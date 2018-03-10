台湾讲古： 蒋介石父子执政年代的"两会"

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中国人大和政协的两会在政治体制上是中国的国会，而台湾在蒋介石父子执政的年代也有类似的"两会"。

台湾的所谓两会是根据1947年通过的《中华民国宪法》之下的国民大会和立法院，蒋介石也就是依照此一宪法在1948年由国民代表大会选举为总统，但是不久之后蒋介石江山易帜退到了台湾。

继续法统

当年许多各地选出的国民大会代表（国大代表）和立法委员也跟随蒋介石到了台湾，而为了强调执政的合法性，虽然台湾宣布实施戒严和颁布了《动员戡乱时期临时条款》，但是也恢复了国民代表大会和立法院的"国会"运作。

刚开始的时候，立法委员和国大代表都是在当时台北市中心、并且接近总统府的中山堂开会，但是空间狭小，导致国大代表和立法委员开会时都颇有不悦情绪。

这种"两会同院"的情形到1960年立法院迁入现在的立法院之后结束，但是蒋介石的健康在同时间出现了问题，越来越少出现在总统府办公，到了1964年，决定在距离蒋介石官邸不远的台北市郊阳明山兴建"符合现代化需求"的地点。

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华丽会堂

1965年蒋介石政府兴建"中山楼"、1966年就竣工启用，在党国一体的年代，除了国民代表大会之外、国民党党代表大会也是在中山楼举行，而蒋介石也经常在这里接见外宾、举行政府的行政会议。

当年南京时代从地方、行业、少数民族选出了将近3000名的第一届国大代表，到了台湾之后，政府以无法在"沦陷地区"举行定期选举和冻结宪法为由，这些国大代表和当年一起到台湾、选区在"沦陷地区"的立法委员都不用改选。

这也就是为什么后来他们会被说成是"万年国代"、"终身立委"，而为了维持国大代表和立法委员的合法开会代表人数，当年选区在"沦陷地区"的国大代表和立法委员虽然在出缺的时候不能补选，但是采取"递补制度"。

也就是说，一旦这些地区的国大代表或者立法委员因为某些原因而出缺的时候，就由在台湾同选区的递补代表接任，例如北平市国大代表因为退休、去世等等原因而出缺，就由在台湾的北平市国民大会递补代表接任。

以国大代表为例，递补代表的待遇不如在职优渥，但是政府会有补贴。不过许多递补代表从1949年一路等到1991年第一届国大代表全面退职也还是没有递补成正式的国大代表。

选举总统

在第一届国大代表到台湾的42年时间里面，国民大会总共开会10次，大部分是和选举总统有关，也閙出了不少现在看来啼笑皆非的问题。有一位担任国大代表的长辈曾经说，当年选总统，为了表现民主，故而希望投票的时候不要出现全体通过的结果，因此投票的时候要安排部分代表投下反对票。

这位长辈表示，当时国民党党部指示他投下反对票，但是到了投票的时候，他左思右想，还是投下了赞成票，结果开票之后，他就被党部找去开会，指责他为何不按照指示投票，他回答说，因为党部没有书面保证，他担心日后会被找麻烦，所以考虑之后还是投下赞成票。

中国的媒体会在不同的平台上直播两会，台湾当年国民代表大会开会也会电视转播，西藏、蒙古、新疆等地的第一届国大代表也会穿着民族服装与会，表现出一团和气、国家富强、民族团结的气氛。

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旅游景点

现在曾经金碧辉煌的中山楼成了游客参观还有赏花的景点，带领参观讲解的导览志愿工作人员会介绍这栋建筑的点点滴滴，尤其会讲到蒋介石虽然说是笃信上帝的基督教徒，但是也很注重风水。

导览人员说，中山楼前有纱帽山，后面是七星山、位置与蒋介石的士林官邸、圆山行馆以及总统府连城一线，左有松溪、右有磺溪，形成"玉带围腰"之势。

中山楼又是盖在硫磺坑口上，附近的山间不时飘出温泉蒸汽、颇有"仙气袅绕"的样子，但是中山楼落成之后不到9年的1975年4月，蒋介石就去世、蒋经国在1978年5月20日担任总统，在1988年1月去世。

曾经是被号称"历史伟人"的蒋介石、被说成是"创造台湾经济奇迹"的蒋经国、在台湾贫困年代耗费巨资兴建的中山楼，如今都成为历史的一部分，风光不再，而当年台湾版"两会"、"万年国代"、"终身立委"种种轶事也逐渐消逝在时代的巨轮之下。