美国官员黄之瀚访台 陆外交部提严正交涉

图片版权 CNA Image caption 黄之瀚（右）与台湾总统蔡英文（左）同场出席美国商会活动。

美国国务院亚太副助卿黄之瀚抵达台湾，是《台湾旅行法》通过后首位美国官员到访。台湾总统府及美国在台协会均指，这次访台行程是在《台湾旅行法》通过前便决定。

中国大陆外交部发言人华春莹表示，已就黄之瀚访台的有关情况向美方提出“严正交涉”，重申中方坚决反对《台湾旅行法》，敦促美方恪守“一个中国”原则和“中美三个联合公报”规定，停止与台湾进行任何形式的官方往来与接触，慎重妥善处理涉台问题，以免对中美关系和台海和平稳定造成严重损害。

台湾外交部表示，黄之瀚拜会政府相关部门，实地了解台湾政经发展与外交、国防及两岸政策，并就台美关系未来发展，以及台美在印太区域各项合作交换意见。据报导，黄之瀚1980年出生，年幼时从广东到香港，再移民美国，懂得粤语，他在去年12月开始担任有关职位。

图片版权 CNA

黄之瀚与台湾总统蔡英文同场出席美国商会活动。

黄之瀚表示，即是换了政府、换了总统，美国对台湾的承诺也不会改变，美国从过去、现在、到未来，会一直是台湾最紧密的朋友和伙伴。

他说，独裁制度无法有多元、可持续的经济发展，只有建基于宪政、稳定又可预测的环境才能做到。他说，不能再让台湾不公平地被排除在国际社会之外，因此，让台湾在国际社会上得到应得的尊重和对待，会成为美国的政策。

蔡英文在会上感谢黄之瀚到访，形容他在国会山庄里，是强健台美关系中重要的一份子。

她提到美国总统特朗普签署通过《台湾旅行法》，感谢特朗普政府及国会支持法案。她说看到访问台湾的美国官员数量“持续成长”，显示了台美“深远且密切”的双边关系。

她又指，特朗普政府去年宣布对台军购，展示了美国对台湾安全不变的承诺。

蔡英文另外在国安首长会议上提到，面对中国大陆两会后两岸及区域局势的可能变化，以及近期国际经贸情势的发展，台湾将面对更多、更复杂的挑战。她也回应了中国大陆修宪取消国家主席任期限制，蔡英文说，国际间对此事的讨论，凸显了国际社会对民主价值的重视，而民主对台湾而言，不仅是一种生活方式，也是国家多元发展的土壤，这就是台湾立足国际的优势。

环时：去台湾就别来大陆

中国此前已表态反对美国通过《台湾旅行法》，认为这有违“一个中国”原则，今次黄之瀚访台，亦再次提出严正交涉。

中国《环球时报》发表社评，形容美台提高官员的交流级别，是“华盛顿骚扰北京的一个毒招”。社评称，美国此举是故意刺激大陆，大陆如果选择淡化美台高层互访，或会引伸到美台“首脑会晤”。

文章提出，那些访问了台湾的美国官员，北京在其任期内，不再邀请他们访问大陆，“台湾高级别官员访问美国，公开会见美国官员，也应受到同等对待”。文章建议，中方应在其他国际事务上“找美国麻烦”，“让美国感到痛”，例如在朝鲜半岛、伊朗问题上，中国可“减少与美合作”。

社评认为，以和平方式阻止“台独”、推动统一的成本，可能比动武收复台湾所造成的短期损失还要大，建议北京需加强对台湾施压，加快与台湾“邦交国”建交，务求令台湾“零邦交国”，并加大对台军事压力，“做好台海地区发生直接军事摩擦的准备”，最后希望这《台湾旅行法》，变成“摧毁台湾法”。

另外，国台办宣布，刘结一将升任为国台办主任，接替张志军职务。刘结一表示将坚持“和平统一、一国两制”方针，坚持“一个中国”原则和体现这一原则的“九二共识”，坚决反对台独分裂；秉持“两岸一家亲”理念，扩大两岸经济文化交流合作，

两岸舌战

中国国家主席习近平周二（20日）就“分裂祖国”议题，发表强硬措辞，台湾行政院长赖清德又指台湾是“主权独立国家”，引发两岸互相隔空喊话。

习近平在人大闭幕上说“一切分裂祖国的行径和伎俩都是注定要失败的，都会受到人民的谴责和历史的惩罚”、“一寸领土都绝对不能也绝对不可能从中国分割出去”。外界普遍认为是美国近期通过的《台湾旅行法》。

台湾外交部发言人即日回应习近平的讲话：“外交是一个主权国家应当行使的行为，任何国家不应说三道四。”李宪章又寻求美国、日本与欧洲联盟等理念相近国家，支持台湾。

图片版权 Getty Images Image caption 台湾官员重申台湾是“主权独立”的国家

台湾行政院长赖清德周二表示，台湾是“主权独立国家”的说法，惹来国台办批评。国台办发言人安峰山指这种赤裸裸的“台独”言论，是对两岸关系的“严重挑衅”，必将自食恶果。

台湾行政院陆委会再发声明反驳，重申中华民国本来就是“主权国家”，指大陆一方“怯于面对此一事实”、“回避对话”，“一再对台施加不正当的压迫”，并“口出恶言威吓”，陆委会指大陆此举无法得到台湾人民认同，并指只有尊重民主人权、维护和平稳定的一方，才真正经得起历史及人民的检验。

辽宁号一度进入台湾海峡

图片版权 AFP

在习近平发表有关讲话后，中国大陆航母辽宁号进入台湾海峡。

台湾国防部称，辽宁号20日晚8时并进入台湾东北防空识别区，沿台湾海峡中线以西航行，至21日中午12时30分脱离西南防空识别区。

国防部称当时派出机舰进行“全程监控”，判断为跨区训练，“无异常状况”，呼吁民众安心。在今年一月，辽宁号亦曾经进入台湾海峡，大陆称是例行演练。