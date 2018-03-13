中国两会：女记者翻白眼被直播引爆社交网络

图片版权 大尸凶的漫画

13日，一段中国中央电视台的直播画面在中国社交网络被疯狂转发。

视频中，一名穿红衣的女记者在两会“部长通道”向发改委主任徐绍史提问，女记者提问冗长，正当她“娓娓道来”时，紧挨着她的一位蓝衣女记者用左手托着下巴连翻了几个白眼，随后扭头看向红衣记者，上下打量一番后，蓝衣记者用力且厌恶地扭过头，再次翻了一个大大的白眼。

这段视频在社交媒体迅速扩散。蓝衣女记者翻白眼的瞬间被网民做成各种表情包，并配上相应的文字，例如“本仙女看你不顺眼”、“嫌弃”等等。

很快，网友们锁定了两名女记者的身份：红衣女为前央视记者、现全美电视台（AMTV）记者张慧君。蓝衣女为上海第一财经记者梁相宜。短短几小时内，梁相宜的微博粉丝从几千暴涨至十万。

网友扒出了张慧君此前的言论，她曾自称“放弃了可以成为王妃的机会，独自走上了成为女神的路”。她在社交媒体上自我介绍为“知名主持人、两会气质姐、CCTV、CETV、瑜伽导师、Miss China”，这些头衔也被网友津津乐道。

网友也对张慧君任职的全美电视台提出质疑。该公司成立于2004年，总部位于加州洛杉矶，与央视有多种合作。有网友质疑张慧君是假外媒记者。

社交媒体流传的微信聊天记录截图显示，梁相宜在得知自己翻白眼被直播后，对朋友说：“你愁（瞅）她那德行，问问题比回答的还多。”

“白眼”事件发酵迅速，第一财经记者发在社交媒体的工作群聊天记录显示，疑似第一财经的领导称，“会风会纪反复强调过，我们正在各种沟通获得重要提问机会，会务组发现此事严重影响一财之后的工作和公众形象”，该领导还命令梁相宜速回办公室向他解释。

社交媒体上，很多网友都力挺梁相宜，有网友称，“全程演技在线！好可爱的小姐姐！有点喜欢你了！”另一位网友说，“好想认识这位蓝衣女记者，非常美丽，不做作。”还有网友称，“梁相宜女士只是把我们平时内心的白眼翻了出来”。

著名左派、环球时报总编辑胡锡进发微博称：“第一财经女记者梁相宜火了。她对旁边提冗长问题的记者翻白眼，被电视直播了出来，笑翻网民。希望这样的花絮能在网上留的住，别被删掉。老百姓就是喜欢这种东西，人性的这种DNA改不了。党员干部要随时讲政治，但普通人不必。普通人看政治的视角也喜欢花絮化，但这无伤大雅。”

图片版权 EPA Image caption 2018两会的一场新闻发布会现场。每年中国两会上都有大量女记者参与报道。

事发后，有网友称，梁相宜已经被吊销记者证，但梁相宜的同事在多个微信群称这是谣言，希望媒体“不要传谣”。

央视重播这段画面时，已经删掉了梁相宜翻白眼的片段。

也不是所有人都为梁相宜喝彩，有网友认为，这两位记者都是在“抢戏”，都是为了出风头。

然而，并不是穿着艳丽就可以在两会上获得提问机会。一位了解内情、要求匿名的记者告诉BBC中文，两会上的记者提问都是提前安排好的，“提问记者第二天穿什么颜色的衣服，都要提前一天跟官方沟通好，第二天坐哪个位置，也是提前安排好的，这样，主持人当天就能准确地指出第几排穿什么颜色的记者，让对方问事前已经沟通好的问题。”

今年两会，由于当局对反对修宪的声音极为敏感，很多关于两会本身的严肃讨论都未能充分展开。两会召开前期，反对甚至只是质疑修宪的声音都被遏制，大量微博及微信账号遭删除。

对此，政治评论员邓聿文在推特上评论称：“今天两位红蓝女士火了，我想说的是，你假装一本正经开两会，我假装一本正经提问，然后她一本正经地厌恶她，喜剧效果就出来了。极权统治下，一切表演无不具有喜剧效果，是笑话，除了极权本身。”