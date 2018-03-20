图片版权 Reuters Image caption 十三届全国人大一次会议期间，栗战书与习近平在人民大会堂

中国十三届全国人大一次会议3月20日闭幕。中国人大常委会委员长栗战书在主持闭幕式时称习近平为“人民领袖”、“国家掌舵者”。

“习近平同志全票当选为中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席，是13亿多全国各族人民的共同心愿。习近平同志是全党拥护、人民爱戴、当之无愧的党的核心、军队统帅、人民领袖，是新时代中国特色社会主义国家掌舵者、人民的领路人。”栗战书称。

栗战书在十九届中共政治局常委中排名第三。入局政治局常委之前，栗战书曾担任中央办公厅主任，经常随习近平出访，负责安排习近平的日程安排、文件处理等。

跟习近平一样，栗战书也出生于红色家庭。1983年至1985年期间，栗战书在河北省无极县担任书记期间，习近平在30公里外的河北正定县任县委书记。

2017年7月，《南华早报》曾经刊登暗示栗战书家人敛财的文章，但次日删除该文并郑重发布声明道歉。

习近平在闭幕式上也发表了讲话，他未点名对台湾强势发话，称“一切分裂祖国的行径和伎俩都是注定要失败的，都会受到人民的谴责和历史的惩罚”。

“中国人民有坚定的意志、充分的信心、足够的能力挫败一切分裂国家的活动！中国人民和中华民族有一个共同信念，这就是：我们伟大祖国的每一寸领土都绝对不能也绝对不可能从中国分割出去！”习近平称。