绿卡和中国户口二选一？户籍新规引海外华人网络恐慌

图片版权 CNS Image caption 为了方便台湾旅客跨境游，中国大陆当局会签发外表与一般护照无异的临时护照。（资料图片）

3月21日起，一则题为“海外华人、绿卡拥有者，将被强制注销中国户口！”的消息在中国社交网络迅速流传。消息说，中国要强制撤销"定居海外者、绿卡拥有者"的户口，先在上海试行，5月1日就会开始，"你还有一个月时间"。

多个海外华人生活主题的自媒体、微信公众号，如"澳洲mirror"、"纽约华人资讯"、"英伦圈"、"这才是新西兰"等，都很快发表相关文章，内容大同小异，引述了上海公安局7天前刚发布的《上海市常住户口管理规定》的第四十六条。

这条规定指出："出国定居或者加入外国国籍的，本人应当向户口所在地公安派出所办理注销户口登记。未办理注销户口登记的，公安派出所应当及时告知本人、近亲属、户主或者集体户口协管员，拒绝注销户口或者告知后一个月内仍未办理注销户口登记的，可以注销其户口。"

这份规定，将从5月1日起实行。

网络文章用词多语不惊人死不休，冠以"重磅""噩耗"等标题，称中国官方终于"下狠手"，形容一时间"人心惶惶"，"这下连持外国绿卡PR的人，也逃不掉了！"，"这……是要从'家谱'中踢人啊！"，"留给各位的时间不多了"。由于消息不胫而走，在华人移民圈中引发强烈的担忧情绪，因而当天深夜，上海公安局就要出面向媒体解释这条新规定。

图片版权 CNS Image caption 图为广东公安厅出入境证件控制中心内，工作人员在制作护照（资料照片）。

网上说的是真的吗？

“国籍”、“户口”、“定居”、“入籍”、“绿卡”，到底用不用注销？绕晕了吗？我们帮你梳理一下。

在中国，"国籍"和"户籍"是两个概念。拥有中国国籍，意味着你拥有中国国民的身份，相关证件是拥有中国护照；而中国的户籍，则是一种登记和管理中国人口出生、居住等的管理制度，如果你有中国户籍，就意味着你会被记录在公安的人口管理系统中，相关证件是你会拥有中国身份证和户口本。

中国一向不允许双重国籍，所以"加入外国国籍"者，必然需要放弃中国国籍和中国户口，护照、身份证、户口本都得注销。而上海新规定的一个重点在于，除了"加入外国国籍的"要注销中国户口，"出国定居"的人也要。

出国定居者，普遍认为是获得外国永久居留权的人。他们并没有加入外国国籍，所以依然持有中国护照；而至于他们要不要注销户口，在中国一直处于灰色地带。上海公安局深夜解释说，中国公安部早在2003年就有规定国外定居的人要注销户口，这次上海只不过是把规定细化一些。

BBC中文记者翻查中国国务院网站那年发布的《公安部三十项便民利民措施》，当中确实有一条相关内容，"取消出国、出境1年以上的人员注销户口的规定"，后面还跟着一个括号补充："（在国外、境外定居的除外）"。也就是说，在国外境外定居的人，严格来说确实需要注销户口。

然而在实际操作中，中国地方一直以来很少严格执行上述规定，大多数出国定居者，依然保有他们的户口。拥有中国户口，意味着出入境方便、省却大量签证费、在中国境内自由迁徙、自由决定逗留时间，也涉及了养老、财产身份确认等中国的福利和政府流程，所以不少人即使在外国定居，通常也不会主动去注销户口。上海新规最重要的一个细节，是写出了具体的操作流程和时间限制：发现没有注销的，公安要及时通知，拒绝注销或者通知一个月内不主动注销的，就可以强制注销。上海公安还说，注销了户口的出国人员，如果回国定居，可以申请恢复户口。

图片版权 CNS Image caption 图为上海市公安局在徐汇区试点推出微信公众号受理户籍业务。

因此，网络文章对于新规定的解读，至少有2方面的扭曲：其一，这是上海公安颁布针对上海的规定，至少目前没有"上海试行，全国推广"一说；其二，规定在5月1日开始实行，并非5月1日所有相关户口就会被注销。至于上海这个新规定是否意味着全中国将开始严查"双重国籍"，准备"关门放狗"？不得而知。

网民有何反应？

在中国社交网络平台，"海外生活背景"一向是个不太受欢迎的标签：无论是华人移民还是"海归"，都常被人与中产阶层、财富积累联想在一起；在近年"中国强大起来了"的网络民族情绪中，移居海外者更加引起草根大众的反感，网络用语叫"拉仇恨"。

在相关海外华人圈评论区，大量网友表示了忧虑和不满："那我岂不是要没有中国户口了？！"，"我没有感受到这个家给我的半分爱意……呵呵，心寒！"网民还批评政府一方面说要留住人才，一方面却"倒行逆施"，"回不去的故乡"。

与海外华人社区一片愁云惨雾不同，新浪微博相关评论中叫好声不绝，直呼"厉害了，我的国！"，《战狼》精神满满。网友们斥责"两头捞好处的假外国人"，"你选择了外国就别惦记着中国公民本享有的便利了，乖乖呆在你选的国家，别来中国混吃混喝了！"，更呼吁应当将规定推广到全国各地。部分表达不满的海外网民也被网友回复揶揄："活该，既然选择其他国家当然要做出选择啊，你不给国家交税还好意思享受国内公共福利了？"

而有部分网友更关注政策背后的信号。中国数年来一直强调要打击"双重国籍"乱象，2014年，中国公安部就曾公布"省级公安机关户口问题（线索）举报投诉方式"，发动群众举报户口乱象，包括已经取得外国国籍，但其中国户口仍未注销的人群。

今年年初，中国驻英大使馆表示有已入外籍者涉骗取中国护照，已经做出处理，媒体点评此剧为中国对双重国籍"零容忍"。

在问答社区知乎网、上海本地最大的社区宽带山等社群，有网友认为，此举"说明中国正在继控制资本外逃，继续推出控制人口外逃政策"，也侧面体现了"中国上层外逃现象相当严重"。