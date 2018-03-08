中国两会：外长王毅大尺度谈伙伴与邻居

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3月8日，中国两会期间，外交部长王毅就"中国的外交政策与对外关系"回答中外记者提问。根据记者提出的中美、中日、朝核、台湾等问题，王毅作出解答。会后有记者继续就“精日”问题追问，王毅也给出“大尺度”回应。以下为王毅针对这些焦点双边关系的回答实录。

谈中美贸易：中方必将做出正当和必要的反应

中美之间主要是合作，我来这之前看到一个美国民调的最新数字，这个数字表明美国民众对中国的好感度超过了50%，是近30年来最高的数字。

作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，中美合作将造福两国，也将惠及世界。中美可以有竞争，不必做对手，更需当伙伴。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普称，正考虑针对钢铁及铝制品加征关税。

中国的发展振兴不可阻挡，这已成为国际社会的普遍认知。美国一些人认为中国因此要取代美国在国际上的作用，这是一个根本性的战略误判。中国越发展，越能为世界做贡献。当然，中国实现自身现代化的道路还很长，我们不会也不必去取代美国的作用。对话与合作始终是主线，因为这是唯一明智也是现实的选择。

历史的经验教训证明，打贸易战从来都不是解决问题的正确途径。尤其在全球化的今天，选择贸易战更是抓错了药方，结果只会损人害己，中方必将做出正当和必要的反应。作为两个利益高度融合的大国，作为世界第一和第二大经济体，中美既要对两国人民负责，也要对世界各国负责。我们还是希望双方通过平等和建设性对话，共同找出一个互利双赢的解决办法。

谈台湾“断交潮”：同中国建交“大势所趋，势不可挡”

世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分，这已是国际社会多年来形成的共识。坚持一个中国原则，不同台湾进行官方往来也已成为各国遵循的国际准则之一。同唯一合法代表全中国的中华人民共和国政府建立外交关系，开展正常合作，显然是顺应时代潮流的正确选择，也完全符合这些国家和人民的自身和长远利益，当然是大势所趋，而且势不可挡。

承认“九二共识”，认同两岸同属一中是推进两岸关系向前发展的关键所在。解铃还须系铃人。台湾当局应该尽快回到“九二共识”的正确轨道上来，这样两岸关系才能重新开辟和平发展的光明前景。

谈朝核问题：检验各方的关键时刻

图片版权 Reuters Image caption 朝韩之间互动频频。冬奥会后，朝鲜领导人金正恩在平壤会见了韩国代表团。但中国提出的"双暂停"能否得到响应还有待观察。

朝韩双方抓住冬奥会的契机开展了一系列密集互动，南北关系迅速解冻。发生这样的变化有人似乎感到困惑，但其实是情理当中。冬奥会期间，朝鲜并没有进行新的核导实验，美国、韩国也暂停了针对朝鲜的军演。事实证明，中方提出的“双暂停”倡议是一剂对症下药的良方，为南北改善关系营造了最基本的条件。

接下来的关键，是各方积极呼应、形成合力，共同把半岛局势重新纳入到和平的轨道，把半岛核问题重新纳入到对话解决的轨道。为此我们呼吁各方，尤其是美朝双方尽快进行接触和对话，各方沿着"双轨并进"的思路，既坚持无核化目标，又积极构建半岛和平机制，在推进无核化的进程中同步对等解决各方包括朝鲜方面的合理安全关切。

冰冻三尺非一日之寒。尽管隧道的尽头已经显露曙光，但是前行的道路不可能一帆风顺。历史经验告诉我们，每当半岛局势出现缓和时，各种干扰就会如影随形、接踵而至，现在又到了检验各方是不是真心希望解决半岛核问题的关键时刻。各方应以半岛和平大局为重，以本地区人民安危为重，拿出政治勇气，做出政治决断，尽快开展一切必要和有益的双多边接触，全力推动重启和平解决半岛核问题的对话谈判。

谈中日关系：出现了难得的改善势头

我们看到这段时间日本方面采取了更为清晰、更为积极的对华政策，中日关系出现了难得的改善势头，中方对此表示欢迎。只要日方不犹豫、不折腾、不倒退，客观对待和认同中国的发展，中国愿意与日方共同推动两国关系回到健康、稳定的发展轨道。

今年是《中日和平友好条约》缔结40周年，我们希望日方能够政治上讲信用、行动上守规矩，切实维护好两国关系的政治基础，并且把"互为合作伙伴、互不构成威胁"的政治共识真正落到实处。只要中日关系持续改善，两国高层往来自然水到渠成，和平友好也将重新成为两国关系的主旋律。

记者会结束后，有媒体记者继续追问王毅关于“精日分子”的问题，问道：“外长，对精日分子不断挑衅民族底线的问题您怎么看？”，王毅驻足后，该记者近一步解释道，有人穿日军军装跑到南京大屠杀遗址前拍视频，“侮辱南京大屠杀遇难者”，“精神上把自己视为日本人”。王毅随即对记者表示：“是中国人的败类！”

据中国媒体报道，3月3日一则拍摄于南京大屠杀遇难同胞纪念碑前的视频显示，一名男子在刻有"遇难者300000"的墙前录制视频，并多次提及侮辱性词汇。该男子此前曾因在微信群内发布“南京杀三十万太少”等言论被网友举报，2月23日被上海市公安局杨浦分局处以行政拘留5日处罚。

而2月19日，还有两名男子身着仿制日本军服在南京抗日遗址前拍照，被南京警方处以行政拘留15天处罚。

谈中非关系：加大对非洲热点问题的斡旋

图片版权 AFP Image caption 非盟总部大楼由中国援助兴建。中国方面说，耗资8亿元人民币。

不管世界怎么变化，也不管别人说什么，中非之间的深厚友谊都牢不可破，中国对非真实亲诚的理念也绝不会改变。

非洲当前面临着维护和平安全、促进振兴发展这两大任务，中国将根据非洲国家实际需要，加大对非洲热点问题的斡旋，加强同各国在反恐、打击海盗、防灾减灾等非传统安全领域合作，不断提高非洲国家维护自身和平与安全的能力。

我们欢迎非洲兄弟姐妹继续搭乘中国发展的快车。

谈中印关系：中印1+1不仅等于2，更等于11

图片版权 Getty Images Image caption 中印两国边境纠纷由来已久。

中印关系保持着发展势头，也经历了困难和考验。在此过程中，中方既坚定维护了自身的正当权益，也积极顾全了中印关系的大局。中印要龙象共舞，而不是龙象争斗；中印1+1不仅等于2，更等于11。

两个超过10亿人口规模的发展中大国相继走向现代化，最重要的是相互理解、相互支持，最应该避免的是相互猜忌、相互消耗。中印之间迫切需要解决的问题就是互信。中印之间共识远多于分歧，利益远大于摩擦。

谈中俄关系：没有最好只有更好

Image caption 习近平和普京在2017年北京召开的“一带一路”峰会上

对中俄关系的前景始终充满信心，信心来自于两国元首结下的深厚友谊和互信，这将是继续引领两国关系发展的根本保障。我们的信心还来自于双方各领域务实合作的不断深化；来源于在彼此核心利益上坚定的相互支持；也来自于在国际事务当中的密切协作以及两国各界日益频繁的交流往来。总之，中俄全面战略协作伙伴关系稳如泰山。中俄深化合作没有止境，中俄关系没有最好只有更好。