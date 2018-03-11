一片噤声中人大近全票通过修宪　海内外学者表忧虑批评

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中国全国人大3月11日以2958票赞成、２票反对、３票弃权、１张无效票，通过国内外充满争议的修宪草案，正式删除国家正副主席连任不得超过两届的规定。中国人大法工委主任沈春耀说，人大高票通过修宪，有利推动及保障党和国家事业的发展及法治建设，但不少学者对修宪表示忧虑，形容是“政治的大倒退”。

BBC中文联系了多名大陆学者，他们基本都表示近期受到的压力很大，被警告不得接受外媒采访。一位受到压力、要求匿名的学者对BBC中文说，“对这个结果我不意外，很正常，在现在这种政治环境和生态下，如果反对票多我才会意外。你也知道全国人大的组成，百分之六十到七十都是官员，百分之九十都是党员，不通过就奇怪了。”

“这意味着80年代邓小平主导的对于文革的反思成果被否定了，是个倒车。”

“另一部新宪法”

中国历史学者洪振快以电邮回复BBC中文时表示：“国内稍微客观理性的人，都觉得本次修宪的做法不可思议，认为其对未来的影响是负面的。”

他说，1982年宪法确立“党在法下、民众权利优先”的重大宪法原则，宪法只在序言提到党的领导，不在正文规定党的领导，明确任何组织或个人都必须在宪法和法律的范围内活动，不得有超越宪法和法律的特权，把公民权利放在国家机构之前，之后4次小修改把国家保障人权、私有财产受保护写入宪法，这些规定符合文明国家宪法的主旨，即宪法是人民权利的保证书，是对公权力运行的规范和约制（包括对国家领导人任期的限制）。

洪振快说1982年宪法和4次小修改，虽然含有“不尽人意”的内容，例如计划生育制度、城市土地国有、无法落实言论出版自由等宪法赋予公民的权利等等，但基本上还是能够获得公众的认可，是中国社会的政治共识。

“此次修宪使上述的宪法原则和精神受到削弱和破坏，使宪法的权威感下降，使公众对宪法的尊重感降低，甚至让人感到修改后的宪法已经是另一部宪法。”他说：“宪法是国家根本大法，如果宪法得不到民众发自内心的拥护，那么民众对法律的尊严和服从感就下降，基本的政治共识将会不存，这样社会就有可能失序，对未来的社会安定将是不利的。”

“现在很多人担心文革重来，文革就是宪法和法律不受尊重，整个社会秩序混乱，公民权利没有保障的时代。可以说，中国历史经验很多，而且殷鉴不远，只是奇怪的是历史教训好像从来不被吸取。”他说。

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图片版权 BBC/Davies Surya Image caption 89岁的人大代表申纪兰自称从不投反对票，很多次的人大会议上，她都是按下“赞成”键

“偷偷摸摸”、“心虚”

历史学者章立凡认为，此次宪法修正案草案从提出到通过，整个程序“开快车”，而且“偷偷摸摸”。“虽然拿到了所谓的权力，但是公众观感丢分，得不偿失。”他说。

“二中全会的公报没有说这个事，三中全会开会前才提出，自称经过了几个月讨论，从十九大以后就讨论。但这一切都是暗箱操作，中国的老百姓并不知道。”章立凡说。

他还认为，近年来，中国的宪法修改得很频繁很随意，“想怎么改就怎么改，显示执政党对于宪法是不尊重的”。

香港中国政治评论员林和立表示，当局全面禁制反对声音，是因为习近平“心虚”。他说习近平在9月29日，成立的宪法修改小组，名义上好像是咨询，但其实是“只是说说、走过场”。

他说在过去修宪，领导人都会作出较为充分的咨询，例如邓小平在1982年提出的修宪，全党参与讨论，而胡锦涛2004年修宪前，花了约一年时间咨询，其间容许中国的一些学者上书表达意见。

“但今次是甚么也没有，犹如习近平自编、自导、自演了一场戏，有些人说他今次修宪差不多是政变，因为没有一个科学、透明的咨询。”林和立认为中国由一个领导人集权，是推翻邓小平所提倡的集体领导，回到了毛泽东时期的“一个人说了算”，是“政治上的大倒退”，没有人能够加以制衡，决策会欠缺认受性，好像“复辟封建主义王朝”。

美国纽约州立大学奥尔巴分校政治学副教授陈澄说，外界许多人把他与毛泽东相提并论是太过简化。

她认为毛泽东轻视党的制度与官僚，但习近平则留意到党制度化的重要性，致力建构党的组织和纪律，今次修宪亦是显示他要“正式”，而非“临时”地站在权力的尖端。但她说，讽刺地这次修宪却对组织制度中如何交接权力的一环，带来很大的不确定性，“是一个很大的赌注”，没有人知道他会在位多长时间，也不知道如何选出下一任领导人，如果处理不当，或会对党带来损害。

