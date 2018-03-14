汪洋出任中国政协主席 上届副主席两人落马十人连任

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14日下午，汪洋当选为新任中国政协主席，另有24人当选副主席。副主席中10人为上届连任，其余为新当选。

中国政协委员主要由企业家、艺术家、宗教人士、非党派人士以及其他领域的代表组成，形式上作为中国主要政治咨询机构的政协每年在年度会议中向政府提出施政建议和见解，但没有立法权。

政协是俗称的中国领导层“四套班子”之一，其主席为“正国级”，由一位政治局常委出任；副主席为“副国级”。汪洋已在去年的中共十九大上被提拔为政治局常委。

图片版权 Getty Images Image caption 政协委员中有很多来自工商界。图为政协委员、百度CEO李彦宏接受媒体采访。

“改革派”汪洋

当选新一届政协主席的汪洋出生于1955年。1993年任安徽省副省长，时年38岁，是当时中国最年轻的副省长。此后先后主政重庆、广东。2013年任国务院副总理。2017年中共十九大时当选政治局常委。

汪洋先后主政重庆和广东，一度被视为中共内部的改革派人物。在重庆任职时他要求新闻媒体改革对领导的报道，让读者"到二版找汪洋"。主政广东时，2011年，广东乌坎爆发群众抗议，汪洋温和处理，撤出警察，允许村民选举新的领导，赢得赞誉。

2012年中共十八大召开前，汪洋就是入常的热门人选之一。但他最终未能进入权力核心，只以政治局委员身份担任国务院副总理。

新任副主席

14日下午，政协还选举出24位政协副主席。其中10位是上届连任，14为是新任。

新任政协副主席为刘奇葆、夏宝龙、杨传堂、李斌、巴特尔、汪永清、何立峰、苏辉、郑建邦、辜胜阻、刘新成、何维、邵鸿、高云龙。

其中，前中共政治局委员刘奇葆由中宣部部长任上转任政协副主席。刘奇葆为共青团官员出身，曾任四川省委书记。在安徽时担任过时任省委书记万里的秘书，万里在安徽推动改革，被认为是改革开放的支持者。

夏宝龙被选为副主席以外，还担任全国政协秘书长。2003年，夏宝龙任浙江省委副书记，是时任省委书记习近平的“副手”。

新任副主席苏辉是两位女性副主席之一，她同时是现任台湾民主自治同盟主席。台盟章程称，“凡居住在祖国大陆的台湾省人士，愿意遵守本章程者，可以申请加入本盟。”苏辉的父亲蔡啸被称为“革命资格最老的台湾籍老干部”，曾在新四军中担任军职。文化大革命后被确定为正军职，并当选台盟主席。苏辉在台盟的前任林文漪是十二届全国政协副主席。

郑建邦是中华民国国军将领郑洞国之孙。郑洞国曾任东北保安司令部副司令长官在长春围困战中向中国人民解放军投降。建国后曾任全国政协常务委员。

上届政协副主席中两位“大老虎”落马

上一届24位政协副主席中，10位成功连任。去任的14人中，有两人在中共主导的反腐运动中落马。中共十八大以来，共有六位"副国级"以上官员落马，政协副主席任上落马的占三分之一。

图片版权 Getty Images Image caption 上届政协副主席令计划已在反腐风暴中落马。

苏荣和令计划都是在政协副主席职位上被调查的。

苏荣是中共十八大以来首位落马的“国家领导人”级别官员。他先后任青海、甘肃和江西三地“一把手”，被指在2002年至2014年期间直接或间接受贿1.16亿余元人民币，最终被判处无期徒。

令计划曾担任中共中央办公厅副主任、主任、中央书记处书记、中央统战部部长，被认为是前国家主席胡锦涛的高级助理，他被控受贿7708多万元。最终被判处无期徒刑。

两位政协副主席落马后，政协时任新闻发言人吕新华曾表示，中国政协不是腐败分子的藏身之地，坚决拥护和支持对他们依法依纪进行严肃查处。虽然他们的问题大多不是在政协履职过程中发生的，但对政协组织的声誉损害很大。

“活佛”副主席获连任

图片版权 Getty Images Image caption 身着僧侣服装参加政协会议的委员，政协副主席中一般有一位是来自西藏的宗教人士。

本届选出的政协副主席中，连任的10人为：张庆黎、万钢、帕巴拉•格列朗杰、董建华、何厚铧、卢展工、王正伟、马飚、陈晓光、梁振英。

其中梁振英是2017年3月上届政协年度会议闭幕时补选的副主席。政协副主席有两席长期由香港人担任。除梁振英外，前香港特首董建华第四次当选全国政协副主席。梁振英被认为是补上“爱国商人”霍英东2006年过世后悬空的一席。

澳门前特首何厚铧也顺利连任。

今年已78岁的帕巴拉•格列朗杰是西藏昌都强巴林寺第十一世帕巴拉活佛。在1959年首次当选全国政协副主席，历任第三届、四届、五届、六届、七届、十届、十一届、十二届政协副主席，再加上本届，他共担任过九届全国政协副主席。在任时长超过30年。