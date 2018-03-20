习近平称“惩罚、谴责”分裂祖国　台湾：别说三道四

图片版权 Getty Images Image caption 台湾官员重申台湾是“主权独立”的国家

中国国家主席习近平周一（3月20日）在十三届全国人大一次会议闭幕会上发表对港澳台地区强硬讲话，称要贯彻“一国两制”、坚持“九二共识”，但也要坚定地反对分裂。

“一切分裂祖国的行径和伎俩都是注定要失败的，都会受到人民的谴责和历史的惩罚，”习近平说，“中国人民和中华民族有一个共同信念，这就是：我们伟大祖国的每一寸领土都绝对不能也绝对不可能从中国分割出去！”

台外交部：行使主权不应说三道四

上周，美国总统特朗普签署《台湾旅行法》，台湾方面视其为1979年来美台外交的实质突破。此次习近平的强硬言论，被认为是针对该法。

1979年，美国与台湾断交，转而与中华人民共和国建立外交关系，此后台湾官员无法出访华盛顿；美国官员赴台亦只局限在非国防、外交方面的交流。而根据 《台湾旅行法》内容，美国所有层级的官员均可访台，与台湾官员会面，台湾官员也可以“受尊重”的形式访问美国，与包括国务院、国防部在内的华府各级官员会见。

台湾外交部发言人李宪章周二回应习近平的讲话：“外交是一个主权国家应当行使的行为，任何国家不应说三道四。”

“无论任何国家对台湾有任何看法，外交部都不会松懈，将继续努力推动外交工作，”他说。

李宪章说，台湾希望在区域和平发展、稳定繁荣上扮演更积极的角色，希望美国、日本与欧洲联盟等理念相近国家，支持台湾扮演重要角色。

图片版权 CNA Image caption 赖清德

同日，台湾行政院长赖清德出席立法院质询时被问到，中国大陆近年来要求外国企业不能把台湾列为国家，如何回应？赖清德说，“台湾是主权独立的国家”，不论中国强硬施压，这些手段都不会改变这个事实。

这段回应马上遭到国台办批驳。国台办发言人安峰山回应说：“台湾是中国领土不可分割的一部分，从来不是也永远不可能成为一个国家。”

“我们坚决反对‘台独’分裂活动，一切分裂国家的行径和伎俩都注定是要失败的，都会受到人民的谴责和历史的惩罚。这种赤裸裸的‘台独’言论，是对两岸关系的严重挑衅，必将自食恶果。”

港澳地区不能再说“结束一党专政”？

此次两会修改宪法，加入了一句“中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征”。中国全国人大常务委员、香港建制派政党民建联前主席谭耀宗早前表示，如果日后香港参选立法会议席的人提出“结束一党专政”等口号，有可能违宪，影响参选资格。

习近平讲话当天，香港政界人士在热烈讨论，今后是否能再说“结束一党专政”。有人认为，如果不能再说，将打击“一国两制”和“高度自治”。

图片版权 Getty Images Image caption 香港示威者要求"结束一党专政"

澳门中联办副主任陈斯喜也认为，据他的理解，叫喊“结束一党专政”的人，不能参选立法会。曾任全国人大基本法委员会办公室主任的陈斯喜说，宪法是国家的根本法，香港虽然是特别行政区，但也要尊重宪法、维护宪法权威，在这方面 “没有两制之分”，遵守宪法是原则。

“结束一党专政”是每年“六四”烛光晚会都会出现的一句口号，不少民主派阵营中人，也曾经叫喊过，而负责举办六四晚会的支联会，其纲领之一就是“结束一党专政”。

香港民主派早前已有多名立法会议员因“宣誓风波”被取消议员资格（简称DQ），令外界忧虑此一说法是要进一步阻止更多民主派人士参选立法会。

支联会主席何俊仁表示，不会因为此一说话而修改口号。支联会常委兼立法会议员尹兆坚认为，如果谭耀宗言论是中央看法，等于宣布“一国两制已死”，他称不担心会因为叫过这句口号而被取消议员资格，他认为这是关乎信念的问题，质疑谭耀宗旨在制造“白色恐怖”。

根据香港《基本法》第一百零四条，立法会议员就职时，必须依法宣誓拥护《基本法》，效忠中华人民共和国香港特别行政区，而《立法会条例》第四十条，亦规定参选人要声明拥护《基本法》及保证效忠特区，并没有提及要拥护宪法。 香港行政长官林郑月娥表示，参选资格按法律处理，再由选举主任决定。

社交媒体上反应如何？

在新浪微博上，新华社、央视、《环球时报》等官媒的网络账号均以不同形式动态直播习近平的讲话，整理出“习近平金句集”，包括文字、金句图、长微博图片、短片等。

人民日报微博以九宫格形式发布大红色背景金句图，配上“习近平这些话，很给力，转发，学习！”的说明，截至当晚9时得到近万转载。中国之声在微博呼吁网友“聆听习主席话语，一起为他鼓掌！”，发布一个特制网页，在浩瀚星空、五星红旗和人造卫星的设计背景图中，只要点击网页文字，就能播放音频，聆听习近平的亲口朗读。

但尽管媒体微博声势浩大，但民间的评论声音却出奇得少。相关微博每一条的公开数据均显示有不少人评论、分享，但点开评论区，显示的评论条数却远远少于相关数字：如在《环球时报》发布的一条关于习近平表态反分裂国家的微博下，数字显示有197条评论，而公开显示的只有10条左右，全部是正面内容；点开原本公开的网友转载区，则直接显示一片空白。

在防火墙外的中文社群如twitter等，网民关注点躲集中在其警告“分裂国家”行为的相关言论。就在习近平连任当日，美国总统特朗普签署《台湾旅行法》，网民认为习近平此番用词强硬，恰是针对此事喊话。

维权人士胡佳点评说，习近平讲到分裂国家者将受到“人民的谴责和历史的惩罚”时，“讲‘惩罚’两个字语气特别狠，以恫吓来明确表达出作为帝国沙皇不惜战争的意志，目标直指台湾。”