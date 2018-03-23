中国的亨利·福特：农民之子成汽车大亨

图片版权 Getty Images Image caption 李书福的身家估计超过180亿美元

李书福被称为"中国的亨利·福特"，这个绰号体现了这位商人对中国汽车业的影响。

李书福的公司吉利，最近成为了旗下拥有梅赛德斯 - 奔驰等品牌的德国汽车制造商戴姆勒（AG Daimler）的最大股东。

这次收购并不是这个农民之子的第一次大胆尝试，早在七年前，当吉利一举收购了瑞典的沃尔沃时，整个汽车行业为之一震。

李书福公司旗下还拥有伦敦电动车公司（LEVC），主要生产标志性的英国黑色出租车。此外，它还是两个奢侈品品牌——宝腾（Proton）和路特斯（Lotus）的主要股东。

现在坐拥亿万资产的李书福是中国一代企业家的缩影，他们成长于毛主席严厉的社会主义政权下，但在上个世纪80年代邓小平主导了改革开放后，一举抓住了机遇。

很多人对于李书福白手起家、凭自己的努力缔造了一个商业帝国而赞誉有加。

然而，分析人士指出，这个叙述可能还需要斟酌。

譬如，这位商人是中国共产党内的活跃分子，他起家于浙江，而这正是国家主席习近平曾长期主政的地方。

图片版权 Getty Images Image caption 2010年李书福收购沃尔沃震惊了市场

香港中文大学副教授林和立表示，"当习近平在2002到2007年间担任浙江省委书记时，他们相处得很好"。

李书福还因在公开场合赋诗而闻名。

"寒冬去，春天到，埋头苦干静悄悄。不要吵，不要闹，自主品牌撑大腰。欧美风，韩日潮，崇洋媚外何时了？"

一辆自行车和一台相机

1963年，李书福出生于台州附近的一个小村庄。

在一段《福布斯》杂志的采访中，他提到了这段艰苦岁月。

"那时候我们连玩具都买不到。我从没想过有一天我能造一辆真的汽车"。

在18岁时，李书福决定出去闯荡。

买了一辆自行车和一部旧相机，他开始了自己简单的业务：在热门景点给游客拍照。

图片版权 Getty Images Image caption 李书福最初靠照相起家

不久后，他自己的工作室开张了。

第一辆车

摄影毕竟是一个竞争激烈的行当，李书福把他的注意力开始转向家电行业。

由于邓小平的经济改革，当时对于冰箱等家电的需求逐步上升。

通过向父母借钱，他于1986年创立了吉利，并开始制造冰箱和零配件。

随之而来的是一次次高潮和低谷。

在一次《金融时报》的采访中，李书福说，商业上遇到的问题和六四等事件让他陷入了职业的"空窗期"。

生意被政府接收后，他选择去大学学习工程。

在90年代中期，他重新开始经营一家摩托车制造厂。当时，中国的自行车正被摩托车所迅速取代。

然而，在1997年，李书福开始冒险进军汽车行业。

一年后，吉利推出了第一辆汽车。

图片版权 Getty Images Image caption 李书福是全国政协委员

大约20年后，吉利已经成为中国最大的私人汽车制造商，而李书福的个人身家估计达到181亿美元。

周三，吉利宣布其2017年的净利润为17亿美元，比上一年增长了108％。

在2010年收购沃尔沃之后，该公司也在海外声名鹊起，但向戴姆勒注资的90亿美元却让它陷入了麻烦。

德国政府宣布其将"密切关注"股权收购后的情况。

分析人士还注意到，当吉利向国际舞台进军时，中国政府在多个其他行业里却并不提倡类似行为。

一些人认为，吉利可能与中国政府保持着"默契的伙伴关系"，以便让中国能够获得欧洲的技术发明。

然而，李书福否认了这一点，并表示这只不过是生意而已。

图片版权 Getty Images Image caption 吉利入股戴姆勒90亿美元

"对于这笔投资，我们的主要目标就是通过吉利的扩张来支持中国汽车行业发展"，他对央视说。

飞行汽车

然而，林和立认为，吉利和中国当局是打算通过收购，让中国在电动汽车和自动驾驶汽车行业也拥有一席之地。

今年54岁的李书福依然有足够的时间能让其在国际上绽放光彩，并巩固他的商业帝国。

他甚至有推出飞行汽车的野心。

他说，"我不想停止梦想，梦想是所有生意的基础。”