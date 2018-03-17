图片版权 AFP Image caption 香港政府回应报告称，"自回归以来，香港特别行政区一直严格按照《基本法》的规定实行高度自治、"港人治港"，充分体现"一国两制"得到全面和成功落实，这是国际社会有目共睹的。"

英国政府周四（3月15日）发布2017年下半年香港半年报告，指"一国两制"整体运作正常，但仍面临压力。中国予以回击。香港批评人士认为，此份报告"低声下气"、"微不足道"。

英国政府已向国会提交有关《中英联合声明》在香港实施的最新一期半年报告书，涵盖2017年7月1日至12月31日期间香港的发展情况。

报告关注"一国两制"在香港的实施情况、英国人权活动人士罗杰斯（Benedict Rogers）去年10月被拒入境香港、高铁"一地两检"、香港立法会议员资格被撤销事件（议员DQ事件）等。

“低声下气”的报告

英国外交大臣约翰逊在报告序言中表示，"'一国两制'"仍然是确保香港未来继续成功的基础"，并相信"香港的高度自治受到，并被视为受到各方充分尊重，让港人及港府根据《联合声明》处理重大议题，是至关重要的。"

Image caption 英国政府报告指"一国两制'的原则于绝大多数方面继续运作良好。"

"'一国两制'整体上运作良好。然而在上一期半年报告书序言中，本人提及到香港面临日益加大的压力，在2017年下半年依然持续。就有关事件，英国一直向中国及香港有关当局提出关注。"

香港民主党创党主席李柱铭对BBC中文表示，当然同意（报告），这么多年一直都是这样。

英国每半年发表一次《香港问题半年报告》。今次报告未有显著影响，香港媒体对其少有着墨。

李柱铭表示："怎么样都会有点意义的。起码每半年就有一次，英国政府自己都要反省。因为它是《中英联合声明》的签署国。但中国政府这么玩，英国政府怎么可以不出声呢？但是如今，英国政府已经很低声下气了。不敢得罪中国，因为要和她做生意嘛。但总比没有好。"

前香港立法议员刘慧卿则对BBC中文表示，本分报告"微不足道"也不充分。她指如今港人对于香港的立法和政治自由感到担忧和焦虑。李柱铭认为“一国两制”在变质，中央插手香港事务，"我自己是中国人，当然希望自己国家强一些。我都想自己的国家遵守国际协议。当一个强国签了协议又不遵守，别人又怎么信你呢？"

"不得干涉内部事务"

中国外交部发言人陆慷在周五（3月16日）的例行记者会上表示，"看来，英国方面是需要我们每隔半年提醒他们一次，香港事务是中国内政，英方无权干涉，也没有任何干涉的空间。英国政府发表所谓的《香港问题半年报告》，对香港事务说三道四、妄加评论，试图以此显示自己的影响力，只能是枉费心机，只能招致中国人民的反感。"

Image caption 英国"更关心本国利益，他们需要中国的巨大市场。我不认为英国关心香港的700万人民。"

香港政府回应报告称，"自回归以来，香港特别行政区一直严格按照《基本法》的规定实行高度自治、"港人治港"，充分体现"一国两制"得到全面和成功落实，这是国际社会有目共睹的。"

香港政府还表示，"外国政府不应以任何形式干预香港特别行政区的内部事务。"

李柱铭评论到："这个所谓的香港政府，根本就是傀儡。你什么时候听过港府不同意中央？"

在李柱铭看来，英国起码对香港有道义上的责任。自1997年香港主权移交后，英国旗落，中国旗升，已经是一国了。

刘慧卿则认为，英国政府在道义和政治责任上都有义务站出来帮助香港人民。她亦批评英国政府对香港现状"睁只眼闭只眼"："如果英国足够重视，就该让有BOA（即英国国民海外护照）的人有投票权。这将向全世界和北京表明，英国是关心香港的。"

但她也明白英国，正如许多人所述，"更关心本国利益，他们需要中国的巨大市场。我不认为英国关心香港的700万人民。"

中国修宪后"一国两制"前路如何？

李铭柱将中国与香港的关系比作大人和小孩玩跷跷板。整个板由大人（北京）控制，双方要往中间移，找到平衡才能两人一起玩。但大人要就住（照顾）小孩，北京就住（照顾）香港。如果中央政府没决心落实"一国两制"，就什么事都做不了。

图片版权 Getty Images Image caption 香港主权移交20周年时，习近平访港发表讲话，对"港独"态度严厉。

李柱铭坦诚，未来香港的"一国两制"如何走，一定要看习近平怎么做，他现在权力已经拿到手了。中国人大近期表决通过修宪议案，国家主席习近平将连任。

李柱铭说："现在讲的独立，很小声讲几句嘛，完全没行动。就拿这个做借口，把立法会他们不喜欢的议员DQ掉（撤销议席），甚至在参选的时候，就控制，完全控制住了议会。"

香港主权移交20周年时，习近平访港发表讲话，对"港独"态度严厉。他说，任何危害国家主权安全、挑战中央权力和香港特别行政区基本法权威、利用香港对内地进行渗透破坏的活动，都是对底线的触碰，都是绝不能允许的。

2016年10月，"港独"派香港立法会议员当选人梁颂恒、游蕙祯卷入"宣誓风波"，港府先后撤销梁、游二人在内的六名立法会议员议席。

刘慧卿亦认为习近平连任对香港释放出了非常消极的信号："他将是个真正的独裁者"。

香港特首林郑月娥本周对英国《金融时报》表示，自己最崇拜习近平，向他致敬。林郑月娥说"你可能会觉得这有点拍马屁，但我越来越发现习先生所言所行显示他非常有个性和值得尊敬。"