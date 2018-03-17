特朗普亲自签署《台湾旅行法》　中美台关系进入微妙期

图片版权 Reuters Image caption 美国总统特朗普亲自签署《台湾旅行法》，台湾官方对此表达"感谢"。

讨论多时的《台湾旅行法》于美国时间3月16日由美国总统特朗普亲自签署。这被台湾方面认为是自1979年的《台湾关系法》以来，美台双方在外交上的实质突破。

台湾总统府官方直接感谢特朗普的"亲自签署"，也意有所指地表示未来将与美国行政部门"密切合作"，让美台关系能更强健。台湾外交部发布声明感谢美方，并表示将持续以”稳健踏实步伐“深化台美互惠互利的坚强伙伴关系。

而该法案通过时，中国大陆正值年度政治大事"两会"进入关键阶段。在第一时间，中国驻美代表处对美国对此作出强烈反应。大陆官媒之一的《环球时报》，在签署后用耸动地标题写着"摧毁台湾！特朗普签署台湾旅行法！"

签署与台感谢

早在法案签署前，中国外交部发言人陆慷16日就曾表示，"敦促美国恪守一个中国原则，停止跟台湾官方往来"。

图片版权 EPA Image caption 台湾学者认为，特朗普的亲自签署，有向中方表明“台湾问题所有权”的意味。

特朗普为何亲签？

特朗普的签署动作，在网路引发讨论。有些台湾网友直接表明"欢迎特朗普来台"，更对于美台关系提升相当乐见。这项法案在美国参众两院通过后，纵使特朗普未签署，16日也将自动生效。然而，特朗普仍决定亲自签署，让这项政治动作在台海两岸引发诸多解读。

隶属国民党智库"国家政策研究基金会"的中美关系学者林郁方对BBC中文表示，特朗普的亲自签署，是有跟中方表明"台湾问题的解决还在我手上"之意。

林郁方分析，中美两国现在的贸易纠纷，极可能升级到贸易战争。以特朗普的商人性格，假若中方经贸不让步，或是用断绝向美采购来威胁，那台湾旅行法就是"好筹码"。"特朗普将会看中美两边的关系发展，来决定要不要彻底实行台湾旅行法"。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 前国民党立委，中美关系学者林郁方（中）与前驻美大使沈吕巡（左）表示，签署固然欢迎，但台湾要避免沦为两国筹码。

对于这项亲签动作，现任民进党立委、东吴大学政治系副教授罗致政向BBC中文表示："特朗普的签署是希望美台议题先就此打住，方便清理战场"。

所谓"清理战场"之意，罗致政是认为特朗普正面临内政新挑战："新的国务卿蓬培奥（Mike Pompeo）即将上任，上任前的国会听证必须要顺利。特朗普在台湾问题可能被参众两院质疑前先签署，可以让质疑声浪到最小"。

台湾应该开心吗？

纵使美台关系进入到新的层次，但台湾夹在美中之间，有其国际政治地位的尴尬。在台湾旅行法签署后，有部分台媒担心，中国大陆对台遏制力度将会加大，包括军事绕台与加速和梵蒂冈的邦交，都可能是下阶段的回击。

你的器材不支持播放多媒体材料 ”印太“——特朗普的新外交方针？

前台湾驻美大使，现任台湾中研院访问学者的沈吕巡对BBC中文说："就算得到美国这些（利多），但我们将会失去什么？中共如果对美外交出现问题，它很多地方都可以（对台）施加压力，三方平衡恐会被打坏。"

林郁方则认为，如果台湾独派将其视为一个"绿灯"，认为可以趁美台关系增温时加大"台独力道"，他认为是令人担忧的。同时，他也认为这项法案未必会反应美国国务院态度，"日前国务院官网才撤掉中华民国国旗"，他说。

他并补充，过去马英九执政8年，相对在中美台关系上都有拿到平衡，美台关系低调而稳健。但蔡英文目前是"讨好美日避中国"，他认为"格局太小"。

对于中国方面的威胁，罗致政则认为："中方对于美台关系的实质提升向来都是反对，不用意外"。他表示台湾当局必须要做好下一步因应，在中国升高压力的同时持续对美国紧密合作。

图片版权 AFP Image caption 台湾旅行法虽然正式通过，但是是否有台湾高官真正可以"履行"并且赴华府，则成为下个议题（图为习近平与特朗普2017年会晤的资料照片）。

善用强国矛盾？

台湾旅行法由美国共和党众议员夏波（Steve Chabot）等三位众议员草拟，原意是要促进美台双方的高层进一步互动。

美国与台湾在1979年断交后，台湾包括正副总统、行政院长、外交部与国防部长等五项高职位人士，因为中方压力不能造访华府境内。该项法案通过后，被认为是"明文规定"美台高层可互访。

然而，台湾旅行法的通过与有效落实也是两回事。沈吕巡表示，该法案没有清楚说"访问华盛顿特区（Visit Washington DC）"，只是说"进入美国（Enter U.S.A.）"与"鼓励美台高阶层互访"，他觉得是很可惜的："如果是我们这种老外交官，一定要求美方放进去"。

林郁方则说，一流国家领袖善用强国间的矛盾追取利益，二流国家领袖才会沦为强国间的筹码："世界不是美国一个国家主导的，跟中国大陆的关系还要维持。现在的状况是中共一票反对，我们在国际上就是没有声音。我们欢迎台湾旅行法，但台湾不要随意卷入中共与美国的纠纷。"

罗致政认为，现在去论及台湾下一步有什么高官会访华府还言之过早："台湾旅行法的条文还是有模糊与裁量空间，但只要是法律通过都有约束力，我们都很欢迎下一步交流。"

台湾旅行法的通过，意味过去美台两方水面下的外交活动可望浮出台面，并在未来有机会真正在华府"商谈国是"。不过美台双方在踏出下一步前，谁也无法揣测具体事态走向，而中国大陆的下步态度，则将牵动三方发展。