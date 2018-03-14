中国两会：从翻白眼和无关痛痒问题说起

图片版权 BBC CHINESE Image caption 13日，一段中国中央电视台的直播画面在中国社交网络被疯狂转发。

中国的两会正在召开，紧锣密鼓进行的还有场外多场精心设计的记者会。从筛选问题到屏蔽网帖，共产党官员利用这些方法来管控舆论，但即使在这样高压的环境中，事态也有可能会"翻车"。

如果你去看一场这届两会的记者会，很可能被选择提问的记者已经接受了政府官员的审查，或许随后，他还会带点害羞地说："喔，我们希望你去问这些……"。

看起来，找到一名中国记者愿意用这个一年一次的机会提问外长王毅诸如叙利亚、朝鲜、潜在的贸易战，以及南海等类似的议题并不难。

然而，他们实际上想问的是这些……

《人民日报》："谢谢主持人，外长，您好。党的十八大以来，外交工作取得了前所未有的重要成就，也赢得了全国人民的一致点赞。我们知道，2018年是十九大之后的开局之年，今年中国外交有哪些亮点，能否请您给我们介绍一下？谢谢。"

王毅外长："党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央的正确领导之下，我们确实走出了一条具有中国特色、中国气派、中国风格的大国外交之路……"

图片版权 Getty Images Image caption 大多数在人大记者会上获许提问的记者都被审查过问题

来自北京电视台对于外长的提问是另一个有力的例证。

北京电视台："外长，您好。前几天，李克强总理在政府工作报告中指出，今年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施'十三五'规划承上启下的关键一年。

您曾经多次强调，服务国家发展始终是中国外交的中心任务。我想更多了解一下，今年外交部在这方面还会有哪些举措？谢谢。"

王毅外长："中国仍是发展中国家，服务国内发展是中国特色大国外交分内的事。面对新的历史使命和时代要求……"

在另一场位于"部长通道"举行的记者会上，一名来自据称和央视有着紧密联系的全美电视台（American Multimedia TV）记者张慧君，用热情和洋溢的声音向国资委主任提问："中国对"一带一路"沿线国家的投资力度正在不断加大，那么国有企业的海外资产该如何能得到有效的监管？……"

对于站在她身旁的、来自财经媒体"一财"的记者来说，这个问题显然太长了。可以看到她对于这个奉承的问题，好吧，翻了个白眼。

这名翻白眼的记者是梁相宜，她的镜头在电视上被播出，随后，在人们的手机间被大量转发。

她的面部表情正风靡全国。

短短几个小时内，就有人穿着红色和蓝色的衣服，扮演两名记者拍摄视频。

梁相宜的表情甚至被制作成了一系列表情包，但是在社交媒体上，提及她名字的帖子已经被当局审查。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @luluyilun Amazing to see how these two ladies just exploded over Chinese social media in the span of a few hours. Fan art in the making #RedBlueCamps pic.twitter.com/s6frv2gEgW — Lulu Yilun Chen (@luluyilun) 2018年3月13日

你或许已经开始担心，这位不能控制自己自然反应的记者是否会被惩罚。在其他国家，可能这只是一个玩笑，但这里，不是。

这正是共产党不希望看到的那种坍台，因为它展现了两会新闻发布会可以有多荒诞。

许多人会说，把这样的场合和恭维的提问者放在一起，是党自己的错。这些提问对于已经听了这玩意儿数十年的中国人来说，甚至有些滑稽。

另外，如果国内媒体都能让情况"失控"，想象一下要是外国记者参与其中，他们会担心成什么样。

有时候，或许是来自外交部的政府官员，会联系重要的国际媒体，询问他们是否想在新闻发布会上"问个问题"。

读者可能会好奇，为什么共产党官员非要为了管理变数极大的外国记者团而绞尽脑汁。

图片版权 Getty Images Image caption 全国人大每年三月召开

为什么不阻止我们所有的人进去，然后让国内媒体在党控制下提出需要的问题？

答案是：因为他们想要我们在那里。

他们希望外国媒体能够向国内观众展示两会在国际上的重要性。

所有两会上的媒体场合都在一定程度上受到控制，但最为严格的，无疑是最后一天的总理记者会。

外国记者抵达后，一些人会被要求坐在前面。尽管他们没有任何希望被点名，但是中国的电视台可以展现他们的面孔，展现他们踊跃举手，展现他们在笔记本上记录下中国领导人们意义深远的讲话。

在本次大会开始之际，《纽约时报》记者储百亮（Chris Buckley）在推特上号召他的同行们不要把自己当作宣传工具。

他发推说："我为全国人大祈祷：请记者们停止谈判后来问一些温和问题的游戏…...一个装模作样的提问对任何人都没好处，只会抹黑我们的声誉。"

参加还是不参加？

我们应该在多大程度上参与两会，是驻这里的外国记者们之间的激烈辩论的话题。

有些人认为我们从头到尾都不应该参加，只需要远程报道一下。也有人说，提交问题和提问是值得的，以便在一个有机会的情况下尽量尝试和发挥。

例如，BBC 就决定，并不会提交问题以供审查，这意味着我们不会被点到。因为在其它国家，记者们只会大声地提出问题，也许这是我们所有人都应该做到的。

另外，如果你想知道中国官员更希望看到什么样的两会报道，不妨看看这个：

下文是一篇关于修宪的文章，这次宪法的修改为习近平和以后所有的主席在两个任期后继续掌权铺平了道路，任期长短全凭自己。然而，目前还没有一个全国性的辩论来讨论这个让15亿人被统治的方式发生巨大变化的事件。官方媒体上的报道寥寥无几。在党媒新华社的一篇文章中，看看你是否能找到有价值的参考。

全国人民代表大会将于3月20日在一个更加集权的"习核心"中结束。

图片版权 Getty Images Image caption 国媒体记者就是否向官方提交问题意见不一

值得关注的是国务院总理李克强在最后开的记者会。

很可能没有一个记者可以问为什么需要废除两届主席的任期限制，让习近平可以无限期掌权。（这是这个国家为了防止另一个毛主席出现、对于权力为数不多的制约）

作为几十年来中国执政方式最重大的变化之一，在这次大会上，却没有一个像样的问题来质问总理？

我们拭目以待吧。希望会有一个。