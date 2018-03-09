2018两会之“中国人的败类”、双重国籍和“监狱动物园”

图片版权 EPA Image caption 外长上午刚点评完，同一日下午，中国文艺界第26组的38位中国政协委员联合递交了一份关于"制定保护国格与民族尊严专门法"的提案

2018中国两会第一周，除开总理报告，各部委新闻发布会和修宪外，代表的提案和部长评论也赚足了眼球。

3月8日（周四）上午，中国外交部长王毅在结束全国人大记者会后，离场前回应媒体临时提问，对“精日”分子恶劣行径如何看? 他说：“中国人的败类！”

中国人的败类！ 中国外交部长王毅

外长上午刚点评完，同一日下午，中国文艺界第26组的38位中国政协委员联合递交了一份关于"制定保护国格与民族尊严专门法"的提案。提案委员包括文艺界知名人士：中国中央实验话剧团演员张凯丽、中国导演郑晓龙、演员冯远征、香港知名演员成龙等。

目前对侮辱中国国旗、国徽及歪曲中国国歌的"侵犯国格"的行为惩处有法可依。但“以中华人民共和国公民的身份宣扬日本军国主义、法西斯主义、武士道精神的相关行为方式，或者公开侮辱民族英雄、革命先烈等，包括以文字、图片、语言、说唱、照片、影视、肢体语言等各种方式和手段，应当如何立法予以惩治?目前看还缺少确切而充分的法律根据。”

图片版权 Getty Images Image caption 香港演员成龙（右一）在大陆和香港有着较大反差的民众喜爱度。

此提案一出，旋即在香港的社交媒体上招致骂声一片。在中国大陆社交媒体上，叫好声偏多。有网友认为：“谴责和拘留教育这种败类是应该的，但是不支持刑法在这个事情上放大。也许是不懂事，博眼球，叛逆，玩耍行为，不支持形成国家性巨大压力。”

图片版权 Reuters Image caption 媒体聚光灯将代表们的提案带至互联网，褒贬不一。

监狱不是动物园

另一位敢言部长中国司法部部长张军也引发互联网热议。中国司法部长在两会首场“部长通道”上将监狱与动物园相比。

“改造罪犯，我们做到’收的下 管得住 跑不了‘。监狱不是动物园，猛禽猛兽在动物园里一直关到最终死亡都不能出去，但监狱罪犯刑期满了就要出去。 ”

监狱不是动物园，猛禽猛兽在动物园里一直关到最终死亡都不能出去，但监狱罪犯刑期满了就要出去。 中国司法部长张军

此语一出，招致批评不断。网友质疑“犯人和动物能一样吗？”也有声音质疑维权人士是否得到相同待遇：“监狱里面关的真的都是‘罪犯’吗？都是‘猛禽猛兽’吗？那些为推动政治体制改革敢于谏言的良心犯，那些为了坚持维护自己心中信仰，无辜被抓被判被关的善良民众，还有因为中共法治的不公，被冤判或当替罪羊的无辜者，他们有没有获得相同待遇。”

双重国籍

图片版权 Getty Images Image caption 中国现行的《国籍法》不承认双国籍。如果中国公民取得外国国籍之后，不主动申请放弃中国国籍，则中国只承认该公民中国国籍，对其外国国籍不予承认。

另一位在两会第一周博得媒体关注的是政协委员朱征夫。北京青年报称，他建议修改中国《国籍法》第九条。中国现行的《国籍法》不承认双国籍。如果中国公民取得外国国籍之后，不主动申请放弃中国国籍，则中国只承认该公民中国国籍，对其外国国籍不予承认。

他认为“不能把取得外国国籍和不爱国划等号，很多中国人取得外国国籍，并非对祖国没有感情，可能是工作需要或者其他原因。”

不能把取得外国国籍和不爱国划等号，很多中国人取得外国国籍，并非对祖国没有感情，可能是工作需要或者其他原因。 中国政协委员朱征夫

他认为如今中国发展情况与法律制定之初大不同，如果自动丧失国籍，会将人才拱手相让给西方发达国家，不符合国家的发展利益。

网友对其提案大多呈批评之势。来自中国四川的网友“佛缘23418”认为“首先是肯定不爱国了，才加入其它国籍，如果爱国会加入他国？”其次也有网友认为，“应该再加一条：凡取得外籍的人士不应担任国有企事业单位及政府机关的负责人。”

改香港地名去殖民地化

本周全国政协小组的港区佘德聪建议中央，在合适时间促特区政府去除和减少殖民政府留下的符号，并建议由香港的地名和道路名开始。

图片版权 AFP Image caption 本周全国政协小组的港区佘德聪认为香港在97主权移交后，"就是中国国民，爱国都是基本义务，应从小培养和激发幼儿的爱国情怀。"

他认为香港在97主权移交后，“就是中国国民，爱国都是基本义务，应从小培养和激发幼儿的爱国情怀。”

香港的皇后大道中、柯士甸道、域多利皇后街、砵甸乍街、公主道等道路的中英文名被指据有殖民时代色彩。97之后，香港的部分地名，开始被"去殖民地化"。比如香港九龙的地名调景岭的英文由Rennie's Mill 改成了Tiu Keng Leng（调景岭）等。

佘德聪的建议遭到香港网民的强烈批评。认为他不尊重香港历史。香港的历史本身就包含了殖民地历史。

图片版权 AFP Image caption 去年来，香港一直有“去殖民地化”的声音。也有一部分香港市民对英国有很高认同感。

此前香港民建联创党主席曾钰成也曾经反对过街道改名，认为改名涉及的范围十分广泛，必然会引起极大混乱。