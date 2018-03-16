被“白眼事件”带出的中国海外“伪媒体”

图片版权 Weibo Image caption 张慧君在记者会上自称“全美电视台执行台长”

今年两会最火热的话题，除了撤销国家主席任期限制的修宪争议外，当数一名蓝衣女记者在另一红衣记者提问时翻白眼，结果被电视直播全程摄下的片段；然而，随着两人的背景曝光，中国网民的焦点开始从翻白眼表达不屑的蓝衣记者，转移至红衣记者所属的媒体。

“红衣记者”张慧君提问前声称，自己是“全美电视台”的执行台长。有网民质疑，这家电视台是俗称的“假外媒”之一。

“全美电视台”是何方神圣？

“全美电视台”（AMTV，American Multimedia Television USA）官网声称，该台于2004年成立，“是覆盖最广，受众基数最大的中文电视平台”，覆盖美国14个城市、收视人群“超过8,200万”。

但在全美电视台的官方YouTube频道，大部份影片的观看次数均在50次以下，部份更完全没有点击。该台的Facebook专页只有41个粉丝。

美国联邦通讯委员会（FCC）的登记显示，该电视台于2017年11月20日注册，登记负责人为“Jason Quin”，地址则为当地一个邮箱公司的368号邮箱，广播、制作地不明；BBC中文多次拨打该台在FCC登记的电话号码致电，无人接听。

据社交网站资料，Jason Quin中文名为秦嘉豪；《成都商报》报道指，秦嘉豪为全美电视台在两会的“带队记者”，该电视台这次共有五名记者获批到北京采访两会。

该台的Facebook专页在今年两会期间上载了视频，张慧君以“全美电视台记者”身份出镜报道。

图片版权 Facebook/AMTV Image caption 全美电视台的Facebook专页上有张慧君在今年两会现场报道的视频。

“执行台长”张慧君

由于“全美电视台”此前少人听闻，不少网民开始在网上搜索，还有人一度将其他传媒机构误认为该台。引来相关媒体赶紧澄清。

隶属《人民日报》的“海外网”亦一度被指是“全美电视台”的真身，海外网已发出声明进行了否认。

“海外网在美国洛杉矶设有美国频道…与全美电视台没有任何合作或授权合作、与自称全美电视台台长的张姓记者无任何关系。”海外网声明说。

今次并非张慧君首次自称电视台“执行台长”；网民翻出视频，在2011年的全国政协第十一届四次会议上，张慧君曾自称“香港有线中国经济与旅游电视台执行台长”提问，还被官员夸赞“这么年轻就当台长，了不起”。

张慧君提到的有线电视为香港的收费电视台，“中国经济与旅游电视台”为该台的外购频道，并非香港传媒机构。

“国际传播”

旅美独立传播学者乔木向BBC中文指出，近年中国以“加强国际传播能力”的名义，斥巨资在世界各地透过并购或其他形式设立媒体，最初的目的是使用当地语言、面对当地受众、建立在当地的影响力。

但几年下来，这样的目的很难达到，“钱来得太容易，当中寻租空间很多…最后就变成资本游戏”。结果，一些中方成立的“外媒”变成完全为配合对外宣传而设的媒体。

乔木指出，出于对外宣传的需要，像十九大、两会等国内重头戏，各地使领馆均会邀请、安排当地媒体赴华采访；而使馆并没有分辨媒体专业程度的能力。

乔木分析，这种对官方唯命是从的“外地”媒体，对中方而言有提升其公信力的作用：“至少从形式上而言，找个‘外媒’，比点国内媒体提问，效果更好…如果老是让国内的‘自己人’媒体提问，他自己也觉得公信力不高。”

不过乔木认为，“全美电视台”张慧君的提问，未必是官方精心策划的结果，因为中方大可安排同样“愿意配合”的华文外媒、侨报，“真的有办公室地址、有受众的那种，国外太多了。”