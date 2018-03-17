图片版权 Reuters Image caption 2018年3月17日，习近平获全票赞成连任中国国家主席和中央军委主席（图为习近平在十三届全国人大会议上宣誓）。

3月17日上午，北京在145天没有降水记录后，灰色的天空飘起了雪，在社交媒体上引起热烈讨论。同时，人民大会堂内，第十三届全国人大代表进行投票选举国家主席和副主席。

结果很快出来了。习近平全票当选国家主席和国家军委主席，王岐山以2969票赞成、1票反对当选国家副主席。在中国，所有国家领导人都是等额选举，也就是说，一个领导职位只有一个候选人。

尽管在投票的瞬间，媒体被请出了会场，但在其他时刻，多个媒体都会投票现场进行了直播。媒体在开票那一刻也进行了直播。

这是中华人民共和国有史以来首次电视直播国家主席开票的时刻，也是1993年所谓"三位一体"制度实施后第一次候选人以全票当选。

图片版权 AFP Image caption 习近平与新当选的国家副主席王岐山握手。

靴子落地

中共十九大之后，原中纪委书记王岐山没有留任政治局常委，但在两会前夕，他当选了第十三届全国人民代表大会代表。传言称，他可能会担任国家副主席。如今，靴子终于落地。

去年10月，香港媒体曾经报道，王岐山会在2018年全国人大会议上被任命为国家副主席。

人大开会期间，BBC中文记者在会场多次随机询问人大代表，是否有听到消息王岐山会担任国家副主席，代表尽管表示没有听说，但都表示"非常支持"。有一位湖南团代表显然对这个问题有点吃惊，说了一句"这是国家政策的事吧"？

流亡美国的富商郭文贵在Twitter和Youtube的多次直播中指控王岐山家人是海航集团的股东，并指控王岐山家人在美国拥有豪宅。对此，中国媒体曾号称找到了郭文贵所指的王岐山家人，并对郭文贵的指控进行了辟谣。王岐山本人至今未对此事进行任何回应。

从知青到政治家

王岐山为人强硬，个性张扬。中国媒体曾经给过他"救火队长"、"解困高手"、"军令如山市长"在内的诸多绰号。

过去五年，王岐山为习近平的反腐运动所贡献的力量为习近平在普通老百姓中收获了不少好名声。

1969年，也就是文化大革命爆发后第三年，22岁的王岐山被分配到陕西省延安县冯庄公社当知青。1979年，王岐山回到北京，成为中国社会科学院近代历史研究所实习研究员。

1982年，他进入了中央书记处农村政策研究室、国务院农村发展研究中心，充当幕僚角色。在此期间，王曾直接参与了上世纪80年代连续数个有关中国农村问题的中央一号文件的起草。

图片版权 Reuters Image caption 十三届中国全国人大一次会议第五次全体会议于2018年3月17日举行。习近平与新当选的国家副主席王岐山握手。

1988年之后，王岐山开始受到重用。他先是被任命为"中国农业信托投资公司"总经理，此后又分别担任中国人民银行副行长及行长。期间，王岐山推动建行和摩根士丹利合作，成立了中国第一家合资投资银行——中国国际金融有限公司，并兼任董事长职务。

1997年底，王岐山出任广东省副省长。期间，他在广东收拾了一场金融残局，避免了一场可能的银行业危机。

2002年，王岐山担任海南省委书记，期间负责处理海南房地产泡沫破裂后的遗留问题。2003年，中国爆发SARS，时任北京市长孟学农因应对疫情不力被免职，王岐山被调至北京担任代市长。2004年，王岐山正式担任北京市长。

2007年，王岐山当选中共中央政治局常委，步入了中共核心领导层。

十八大落幕不久，时任中纪委书记王岐山还在一次座谈会上向专家推荐托克维尔的《旧制度与大革命》。他说，"我们现在很多的学者看的是后资本主义时期的书，应该看一下前期的东西，希望大家看一下《旧制度与大革命》。"他的推荐曾一度引发此书洛阳纸贵。王岐山还曾多次向纪检干部们提到美国政治剧《纸牌屋》。