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零星的反对弃权票

今次修宪草案投票，有2958票赞成、２票反对、３票弃权、１张无效票，另有16人缺席。

美国纽约大学教授孔杰荣（Jerome A Cohen）表示，这个近3000名代表的投票中，需要显示一些不同声音，使得这个政权看起来是有自由可言，但同时，他们需要投票结果看起来非常赞成修改宪法，而不会好像其他修正案般有百多人投反对弃权。

他说，在当前环境下，大家都会感到害怕，习近平就是利用恐惧来达到他的目的，没有得到允许下投反对票表达不满，可能是一种“蛮干的行为”。

美国纽约州立大学政治学副教授陈澄形容，这是计划好的一步，中国方面会以此声称修宪获得广泛支持。

香港中国政治评论员林和立认为过去５年，中国变成了一个“警察国家”，在管控上效率很高。他猜测那零星的弃权反对票是来自高干或权贵子弟，背景比较硬，不怕被秋后算账。虽然这次是不记名投票，但林和立猜测安全部门或有方法知道谁没有投赞成票，仅零星反对弃权反反映习近平的政治机器运作畅顺。

“反对的人暂时进入冬眠状态，除非习犯下大错，否则难以表达反对声音。”他说：“但现在习近平掌握大权，无论内政、外交、经济，他也不能委过于人。”

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不过，中国历史学者洪振快说，虽然今次修宪有2票反对、3票弃权，“但不要过度解读，这几票不一定是针对任期制”。

中国人大法工委主任沈春耀说，投票过程是“严格依法按程序进行”。沈春耀说“三位一体”对中国和中共是“必要”和“最妥当”，不认同这样会引致权力斗争，并认为党和国家领导层能实现“有序更替”。

中国网民尝试以不同的方法表达对修宪的感受，在微信上一些修宪相关文章的评论栏，可以看到很多人同时回复简单的笑脸（Emoji）。

有中国海外留学生发起抗议活动，在外国的大学张贴习近平的海报，上面写有“不是我的国家主席#NotMyPresident”的标语，欧洲、美加、澳洲等大学也有学生响应。

对台湾会有甚么影响？

台湾淡江大学中国大陆研究所副教授张五岳表示，虽然权力集中有其好处，可以贯彻政策，但一个国家的发展不应该只是仰赖“圣贤明君”，缺乏“纠错机制”下会面临风险。

张五岳分析说，从十九大工作报告的人事和政策上就可以看出，习近平没有要在五年后交出政权的迹象，他在过去五年当中，外访的次数远远超过江泽民和胡锦涛，形容他已经打破世代交替、打破派系集体领导的格局。他认为当年邓小平时代，至少还有陈云等“先贤先烈”与之“抗衡”。

“外界要有新的思维，中国正在建立一个中国特色发展模式，本来只是一个消极应对西方批评的口号，但过去几年，中国正在具体的建立一套发展模式，并准备在国内及国际上展现中国的优越性。”他说。

台湾网民对于修宪通过的反应热烈，在台湾最大的网路讨论区“批踢踢实业坊”，关于修宪的相关贴文占满版面，网民发挥创意，“习皇帝登基”、“五毛怎么都不见了”等戏谑标题纷纷出线。在四大报《苹果日报》的Facebook专页也推送了关于修宪的新闻，一位姓陈的网友说：“中国人不能投票。只能投胎”，某蔡姓网友说：“当权者谁都想当皇帝,只差在敢不敢做而已!!”

图片版权 EPA Image caption 会议上，习近平多次与政治局常委栗战书聊天。

台湾实践大学副教授赖岳谦对BBC中文认为，习近平如果长期任在，政局稳定性和政策一贯性会比较长。“可以预估未来中国大陆综合国力的发展一定是稳健而更快速的，不会像美国有政策反复的现象。”他说。

至于习近平此举是不是“称帝”？赖岳谦对此强烈反对，认为这是对中国不够了解的人才会有的说法，他认为习近平的连任并不是要把权力家族化，中国大陆国家主席是虚位元首，即使习近平影响力比以前大很多，共产党还是集体领导制。

而台湾会受到什么样的影响？赖岳谦认为，随着中国大陆发展越来越好，台湾民众的心理状态可能也会产生很大的变化，可能对大陆心生向往，在两岸差距扩大，中国占优势时，“台湾能够和中国大陆对抗的筹码会越来越少。”

淡江大学副教授张五岳就指，两岸关系不只决定于中国大陆领导人单方面的意志。两岸关系最大变因会在于中美关系、国际情势、两岸交流情况以及双方内部领导人的想法。