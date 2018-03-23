中国的亨利·福特：农民之子成汽车大亨
李书福被称为"中国的亨利·福特"，这个绰号体现了这位商人对中国汽车业的影响。
李书福的公司吉利，最近成为了旗下拥有梅赛德斯 - 奔驰等品牌的德国汽车制造商戴姆勒（AG Daimler）的最大股东。
这次收购并不是这个农民之子的第一次大胆尝试，早在七年前，当吉利一举收购了瑞典的沃尔沃时，整个汽车行业为之一震。
李书福公司旗下还拥有伦敦电动车公司（LEVC），主要生产标志性的英国黑色出租车。此外，它还是两个奢侈品品牌——宝腾（Proton）和路特斯（Lotus）的主要股东。
现在坐拥亿万资产的李书福是中国一代企业家的缩影，他们成长于毛主席严厉的社会主义政权下，但在上个世纪80年代邓小平主导了改革开放后，一举抓住了机遇。
很多人对于李书福白手起家、凭自己的努力缔造了一个商业帝国而赞誉有加。
然而，分析人士指出，这个叙述可能还需要斟酌。
譬如，这位商人是中国共产党内的活跃分子，他起家于浙江，而这正是国家主席习近平曾长期主政的地方。
香港中文大学副教授林和立表示，"当习近平在2002到2007年间担任浙江省委书记时，他们相处得很好"。
李书福还因在公开场合赋诗而闻名。
"寒冬去，春天到，埋头苦干静悄悄。不要吵，不要闹，自主品牌撑大腰。欧美风，韩日潮，崇洋媚外何时了？"
一辆自行车和一台相机
1963年，李书福出生于台州附近的一个小村庄。
在一段《福布斯》杂志的采访中，他提到了这段艰苦岁月。
"那时候我们连玩具都买不到。我从没想过有一天我能造一辆真的汽车"。
在18岁时，李书福决定出去闯荡。
买了一辆自行车和一部旧相机，他开始了自己简单的业务：在热门景点给游客拍照。
不久后，他自己的工作室开张了。
第一辆车
摄影毕竟是一个竞争激烈的行当，李书福把他的注意力开始转向家电行业。
由于邓小平的经济改革，当时对于冰箱等家电的需求逐步上升。
通过向父母借钱，他于1986年创立了吉利，并开始制造冰箱和零配件。
随之而来的是一次次高潮和低谷。
在一次《金融时报》的采访中，李书福说，商业上遇到的问题和六四等事件让他陷入了职业的"空窗期"。
生意被政府接收后，他选择去大学学习工程。
在90年代中期，他重新开始经营一家摩托车制造厂。当时，中国的自行车正被摩托车所迅速取代。
然而，在1997年，李书福开始冒险进军汽车行业。
一年后，吉利推出了第一辆汽车。
大约20年后，吉利已经成为中国最大的私人汽车制造商，而李书福的个人身家估计达到181亿美元。
周三，吉利宣布其2017年的净利润为17亿美元，比上一年增长了108％。
在2010年收购沃尔沃之后，该公司也在海外声名鹊起，但向戴姆勒注资的90亿美元却让它陷入了麻烦。
德国政府宣布其将"密切关注"股权收购后的情况。
分析人士还注意到，当吉利向国际舞台进军时，中国政府在多个其他行业里却并不提倡类似行为。
一些人认为，吉利可能与中国政府保持着"默契的伙伴关系"，以便让中国能够获得欧洲的技术发明。
然而，李书福否认了这一点，并表示这只不过是生意而已。
"对于这笔投资，我们的主要目标就是通过吉利的扩张来支持中国汽车行业发展"，他对央视说。
飞行汽车
然而，林和立认为，吉利和中国当局是打算通过收购，让中国在电动汽车和自动驾驶汽车行业也拥有一席之地。
今年54岁的李书福依然有足够的时间能让其在国际上绽放光彩，并巩固他的商业帝国。
他甚至有推出飞行汽车的野心。
他说，"我不想停止梦想，梦想是所有生意的基础。”