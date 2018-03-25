中美贸易战：中国的余地和特朗普的目的

图片版权 Getty Images Image caption 美中贸易逆差已"失控"，中国必须尽快将对美贸易顺差削减1000亿美元。

继美国总统特朗普本周四（3月22日）公布对中国的进口货品征收关税后，中国的反应措辞强硬。

特朗普称将对中国的进口商品征收约600亿美元的关税，中国商务部周五（3月23日）则公布反制措施：将针对30亿美元的美国产品加征关税，包括水果、猪肉、废铝和钢管等另外100多种商品。

中国驻美国大使崔天凯在接受中国央视采访时，称： "如果美方执意要打，我们将奉陪到底。"中国的官媒小报《环球时报》更在社评中表示要"坚决打掉美在贸易上的嚣张气焰"。

媒体上的强硬态度和嘴仗背后，外界分析认为中国商务部的反制措施是"留有余地"但"比较软弱"。中国前财长楼继伟认为，吵嚷之后将回归谈判。

中国的余地

中国商务部列出的反制清单中并未包括大豆、高粱和波音公司的飞机等美国的大宗出口产品。

中国前财长楼继伟周六（3月24日）在 "中国发展高层论坛2018年会"上评论商务部的反制措施"比较软弱"，他建议可以"先打大豆，然后打汽车，然后打飞机…"

《华尔街日报》援引一位中国的一名政府顾问说，名单上的所有产品都是小角色，真正重要的是大豆和高粱等美国农产品。

中国是美国大豆的最大买家，来自美国本土种植的三分之一大豆销往中国；美国最大电动汽车特斯拉亦有计划在上海设立厂房的打算；此外，波音也被认为是此次贸易战中的主要目标。2015年，中国与波音签下价值380亿美元的订单。

该报认为，中国政府给自身留下了升级贸易战或者谈判的余地。中国商务部的回应中，未提出对进口美国商品加征关税的具体时间，称中国企业可在月底前发表意见。

在特朗普签署备忘录前，美国45个行业协会代表美国经济的多个领域请愿，敦促美国政府暂停对中国产品征收关税的计划。

美国贸易代表办公室将在未来15天内公布具体产品名单，30天公开征求意见后可能付诸实施。

特朗普到底想要什么？

特朗普在周四签署"中国经济侵略"备忘录后明确表示，美中贸易逆差已"失控"，中国必须尽快将对美贸易顺差削减1000亿美元。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普称将对中国的进口商品征收约600亿美元的关税。

而特朗普政府对中国征税的前提是基于美方"301调查"的结果，该调查重点关注中美高科技产业的知识产权争端。美国政府称，中国的贸易做法不公平，包括以胁迫的方式获取美国的技术。

中国工业和信息化部助理研究员徐程锦表示，特朗普政府实施贸易保护的目标一是美国的技术和知识产权不能流入中国企业手中；二是关键产业的国内产能需要保护。

分析人士认为应该将贸易逆差和知识产权的问题分开看待。

中国《财新》杂志引述美国国会研究亚洲贸易和金融专家莫瑞森（Wayne Morrison）称："如果是知识产权，那么双方应该把此当作首要议题，立即召开聚焦在这个议题的经济对话；如果双方能在此平台对话，当谈判取得进展时，威胁要采取的制裁或许就可以被延迟或甚至取消。"

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美国华盛顿智库学者甘思德对《财新》表示，如果特朗普意在减少贸易逆差，中国可购买更多大豆、牛肉、天然气和波音飞机。

主管经济的中国国务院副总理刘鹤本周六（3月24日）同美国财政部长姆努钦通话，称美方近日公布301调查报告，违背国际贸易规则，不利于中方利益，不利于美方利益，不利于全球利益。

他说，中方已经做好准备，有实力捍卫国家利益，希望双方保持理性，共同努力，维护中美经贸关系总体稳定的大局。双方同意继续就此保持沟通。

刘鹤与姆努钦的对话是特朗普宣布向中国征收大规模关税后中美政府之间最高层的对话。世贸组织（WTO）总干事罗伯托·阿泽维多（Roberto Azevêdo）警告称，新的贸易壁垒会"危及全球经济"。

但特朗普周五（3月23日）表示，对中国的征税已初见成效："许多其它国家正跟我们谈公平贸易。"

楼继伟对中国媒体表示，虽然贸易战的结局仍会走向谈判，但贸易战对双方都会产生伤害，"伤敌一千，自损八百"。

外界对这位放弃并退出TPP、批评WTO、重谈北美自由贸易的商人总统还摸不着头脑。

甘思德表示： "他的底线到底是什么并不明显"。