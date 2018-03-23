贸易战来势汹汹 美宣布对华600亿美元商品加税

图片版权 Reuters Image caption 特朗普签署"中国经济侵略"备忘录之后，宣布对一系列中国货物征收进口税，每年税额约500亿美元。

美国针对中国的“301调查”结果公布，总统特朗普宣布对价值约600亿美元的中国进口商品征收关税。中美贸易战一触即发，中国将如何应对，引发全球关注。

特朗普周四（22日）签署"中国经济侵略"备忘录之后，宣布对一系列中国货物征收进口税，每年税额约600亿美元，以惩罚中国对美国知识产权和商业秘密的盗窃。

特朗普在白宫表示，他把中国视为朋友，还对中国国家主席习近平表示了尊重。但是他说，中国对美国有着史上最大的贸易顺差，并批评中国盗窃美国知识产权。

特朗普表示，美中贸易逆差已"失控"，他绝不能让这个情况再度发生，今天签署的命令，只是"很多行动的第一个"。他再次强调互惠税，"其他国家对我们课多少税，我们也对他们课这么多税"。

商务部长罗斯（Wilbur Ross）说，他相信特朗普总统的这项决定，只会导入贸易谈判，不会引起"战斗"。

特朗普强调，中国必须尽快把对美贸易顺差削减1000亿美元。

中国表示，坚决反对美方这种单边主义和贸易保护主义行径。中方绝不会坐视合法权益受到损害，必将采取所有必要措施，坚决捍卫自身合法权益。

中国驻美国大使崔天凯做出回应称："我们一定会反击，我们会报复。如果有人玩厉害的，我们就和他们玩厉害的，看谁更持久。

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美国贸易代表办公室（USTR）将在15天之内启动对中国某些商品的关税，并将有30天的时间用于公众评论。

白宫预计，新的关税可能影响到约1300个自中国进口的商品，力争对美国消费者产生"最小的影响"。

美国财政部将在60天后公布哪些中国资金将被限制投资美国。白宫官员当天早些时候在吹风会上说，涉及征税的中国商品价值大约500亿美元。

在特朗普发表声明之前，美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）在参议院财政委员会概述了将会被征收新关税的中国产品，包括航空、现代铁路、新能源汽车和高科技产品。

特朗普对华采取惩罚措施，理由是中国窃取了美国的技术和商业机密。美国政府官员表示，中国的盗窃行为导致美国企业损失了千百亿美元的收入，并导致数千人失业。

这些措施将成为特朗普打击中国这个迅速崛起的经济对手的最严厉手段，他曾指责中国掠夺美国。

莱特海泽表示，关税将针对中国高科技产品；又指中国若向美国出口农产品征收报复性关税，定必“出招反制”。

美国一直指责中国迫使美国公司移交专利商业资料及知识产权，作为在华经营的条件，美国贸易代表办公室去年8月按《贸易法》第301条展开调查。

莱特海泽表示，中国可能对美国出口农产品，尤其是大豆施加报复性措施。他指情况若真的发生，美国将立刻采取反制措施。不过，他也强调“没有人能够从贸易战中获胜”。

图片版权 Getty Images Image caption 美国贸易代表莱特海泽表示，美方希望"向中国施加最大的压力，让美国消费者受到最小的压力"。

决战架势

据悉，美国此次对中国征税的商品，锁定在科技、通信和知识产权领域，包括半导体，电信设备和电脑组件，约相当于中国对美出口总额的八分之一。

美方还可能进一步限制涉及合资运营和技术转让的在华投资，这些措施可能会使中国出口增长下降0.7个百分点左右，拖累GDP增长约0.1个百分点。

中国外交部发言人华春莹21日在例行记者会上表示，中方不想跟任何人打贸易战，"但如果有人非逼迫我们打，我们一不会怕，二不会躲。"

华春莹说，近期关于美国与其他国家，包括美国与中国贸易摩擦问题，各方都很关注，也都纷纷表达了对维护正常国际贸易秩序和世界经济稳定的担忧。

她说，中美经贸关系的本质是互利共赢的，近40年来，中美经贸合作给两国提供了巨大市场，创造了大量就业机会，还非常可观地降低了美国家庭的平均开支负担。

你的器材不支持播放多媒体材料 英国贸易大臣福克斯：英国支持“有规矩”的国际贸易体系。

谈判与妥协

此前，中国国务院总理李克强20日在人大闭幕记者会上表示，北京不希望与美国打贸易战，中方会继续降低进口商品的总体税率水平，会开放服务业和制造业，并保护知识产权。

李克强说，中美要打贸易战对双方都没有好处，没有赢家。而且，如果用“打仗”这字眼来形容贸易，就有违贸易的原则，因为贸易是要通过协商、谈判、对话来解决问题，希望双方保持理性，不要感情用情，避免打贸易战。

《华盛顿邮报》周一（19日）引述华府高层官员，指总统幕僚之前向特朗普提交每年总值300亿美元，对中国进口商品征税的清单，但特朗普说要加码一倍，当中涵盖超过100种商品。

特朗普认为，这都是中方从美国公司盗取，或强迫他们提交商业机密以换取打入中国市场的相关产品。他说这次征税，将能惩罚中方对知识产权的剽窃，以及在美国创造更多就业。

目前，面对美国的贸易大棒，北京多次表示，双方要冷静处理，中方不愿同美国打贸易战。有消息指，中美两国近期将就贸易争端再度进行谈判。

路透社引述一名与政府共商关税的企业人士说，这个计划可能出现一段公众评论期，所以生效日期并不会很近。这也可让中美双方有更多时间进行谈判，尝试解决和“301条款”相关的贸易争端。

去年8月，美国对中国启动“301条款”调查，当中涉及是否有强制技术转让、盗取知识产权和创新领域等。

知情人士透露，中国正准备采取反击措施，对美国出口至中国的大豆、高粱和生猪征收关税。在中国进口的这些产品中﹐美国的供应量占有较大比重。

美国贸易代表曾在20世纪90年代，前后3次启动对中国窃取知识产权的"特别301"调查，最后结果都是：在双方磋商后，中方退步、双方签署谅解备忘录，迫使中国加强国内知识产权保护。