图片版权 BBC/Davies Surya Image caption 89岁的人大代表申纪兰自称从不投反对票，很多次的人大会议上，她都是按下“赞成”键

3月11日下午，中国全国人大投票通过中华人民共和国宪法修正案草案，其中2958票赞成，2票反对，3票弃权和1张无效票。

2018年两会是中国历史上的重要节点。自此，“国家主席连续任期不得超过两届”将正式从宪法删除，权利很大的国家监察委将正式设立，政府高层人士及架构也将作出调整。

图片版权 EPA

投票过程

这次会议有2964人出席，16人缺席。有别于其他议案，宪法修正案草案并非以电子式表决，而在填写实体表决票投票。

大会先通过监票人名单，检查票箱及系统等程序，之后由工作人员派发2964张表决票，代表写票时，媒体被清退出场。

现场台上下分别摆放了28个票箱，代表之后逐一在票箱投下表决票，习近平、李克强等在主席台投票时，台下掌声不断。

图片版权 Reuters Image caption 中国国家主席习近平投下表决票的一刻。

图片版权 BBC Chinese

最后电子系统点票后，大会正式公布结果。

关于宪法修正案草案投票，中国人大网此前给出的解释是，“采用无记名投票方式，以全体代表的三分之二以上赞成票通过。表决时，代表可以表示赞成，可以表示反对，也可以表示弃权”。

关于其他各项议案，采用无记名按电子表决器的方式。“未按表决器的不计入表决票数，如果表决系统发生故障，改用举手方式表决。”

在中国，只有县、乡两级的代表可以直接选举人大代表，再往上的人大代表，都不是直接选举产生。中国人大对此解释称，“我国之所以现在还不能实行各级人大代表全部的直接选举，是由我国目前的国情决定的”。

中国其中一名最著名的人大代表是今年89岁、来自山西的申纪兰，从1954年第1届中国全国人大会议至今，申纪兰已经连续13届当选中国人大代表。

2010年，申纪兰曾经称，“当代表就是要听党的话，我从来没有投过反对票"；对于互联网，她曾经也发表过建议，她说："这个网，你谁想上就能上？（是不是上网）还是要（得到）组织批准呢？”

反对声音

继前著名记者李大同、商人王瑛发公开信反对修改宪法后，中国当代作家马波（笔名老鬼）也在3月9日公开发表了反对意见。

马波称，宪法是国家根本大法，神圣不可侵犯，不能换个领导人就修一次宪。“江泽民、胡锦涛都遵守了宪法。红二代不应该特殊，更应该模范执行邓小平规定下来的不搞终身制的决定”，马波在声明里写到。

"我知道宪法修正案一定会通过，我也知道我的声明对通过没有任何影响，我就是想告诉大家，有反对的声音，很多老百姓都不同意。那些人大代表都是官方挑选出来的商人和官员，他们肯定同意，因为他们不是人民选出来的，也代表不了人民。"马波告诉BBC中文。

“我讲的都在理，他们这么干没有道理，我很惊讶，很气愤，也是忍无可忍了。我70岁了，不在乎了。”马波对BBC中文说。

2013年，全国人大选举中国新领导人时，习近平曾获1张反对票，3张弃权票，赞成票则为2952张。

2008年，前任国家主席胡锦涛连任时，出现过3票反对，5票弃权。2003年，胡锦涛首次当选国家主席，曾有4票反对、3票弃权。

2003年，江泽民留任军委主席时，曾得到高达98张反对票，122张弃权票。