图片版权 BBC Chinese Image caption 西藏代表团全体会议，中间为西藏自治区党委书记吴英杰。

北京两会目前还在进行中，此次两会将于3月20日闭幕。

两会期间，地铁安检较平日更严格。除了多个地铁站有武警驻守，地铁站内每隔几米就能看到戴着红袖章的志愿者，地铁入口处也有安保人员在巡逻。天桥及马路边上，也分布着戴有红袖章的志愿者。

主会场人民大会堂外的长安街，在特定时段会实施戒严，以方便代表以及有参会资格的使馆代表、媒体记者等进入。

“修宪是要和党章高度一致”

由于地区的特殊性，3月8日西藏代表团开放日吸引了众多外国媒体。

一名西藏女代表发言时称，“这次来北京学习，收获很大。见到了习总书记，非常激动”。

另一名西藏女代表表示，“国家修改宪法，我没有意见，坚决拥护”。

图片版权 BBC Chinese Image caption 3月8日，一队身着军装的代表排队走入人民大会堂。

记者问答环节，能提问的几乎全是国内媒体。对媒体的提问，代表们准备得非常充分，答案包含各种数据，回答时间也较长。

《华尔街日报》华裔女记者被点到提问，主持人似乎没看出她来自哪家媒体，对于突然而至的提问机会，记者的表情看上去也非常意外。她问了西藏代表团对近期僧人自焚以及国家主席"终身制"如何看。

西藏自治区党委书记吴英杰回答了这个问题，他说：“在座的都在西藏住，每天都和家人联系，如果是美国某个地方发生自焚，我不会奇怪，我可以告诉你，西藏没有发生自焚的事。”

关于取消国家主席任期限制，吴英杰称，“这次修改宪法，是为了和我们党章保持高度一致，因为党章没有规定国家主席任期。为了和党章保持高度一致，也是为了体现全国人民的党心、民心， 对此，我们西藏代表团是坚决拥护，坚决赞成”。

图片版权 BBC Chinese Image caption 3月8日，着少数民族的妇女代表在人民大会堂合影。

3月8日下午湖南代表团开放日吸引了87家中外媒体的129名记者参加，美国大使馆及日本大使馆的代表也出现在了会场。会议开始前半小时，摄像记者区就挤满了媒体，他们早早架好了相机，等待中纪委前书记王岐山入场。

然而，他们都失望了。作为湖南团的人大代表，王岐山和中共中央政治局委员胡春华都没有到，以至于会议开始不久后，一些外媒记者和美国大使馆的代表就离场了。

代表团氛围迥异

代表团讨论时，各省之间的氛围也不太一样。

一名参加了广东团和重庆团开放日的记者告诉BBC中文，这两个团的记者问答环节都比较保守，代表团似乎提前知道记者会问什么问题。重庆市委书记陈敏尔在最后答记者问时提到了要继续“肃清薄熙来和孙政才流毒”。讨论结束后，会场会立即请媒体出去。

图片版权 BBC Chinese Image caption 两会期间，北京地铁安检异常严格，地下通道甚至有武警驻守。

每个省的代表讨论区和记者区之间都有带子隔开。但在湖南代表团的讨论会上，有记者从隔离线下方钻入代表区递名片，工作人员未阻止。会议结束后，记者也可以拦住代表提问。

黑龙江省委书记在代表团开放日上的表现则赢得了媒体的称赞。据《新京报》报道，黑龙江一名官员在问答关于农业发展规划的问题时，对着一段事前准备好的材料念，被黑龙江省委书记张庆伟两次打断。

张庆伟对这名官员说，“记者说啥，就直截了当回应，不用说省委书记说了啥，省长又说了啥，这个问题就这样吧，你把资料交给提问的记者就可以了”。张的反应在社交媒体上收获了不少好评。