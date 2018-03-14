中国两会上神秘的“台湾省代表团”

图片版权 BBC Chinese Image caption 2018年中国两会上的台湾省代表团

每年中国两会上，都会出现一个神秘的“台湾省代表团”。从名称来看，这个代表团应该代表台湾人民，但却出现在了中国的两会上。他们到底是谁？他们是怎么被选上的？他们在两会上扮演的又是何种角色？

每年三月，中国都会举行两会，也就是同期举行的人民政治协商会议和全国人民代表大会。两者的区别是，政协代表只能提建议，对立法没有投票权，而人大代表则有资格对立法事项进行投票。每一届人大代表任期为五年。

从第一届中国全国人大开始，就有台湾籍代表参与。1975年第四届全国人大会议首次设立了“台湾省代表团”。《人民日报》称，此后，“五届全国人大决定，在实现祖国完全统一之前，台湾省暂时选举十三名全国人大代表，其余按人口比例应选代表的名额予以保留”。

他们是谁？

今年的“台湾省代表团”由台湾民主自治同盟（下称“台盟”）副主席黄志贤率领，其他成员包括，北京市政协副主席陈军，海南台联会长符之冠，经济学家林毅夫的妻子陈云英，重庆台联会长许沛，福建台联副会长梁志强，贵州台联会长曾力群，江苏台联会长邹振球，上海同济大学教授张雄，上市公司人福医药集团创始人张晓东，河北医科大学第二医院腺体外科主任廖海鹰，青岛台联会长林青，以及富丽（香港）国际集团董事长蔡培辉。

Image caption "台湾省代表团"13名成员。第一行左起：蔡培辉、陈军、陈云英、符之冠、黄志贤、梁志强、廖海鹰；第二行左起：林青、许沛、曾力群、张晓东、张雄、邹振球。资料来源：中国人大网。

这些人大代表对于北京的政策甚少有异议。在3月9日的台湾开放团组会议上，梁志强称，“修改主席任职期限是人民的心声，是人民的共同意志”。曾力群称，对修宪“非常拥护，完全赞同，是民心所向”。林青则称，此次修宪是“以实际行动增强宪法的权威”。

讨论结束后，其他代表团都会表面上让在场记者提问，尽管大部分代表回答时手上有提前打印好的答案。但代表团称，他们已经提前收集了台湾媒体的问题，因此他们直接念了九个问题的答案。最后，他们开放给了现场媒体两个提问机会，但问题都非常温和。

据“全国人大台湾省代表团”自我介绍，这些代表多为在大陆出生的台湾籍人士，既有党政机关领导干部，也有科教文卫领域的专家学者以及经济界的代表性人士。

BBC记者检索公开资料后统计，这13名代表中至少有8名是中共党员，还有4名台盟成员。有些代表既是中共党员，又是台盟成员，但全国人大网站上，个别代表的身份只显示为台盟成员。

台盟于1947年在香港成立。依其章程，台盟是由“台湾省人士组成的社会主义劳动者和拥护社会主义的爱国者的政治联盟，负责涉台统战工作，并积极推动两岸交流活动，是参加中国人民政治协商会议参政的八个民主党派之一，并参加全国人大参政、议政”。

台湾《台湾地区与大陆地区人民关系条例》规定，“台湾地区人民、法人、团体或其他机构，不得担任经行政院大陆委员会会商各该主管机关公告禁止之大陆地区党务、军事、行政或具政治性机关（构）、团体之职务或为其成员。”

“我们认为，中共利用人大台湾省代表团作为中国大陆对台统战及推行政策的样版，这些人既不在台湾生活，也不是台湾民众选举出来，完全不能代表台湾的民意。”台湾行政院大陆委员会（以下简称"台湾陆委会"）告诉BBC中文。

如何当选？

根据中国人大网的解释，这13名代表“由各省、自治区、直辖市和中央国家机关、中国人民解放军中的台湾省籍同胞组成的协商选举会议选举产生。按照选举法规定，选举采用差额选举和无记名投票的方式进行”。

此外，“协商选举会议人数为122人，由各省、自治区、直辖市和中央国家机关、中国人民解放军中的台湾省籍同胞中协商选定。参加协商选举会议人员的选定工作于2017年12月底以前完成”。

“依两岸人民关系条例相关规定，这些人是中国大陆人民，如需赴台，必须依相关法令向台湾移民署申请许可后才能进入台湾。他们来台必须遵守台湾的法令，并从事有序的交流活动。”台湾陆委会告诉BBC中文。

图片版权 EPA Image caption 台北市自由广场。台湾陆委会称，中国人大“台湾省代表团”的成员是中国大陆人民，如需赴台，必须依相关法令向台湾移民署申请许可后才能进入台湾。

台湾陆委会对BBC中文解释，台湾人如果赴大陆参政，也就是违反两岸人民关系条例第33条，一般民众处10万元以上50万元以下罚款。具特定身分之现职公务员涉密人员，或退离职未满3年之公务员，违反上述规定者，可处一定刑期有期徒刑、拘役或併科（就是既要缴罚金也要判罪）30万元以下罚金。

代表团的自我介绍还称，“台湾省全国人大代表在全国人大会议上提出了大量议案、建议，受到中央各有关部门的高度重视，许多建议意见被采纳，为国家的现代化建设事业和两岸关系和平发展作出了突出贡献”。

台湾陆委会的观察称，中国大陆全国人大台湾省代表的两会提案多配合中共对台政策，多涉及近期推出的31项对台措施，涉及台湾民众赴陆求学、各个部委对台推行一键式或一站式为民服务等。

“我们认为，中国大陆对台政策主张未有改变，近期不断对我紧缩施压，并同步释出所谓‘惠台措施’拉拢我民众。对陆方本次提出的措施，陆委会及相关部会的盘点，多数为过去既有的旧措施与宣示，并非单纯的‘惠台’，更是具有‘利中’的实质目的，旨在提升其经济发展，吸纳台湾人才、资源及技术，具有政治统战的意图。”台湾陆委会对BBC中文说。