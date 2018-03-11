图片版权 EPA Image caption 黄之锋（右）在帮民主派候选人拉票时，有示威者与他对峙。

香港3月11日（星期日）举行立法会补选，填补因为宣誓风波而被撤销议员资格（俗称DQ事件）的议席空缺。

今次选举约210万名香港岛、九龍西及新界东地方选区，以及建筑、测量、都市规划及园境界功能界别的选民合资格投票。

外界关注今次民主派阵营能否重夺“地区直选”的否决权，避免建制派可以在立法会轻易通过任何议案。

民主派形容今次投票是要显示香港人追求民主的心不死，反对DQ和抗衡专制。

中国政协副主席、香港前行政长官董建华就指，香港正处于关键时刻，认为港独和自决危害香港，“吵吵闹闹的时候应该结束”，呼吁选民选出有建设性、做实事的人当议员。

香港行政长官林郑月娥投票时没有接受媒体访问，所属票站附近，有示威者与警员发生小规模冲突，有示威者被抬走。

图片版权 Reuters Image caption 林郑月娥投票时，有示威者在票站外被警员抬走。

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选民怎么看？

民主派支持者、从事市场营销的梁先生对BBC中文表示，今次投票是要表达对政府的不满，他认为民主派立法会议员被撤销议席是“不公义，不尊重选民的决定”。

“我实在不想再次投票，但没有办法，我们只余下这个方法去告诉政府，我们是有多反对DQ、反对建制派。”

建制派支持者王女士则表示，那多名民主派议员被撤销议席是“罪有应得”。

“香港已回归中国多年，我们不可以再反对中国，这些民主派人士在搞乱社会，会断送香港前途。”她说。

但今次选举亦有人鼓吹投白票或不投票，自称民主派的选民杨先生是其中之一，他说在DQ事件后，许多人对政治感到失望，不觉得民主派有能力改变，他认为民主派需要派出更敢于与中国对抗的候选人。

他说他原本支持香港众志的周庭参选，但周庭因为主张“民主自决”被取消参选资格。

“我都明白提倡港独、自决的人是连参选的资格也没有……我想我们要思考如何在选举以外追求民主公义。”他说。

图片版权 EPA Image caption 港岛区建制派候选人陈家佩（中）

图片版权 EPA Image caption 前民主党成员区诺轩（中）代表民主派出战港岛区。

DQ事件背景

2016、17年，有六名民主派立法会议员，因就职宣誓被指不符合规定，被香港政府入禀法院，要求撤销其议席。

宣誓事件中，以“青年新政”名义当选的游蕙祯和梁颂恒，称中国做“支那”，并展示“香港不是中国（Hong Kong is not China）”旗；另外4人则分别因携带黄伞、慢读誓词、加入额外字句，和把“国”字提高声调。

在法院审讯期间，全国人大就香港《基本法》的条文进行释法，重新界定了何谓宣誓有效。法院遂援引释法内容，裁定六人宣誓无效，将六人的议员资格撤销。

民主派认为释法破坏香港法治，而香港政府对议员兴讼，是不尊重18.5万选民投票的决定。

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由于有两名前议员就法院判决上诉，议席未能立即补选，今次先行就六个中的四个议席进行补选，余下两个议席的补选日期未定。

民主派能否重夺否决权？

香港立法会只有一半议席（35席）由选民直选产生，是为“地区直选”议席，另外35席为“功能组别”，多数由少数公司团体票、或专业人士选出，一些更是自动当选，被认为是“小圈子选举”。

在香港立法会中，关乎政制改革、修改基本法等重要议案，须获全体议员三分之二通过；但由议员自行提出的议案，则需要在“功能组别”与“地区直选”两个组别中，双双过半才能通过。

由于功能组别的设置，民主派未能获得议会过半，但一直能保住全体三分之一、以及“地区直选”过半两项重要的否决权，但早前的DQ事件令六个属于民主派的议席悬空，令民主派在“分组点票”的“地区直选”部份，失去过半优势，无法阻挡建制派提出的任何议案通过。

这是立法会出现在主权移交后首届选举（1998年）至今，从来没有出现过的形势。建制派趁机通过了多项修改议事规则的议案，削减立法会议员多项权力，令议员更难“拉布”（即以点算出席人数、冗长发言、提出数百项修订等方式阻止争议性议案通过）。

今次补选将决定民主派能否再次获得“地区直选”的否决权，而能否重夺全体三分一否决权，则要取决剩下两席如何解决，才会有最终结果。