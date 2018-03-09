个税改革难点多 提高起征点为无奈之举

图片版权 Reuters Image caption 中国财政部长肖捷称，大家都将是今年个人所得税改革的受益者。

在本届中国全国人大上，总理李克强在政府工作报告中提出，提高个人所得税起征点。

在随后举行的新闻发布会上，中国财政部副部长史耀斌也表示个税改革将提高起征点。至于提高多少，史耀斌称，会根据居民的基本生活消费水平的变化来确定，并且提出一个提高起征点的建议。此外还将增加专项扣除，首选重点是子女教育和大病医疗。

本届两会上，不少人大代表和政协委员都建议提高个税起征点，从目前的3500元，提升到7000元到1万元左右。

不少网民对此表示赞同，称其为"善政"。专家的观点则有分歧，提醒大众中国个税改革的特殊性，提高起征点不见得是好事。

"如果起征点提到1万，我给每个粉丝发1万"

两会刚开始，个人所得税成为会内会外关注的热点。

人大代表、格力电器董事长董明珠建议，将起征点提高到1万元。她表示："对于普通工人家庭来讲，3500元的起征点偏低了。"

起征点，可以被看为免税额度。月收入没有达到起征点，免征个人所得税；达到起征点了，按照超额累进的方式进行征税。

《叶檀财经》主编时晨晨向BBC中文测算了提高起征点的好处，假如你在上海，税前工资1万，个税起征点提升至5000块，你一年可以多出2100块，相当于半个月的房租；如果个税起征点提升至1万，你一年可以多出4740元，相当于一个多月的房租。

因此，董明珠的建议得到不少代表委员的附和。

全国政协委员、新希望集团董事长刘永好称，个税起征点目前定在1万元左右可能是比较适当。全国政协委员、恒大集团董事局主席许家印也认为应调高到1万元。

图片版权 Reuters Image caption 全国政协委员、恒大集团董事局主席许家印称，减税可促进消费。

相比之下，全国工商联的提案较为保守，但也建议个税起征点从目前的3500元提升至7000元，翻了一倍。

在会场外，则有专家认为，1万元的起征点不切实际。财经作家石述思就在微博上放出"豪言"，称"董小姐建议将个税起征点提高至1万元。如果被采纳，我向每个粉丝发1万元。"经济学家马光远随后也发微博称，"​​我跟一下：如果被采纳，我向每个粉丝发2万元，人民币！绝对的人民币。 ​​​​"

中国个税的"畸形"

两会对个税改革的关注，引起了关于中国个税"畸形"的讨论。知名财政学家、财政部财政科学研究所原所长贾康曾向媒体表示，"在中国，个税的发展已经明显不健康，甚至带点畸形特征了。"

首先畸形的是"增长过快"。根据公开资料统计，去年，全国个人所得税收入11,966亿元，同比增18.6%，其增速远远超过人均收入的增幅7.3%、GDP的增幅6.9%、总税收收入的增幅10.7%。某项税收收入增长过快意味着税制不合理，需要调节。

其次，畸形还在于它成了针对"工薪阶层"的税种。背后的原因在于分类计征使得缴税群体多为代扣代缴，主要针对工资性收入，炒房、炒股和其他未通过大型企业而来的个人所得税都没办法加以监管和征收。体制外收入太多，如果不能有效纳入到个税征收范围，起征点无论怎么调整都解决不了收入分配不公的问题。

最后一点，中国"地域"辽阔，经济发展水平差别巨大。分析人士表示，不同地域生活成本差距巨大，仅就租房一项而言，据安居客统计，2017年上海的人均房租为每月2678元，二线城市如成都为每月1008元，如果看城乡之间差距将更明显。不同生活成本却按统一标准征税，并不合理。

提高起征点是无奈之举

那么个税起征点是解决问题的答案吗？

不少财税官员和学者认为，简单提高起征点并不公平，可能导致收入越高的人减税越多，从而加剧贫富差距。财经学者盘和林认为，按照现有的超额累进税率，单纯提高个税起征点确实可能出现富人减税比穷人多的结果，有违税负公平原则，相比中低收入者，月收入达到15000元以上的高收入者减税效应更加明显。

知名中国学者胡星斗认为，更合适的做法是综合计征，即综合考虑纳税人的各项收入和支出，家庭负担，所在地域等因素进行征收。李克强在报告中提到的增加子女教育、大病医疗等专项费用扣除，即是综合计征的尝试。

图片版权 EPA Image caption 专家认为，综合考虑家庭总收入进行个税征收是更合适的做法。

胡星斗认为，尤其综合考虑按家庭总收入进行征收。本届两会上，致公党中央向全国政协提案，考虑到全面"二孩"政策实施，为减轻育龄家庭的经济负担，建议以家庭征收个人所得税。农工党中央也提案建议建立家庭为单位所得税计征制度。

BBC中文记者采访了中西部省份的一位税务干部，他表示，在政府内部也明确综合计征是个人所得税改革的方向，但在中国面临现实国情。综合计征对税务系统要求高，税务部门征管信息化程度不够高，还未与公安、工商、银行等部门全面联网，实时联网，难以准确掌握纳税人各项收入信息，大规模综合计征的条件不成熟。因此，制度设计只好"一刀切"，如果考虑地区性差异和个体差异，上下浮动的政策"口子"多了，人们会争相"钻空子"。因此，目前来看，提高起征点，增加工薪阶层的可支配收入是更现实的举措。

时晨晨向BBC中文表示，在目前状况下，提高起征点可以刺激消费增长。据其测算，上海平均薪资接近7千，人均年消费支出39791.85元，个税提升至5000后，每年省出1191元。如果居民省出的钱全都用来消费，那么消费大概会增长3%。"减税，其实就相当于薪资增长，但是这并不会给厂商增加额外成本，因此理论上不会从成本端推升通货膨胀，只可能从需求端推升通胀。"