杨晓渡当选中国国家监察委员会主任 反腐使其仕途"窜升"

图片版权 Reuters Image caption 2007年杨晓渡曾在上海任习近平直接下属

3月18日上午，经过中国全国人大选举，中国国务院总理李克强和中国最高人民法院院长周强再次当选。张军当选为最高人民检察院检察长。中央军委副主席由许其亮和张又侠担任。中共政治局委员、中纪委副书记杨晓渡当选国家监察委员会主任。相比其他几位当选人，杨晓渡此前相对较少出现在公众视野。他是谁？

杨晓渡的父亲解放前为上海的"红色资本家"、中共地下工作者，据中国媒体报道，其父解放后曾在上海市委统战部工作，离休前在上海市政协担任重要领导职务。

杨晓渡主要政治生涯在西藏度过。从上海中医学院毕业后，进藏任职于那曲地区医药公司。先后任那曲地区行署副专员、昌都地委副书记、西藏自治区财政厅厅长、西藏自治区政府副主席。在西藏任职共24年。

其后，杨晓渡被调回家乡上海，担任副市长。2007年，习近平调任上海市委书记，彼时杨晓渡已任上海市委常委、统战部部长，是习近平的"班子"成员。

直到2012年5月，杨晓渡才跻身纪检系统，任上海市纪委书记。随后，仕途开始加速，2014年1月，在第十八届中央纪委三次会议上，杨晓渡增选为中央纪委常委、副书记，成为王岐山的副手。2017年中共十九大成功进入中央政治局。

对于新成立的国家监察委员会，杨晓渡在本届两会上的"部长通道"上表示，党纪对于党员干部的监督实现了全覆盖。但是，除了党员干部和公务员之外，还有一个广阔的行使公权力的公职人员的地带，"我们将对这个空白地带，运用国家监察法的授权，进行监督调查和处置，用国家监察的方式把这个地段监管起来了。"