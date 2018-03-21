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2018年两会刚刚闭幕，中共中央周三（3月21日）公布《深化党和国家机构改革方案》，进一步加强党对政府的领导。

根据新华社发布的《深化党和国家机构改革方案》，中国将组建一系列新的领导机构，包括中央全面依法治国委员会、中央审计委员会与中央和国家机关工作委员会等。中央全面深化改革领导小组、中央网络安全和信息化领导小组、中央财经领导小组、中央外事工作领导小组将改为委员会。

这份方案还决定，中央宣传部统一管理新闻出版和电影工作，对外加挂国家新闻出版署（国家版权局）和国家电影局牌子；组建中央广播电视总台，撤销中央电视台（中国国际电视台）、中央人民广播电台、中国国际广播电台建制，对内保留原呼号，对外统一呼号为“中国之声”；中央统战部统一领导国家民族事务委员会、管理宗教工作。

另外，当局还组建中央教育工作领导小组、中央党史和文献研究院，组建新的中央党校（国家行政学院）等。

改革之后，多个国务院机构被撤销，如监察部、国家预防腐败局、国家公务员局和国务院侨务办公室。许多新组建的委员会和小组将设于国务院部门内，比如中央全面依法治国委员会办公室设在司法部，中央审计委员会办公室设在审计署，中央教育工作领导小组秘书组设在教育部。

图片版权 Getty Images Image caption 习近平与李克强

方案称，此次改革，“着眼于健全加强党的全面领导的制度”，“确保党的领导全覆盖，确保党的领导更加坚强有力”。

消息发出后，新华社的微博帖子被转发了400多次，但是评论已经无法查看。《人民日报》的帖子有500多次转发，只有十余条评论，多是赞扬此次改革。

向“党政合一”回归

学者们认为，此次党的机构改革进一步强化了共产党的领导，削弱了国务院的权力。

一位要求匿名的内地政治学者对BBC中文表示：“此次改革强化了党的集中、统一和全面领导，具体部署是从中共执政安全角度考虑，在一些比较重要的、事关执政安全的领域强化了党的领导，如意识形态、社会控制、干部监督管理等。”

他举例，意识形态领域，让中宣部统一管理新闻出版和电影，意味着“今后大陆人能够读什么看什么听什么全部由中宣部来统一口径”；社会控制方面，不再设立中央社会治安综合治理委员会及办公室，职责交由中央政法委承担；干部监督方面，则是成立国家监察委。

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历史学者章立凡和旅美学者乔木都认为，这次改革是向“党政合一”回归。

八十年代，邓小平曾在讲话中数次强调“党政分开”。1987年，时任中共中央总书记的赵紫阳在作十三大报告时曾说：“政治体制改革的关键首先是党政分开。党政分开即党政职能分开。”

章立凡分析，如果最终党的意志决定一切，很多问题政府未必能做决定，政府的行政职能会进一步被削弱。

乔木则认为，以党治国能直接高效地体现领导意志，不经人大等程序；弊端则在于，党不能代表全民，党内容易出现个人崇拜，讨论政策时或欠缺专家、专业机构等论证，更难有民众和媒体的舆论参与。

“容易犯错，难以纠正，难以监督，滋生腐败。”他说。