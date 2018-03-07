亚太媒体看中国两会：军费、经济增长和修宪

图片版权 Reuters Image caption 目前亚太媒体对中国两会的报道都集中在中国来年的军费和经济增长目标。

中国总理李克强周一（3月5 日）在全国人大开幕日发表工作报告后，引来多国媒体关注。

BBC中文翻查了多个亚太地区国家的报章。其中，日本和印度媒体均集中在中国来年军费增加和经济增长的目标，但其他国家的媒体，如澳大利亚、马来西亚等都只对工作报告作简单介绍。

有学者对BBC中文指出，这是因为外界关注两会的焦点还是集中在取消中国国家主席任期限制等修宪建议上。人大在3月11日正式表决该建议后，关于两会的报道可能会增多。

图片版权 AFP Image caption 中国政府把来年的国内生产总值增长目标定为6.5%。

日本印度关注军费

多份印度和日本报章都详细报道李克强的工作报告。其中，日本《读卖新闻》和《每日报闻》在周一的晚报以头条新闻的方式，点出中国来年的国防预算将有8.1%的增长。

《日本时报》更引述分析预期，随着国防预算增加，北京当局会继续军队现代化和改革军队的架构，也会向军队海外行动投放更多资源。

印度斯坦时报（Hindustan Times）周二（3月6日）指，中国去年GDP增长比印度要低，但最新的国防预算却比印度“多四倍”。报道说，印度来年的军事支出预算为430亿美元，中国的预算却为1750亿美元，而且指出“外界普遍认为中国实际的国防开支要比公开的数据要高”。

印度贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学（Jawaharlal Nehru University）助理教授康婧（Geeta Kochhar）对BBC中文指，中国军队越趋强大和现代化，印度国内对此深感担心。

“中国会否尝试扩张版图？会否尝试成为亚太区内唯一强国，然后向小国发动战争？如果这样，印度该如何应对？”

图片版权 Getty Images Image caption 中国去年跟印度在洞朗地区因边界纠纷对峙多月。

但她同时指出，印度无法阻止中国成为军事强国，因此国内有声音也认为要与中国发展“具建设性"的关系，让印度能发展自己的专长，跟中国竞争。

日本国立一桥大学法学院教授王云海说，日本也担心中国军事发展可能影响世界形势，但同时也希望中国经济能继续发展，因为这样能促进日本经济。“所以他们希望中国社会比较安定，在安定的基础上发展经济。”

王云海同时指，日本国内对中国国家体制的变化觉得“比较突然”，主要是担心这些改变能否继续保证中国的政治安定。

你的器材不支持播放多媒体材料 六十秒看懂中国总理报告

关注焦点在修宪

但是一些地区的媒体报道李克强工作报告的力度要轻很多。其中，马来西亚的中文报章大多都只简单介绍工作报告的内容。

马来西亚亚洲策略与领导研究院（Asian Strategy and Leadership Institute）研究与业务发展总监刘正洲对BBC中文指出，当地中文报章对工作报告着墨比马来语报章要多，但中文报章普遍都不会对马来西亚以外的新闻故事作分析评论。

他指，当地人现时大多都更关心马来西亚今年晚些时候举行的大选。而当地最为人关心的中国新闻，大多与中资公司在当地的直接投资有关，因为当地人对这个话题看法不一。

图片版权 Getty Images Image caption 有分析认为，媒体目前的焦点还是集中在修宪建议上。

澳大利亚报章对李克强工作报告的着墨也不是太多。《悉尼先驱晨报》（Sydney Morning Herald）和《澳大利亚财经评论》（Australian Financial Review）周二分别都就中国发表评论文章，但内容都与取消中国国家主席任期限制等修宪建议有关。

澳大利亚悉尼大学（University of Sydney）政治与国际关系学系高级讲师陈明璐认为，澳洲与中国的关系近来出现了些“小插曲”，因此当地传媒的焦点没有放在李克强的工作报告上。

她跟BBC中文举例说，不久前当地学者汉密尔顿教授（Clive Hamilton）发表新书《无声侵略：中国在澳大利亚的影响力》（Silent Invasion: China's Influence in Australia），内容描述中国政府策划的一场“旨在影响澳大利亚、压制中国批评者的行动”。她认为，澳洲公众的注意力目前“还是集中在这件事上”。

她认为，澳洲媒体大概还是集中在中共修宪的建议。她预期中国就该建议表决后，媒体的焦点会放回两会上。