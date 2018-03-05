台湾学者看2018两会：涉台政策“协商”变“单干”

图片版权 EPA Image caption 李克强发表政府工作报告

一年一度的中国“两会”在北京开幕。中国国务院总理李克强发表政府工作报告谈到台湾问题，台湾政治学者对BBC中文表示，对台工作既不是两会的优先议题也不是重点，但从细微之处还是能窥见对台政策的转变。

“目前中共要面临的问题非常多，台湾议题不是非常优先重要的，”淡江大学国际事务与战略研究所兼任副教授沈明室对BBC中文说。沈明室分析，中国内部的经济以及政治制度改革才是两会重点。台湾问题只是“例行性、宣示性”必须提到的。

“台湾问题他们不是不重视，也不是不优先，而是他们处理台湾问题时更有自信，所以他们不需要花太多的篇幅来谈台湾的问题了，”台湾实践大学副教授赖岳谦认为。但他也认为两会主要还是处理内部施政和结构性改革。

赖岳谦认为， 今年工作报告提及台湾的篇幅虽然比去年少，但强烈语气减少、结构性更强。

相较于2017年李克强重申中国国家主席习近平提出的“六个任何”──“我们絶不允许任何人、任何组织、任何政党、在任何时候、以任何形式、把任何一块中国领土从中国分裂出去”──今年政府工作报告中的口气相对软化。李克强说：“绝不容忍任何'台独'分裂图谋和行径。”

沈明室认为，无论是何种表达方式，都可以视为李克强在传达中央对台工作精神。

在台湾民众方面，据BBC中文统计，截至目前台湾网民关心的大陆两会议题前三名是：中国国防支出将增加8.1%，是否会修宪造成“习皇登基”，以及国台办主任张志军在部长通道时说“两岸关系陷入僵局的责任全在台湾”。

如何看待最新惠台政策？

图片版权 NICOLAS DATICHE Image caption 一名台湾民众行经台湾总统府。

今年工作报告和往年一样提及“一个中国”原则、“九二共识”是对话基础、坚决反对“台独”等，但“为台湾同胞在大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆同胞同等待遇”成为亮点。

“同等待遇”延续了2月28日中国国务院台湾事务办公室（国台办）公布的新一波涵盖台湾民众和企业的 31项。淡江大学中国大陆研究所副教授张五岳对BBC中文说，“惠台政策”选在两会前出台，如此一来就可以在两会中充分讨论、广泛告知，“从中央到地方各个部门制定准则和施行细则”，进一步迈向经济融合，最后走向统一。

张五岳认为，李克强发言提到“逐步”提供同等待遇，这意味着中国虽然不会一步到位的给台湾所有好处，但会逐渐实施。

张五岳说，在统一方面，北京基本上已经不对台湾的执政者、政党以及团体抱有期待。在目前的对台工作上，北京谋求社会经济融合，完全跳过政党和公权力，打出了一记直面台湾民众的“直球”。

沈明室认为，惠台政策是“聪明的做法”，他说：“大陆要解决内部问题，以及和周边国家形势紧张的时候，不需要在两岸问题上剑拔弩张。采取惠台措施，缓和两岸之间的冲突，不急着解决台湾问题，对（中国的）内政外交都有好处。”

沈明室进一步认为，比起统战，“惠台政策＂更像是融和，让两岸界限消失，慢慢走向统一……相濡以沫之后，要再建立界线就很难了。”

两岸形势新走向？

图片版权 AFP Image caption 举起"和平统一中国"旗帜的反年金改革示威者在台湾立法院外聚集

这是十三届人大第一次会议，在未来五年对台施政方面，张五岳认为，中国会从过往的“双边协商”转变成“单边作为”，从前中国政府说“牢牢把握两岸关系发展”，现在则单方面出台政策，“要单边做主导”。

在这样的大方向之下，张五岳认为“一中、反独”的力道会加强，台湾的外交空间会进一步被打压，对台湾展示军力的“秀肌肉”行动也会增加。但在此同时，涉台部门更积极透过“单方面给台湾好处”政策，增加两岸人民的“心灵契合感”。

沈明室则认为“目前两岸关系是处于冷和但稳定的状态”，目前看不出蔡英文政府有任何激进的主张或走向分裂的政策，“台湾是非常克制的，没有挑衅”。而从中国政府目前发出的讯息来看，也在某种程度呼应蔡英文说的“维持现状，善意不变”。

沈明室称，不排除在中共内部派系和权力斗争下会出现挑动区域形势紧张的动作。但到时候就“不单单是台湾的问题”。

武统？和平统一？

图片版权 XINHUA Image caption 中国政府庆祝中国人民解放军建军90周年，2017年7月30日在内蒙古的朱日和训练基地举行阅兵。

关心两岸议题的台湾网民最在意的“大陆是否会武统台湾？”，李克强的工作报告中连续两年提到“推动祖国和平统一”。张五岳分析，如果中共对台政策有延续性，并且自认为是成功的，除非现行的对台政策失败，“武统”才有可能发生。

沈明室也认为，武统台湾发生的机会不大，但和历届中国领导人相较，习近平对于台湾态度大不相同──他坚持民族主义和爱国主义，强调两岸是“命运共同体”，虽然习近平没有明确的两岸统一时间表，但他的态度是，两岸的统一不应只是形式上的统一。

如果通过修宪延长习近平的任期，对台湾可能的好处是，台湾问题不会被急着解决，但如果习近平继续掌权、中国国力越来越强，两岸关系发展的时间表会不会完全掌握在中国大陆手里？对台采取的优惠政策是否会慢慢“溶化”两岸界线？沈明室认为，这是在现今的两岸情势下，台湾政府和民众都必须注意的。