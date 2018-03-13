中国机构改革：加强中央权力 整合金融保险等多部委

图片版权 Reuters Image caption 根据该方案，改革后，中国国务院正部级机构减少8个，副部级机构减少7个。

中国国务院机构改革方案星期二（3月13日）提请十三届全国人大一次会议审议。

根据该方案，改革后，中国国务院正部级机构减少8个，副部级机构减少7个，除国务院办公厅外，国务院设置组成26个部门。

中国国家主席习近平的首席经济顾问、中共中央政治局委员刘鹤表示，中国正在改革国家机构的责任、角色和权力范围，使其更有效率。

中国官媒《人民日报》周二上午刊登刘鹤的署名文章说，"深化党和国家机构改革是一场深刻的变革"，“具有历史和现实必然性”，称其是"新时代坚持和发展中国特色社会主义的必然要求"，"是加强党的长期执政能力建设的必然要求"。

彭博社说，中国当局公布了巩固共产党权威的"革命性"政府重组计划，使习近平主席更加直接地掌控金钱和权力。

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中国全国人大3月11日投票通过宪法修正案草案，"国家主席连续任期不得超过两届"的条文正式从宪法中删除。习近平通过修宪巩固了个人权力，并确认他成为自40年前毛泽东逝世以来中国最有权力的领导人。

根据中国国务院机构改革方案，国务院将组建的新部委包括：自然资源部、生态环境部、应急管理部、农业和农村部、文化和旅游部、退役军人事务部，以及国家卫生健康委员会。

该机构改革方案还包括组建新的国家移民管理局和重新组建国家知识产权局。

图片版权 EPA Image caption 习近平通过修宪巩固了个人权力，并确认他成为自40年前毛泽东逝世以来中国最有权力的领导人。

中国国务院组成部门调整

改革后，除国务院办公厅外，国务院设置组成26个部门。

1) 外交部；2）国防部；3）国家发展改革委；4）教育部；5）科学技术部；6）工业和信息化部；7）国家民族事务委员会；8）公安部；9）国家安全部；10）民政部；11）司法部；12）财政部；13）人社部； 14）自然资源部；15）生态环境部； 16）住建部； 17）交通运输部； 18）水利部； 19）农业农村部； 20）商务部； 21）文化和旅游部；22）国家卫生健康委员会；23）退役军人事务部；24）应急管理部；25）中国人民银行；26）审计署

中国国务院其它机构调整情况