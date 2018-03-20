人大闭幕：习近平演讲强调“党领导一切”

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中共领导人习近平在周二的中国人大年度会议闭幕式上再次强调共产党在中国的领导地位。

“东西南北中，党政军民学，党是领导一切的，”他在获得连任中国国家主席后发表就职演讲再次重复这句“名言”。

“党领导一切”的表述最早见于中国抗日战争时期。文化大革命期间，中共前领导人毛泽东重申此论断，强调“党政军民学，东西南北中，党是领导一切的”。习近平引用的正是毛泽东的原话。

2016年1月，中共中央总书记习近平主持的中央政治局常委会会议重新将此作为一项政治原则。2017年10月24日，中共十九大通过关于《中国共产党章程（修正案）》的决议，该政治原则写入党章。本次两会通过了修宪方案，在中国宪法正文第一条中增加了“中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征”。

图片版权 EPA Image caption 习近平演讲的对象是新一届中国人大代表。这是他们当选后首次参加两会。

习近平在演讲开始部分感谢人大代表选举他连任中国国家主席。然后他用大约三分之一的篇幅阐述了中国人民的气质和民族发展史。

他在随后的讲话中反复强调中国共产党的领导和保持意识形态的重要性。

“只有社会主义才能救中国……我们要以更大的力度、更实的措施发展社会主义民主，坚持党的领导，”他说。

“我们要坚持党对人民军队的绝对领导，”习近平还强调了共产党对军队的领导。

图片版权 Reuters Image caption 习近平再次当选中国国家主席后向中国宪法宣誓。本次两会通过修宪决议，将党的领导写进了中国宪法。

在演讲最后部分发出号召时，他再次强调，“中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，中国共产党是国家最高政治领导力量，是实现中华民族伟大复兴的根本保证。东西南北中，党政军民学，党是领导一切的。”

这并不是习近平第一次在人大闭幕式上发表演讲。2013年3月，他在十二届全国人大一次会议上首次当选国家主席后，同样在闭幕式上发表演讲致谢。但那次演讲关于党的领导的内容只出现了两次。一是回顾了毛泽东、邓小平、江泽民以及胡锦涛等中共前任领导人；二是提出“坚持党要管党、从严治党，全面加强党的建设”。

习近平的前任胡锦涛同样在两次当选国家主席时发表了演讲。2003年3月和2008年3月，胡锦涛在十届人大一次会议和十一届人大一次会议闭幕式上讲话，篇幅相对较短，主要内容是阐述国家主席一职的责任。