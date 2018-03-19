图片版权 Getty Images Image caption 易纲将接管一个拥有新的权力的央行

曾留学美国的经济学者易纲周一被提名为中国下一任央行行长，接替已执掌央行15年的周小川。

易纲加入中国人民银行已超过20年，他自2008年来一直担任央行的副行长。

随着北京方面继续试图控制债务增长，并抑制高风险的金融行为，他的任命被视为是中国当局对于政策的"无缝延续"。

对于易纲的任命是在本次全国人大日程的倒数第二天作出的。

易纲将接管的央行，承担着对于中国金融形势进行长期改革的重任，包括鼓励外资进入金融市场以及货币政策改革。

当然，他将接手的还是一个拥有新的权力的央行。

上周，全国人大表示，作为中国中央政府重大机构改革的一部分，中国央行将着手拟定新的法律法规，加大对银行业和保险业的控制力度。

与该消息同时宣布的，还有新成立的由银监会和证监会合并而来的"中国银行保险监督管理委员会"，它将监督中国所有的银行和保险行业，并向中国人民银行进行高效的报告。

银行和金融监管体系的改革将使得中国人民银行成为中国最有实权的机构之一。

然而，与美国和其他民主国家不同的是，中国央行并不独立于政府运作，因此易纲最终将向国家主席习近平负责。

在本月初人大刚开幕时，中国通过了包括取消主席任期限制的宪法修正案，让习近平得以长期掌权。

易纲拥有北京大学经济学学士、以及美国伊利诺伊大学的经济学硕士和博士学位。