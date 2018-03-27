你的器材不支持播放多媒体材料 黄秋生的两位哥哥从BBC的专访得知弟弟的存在。

多年来，香港演员黄秋生一直在寻找他的英国父亲。如今他表示，BBC早前对他的报导播出后，他找到了在澳大利亚那个此前并不知道他存在的英国家庭。

3月的香港，黄秋生与两个身形高大、满头银发的老人进行了一场他们此前从未想过会发生的聚会。

与黄秋生谈笑的是两个74岁的英国人，他的两个异母兄弟——在上星期之前，他们与这个英文名叫安东尼（Anthony）的香港著名演员从未谋面。

“Amazing（神奇）”、“Impossible（不可能）”、“miracle（奇迹）”，是56岁的黄秋生谈及对这件事的感受时用到的三个英文单词。四届香港金像奖得主仍然未敢相信，这件事在他的人生里真实地发生了。

数十年来，这个在香港家喻户晓的中英混血演员，一直在断断续续地找寻那个在他四岁时就移居澳大利亚的父亲。

费德烈·威廉·佩里（Frederick William Perry）是前港英政府官员。黄秋生从他母亲黄尊仪那里知道他的一些零碎的信息，以及保留着的一些旧照片，但无论是香港红十字会还是其他机构，寻亲一直未有结果。

图片版权 Anthony Wong Image caption 黄秋生父亲费德烈·佩里与母亲黄尊仪

今年早些时候，黄秋生接受BBC中文访问时谈到了他的父亲。在那次访问中他曾提到，在童年时期，对于自己“中不中”、“英不英”的身份认同有过困难，如同生活在“夹缝”中间。至去年5月，他在脸书（Facebook）上发布一条寻找父亲的帖文，并附上照片，希望互联网时代的世界能给他更多线索。

在BBC的报导发布之后一天，脸书上一个叫“Hong Kong in the '60s”的主页上出现了热心人希望帮助黄秋生找寻父亲的帖子。据黄秋生表示，在世界不同时区关注该主页的三位女性，开始自发找寻各类家族历史信息，并实时转发到黄秋生那里。

黄秋生说，几乎每隔两天就有一些新的信息传到他那里。

3月2日，他在脸书上发布另一条帖文称，有人找寻到一个英国家庭的信息，相信就是佩里一家。

他说他几乎不敢相信，但是所有的名字、年份和地点，全都对上了。

黄秋生说，他当时觉得：“不是吧！”

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彼岸的惊讶——在7400公里之外

与此同时，74岁的约翰·佩里（John Perry）当时正与他的孪生兄弟大卫（David）在太平洋上一艘游船上。

他们收到一封来自英格兰一位表亲的电邮。约翰表示，邮件中说，有“一件相当敏感的事情我应该要知道”。

大卫也同样从儿子那里收到一张照片，显示他们的父亲抱着一个婴儿。

下船回到他们所居住的澳大利亚墨尔本市之后，兄弟二人才看到了BBC的访问，访问中提及的那个男人，就是他们的父亲。

约翰说：“我们对整件事情相当吃惊。”

图片版权 AFP Image caption 黄秋生数十年来出演超过150部电影

他们当时不知道如何直接联络到当中接受访问的那个人，只是从画面上看到了神戏剧场的名字。通过网络搜索后发送电邮到这个由黄秋生担任艺术总监的剧团，向对方表示，他们有可能与黄秋生“至少是异母兄弟”。

终于与黄秋生联络上的时候，大卫和约翰都感到非常震惊。

“等我从地上爬起来之后，”约翰笑说，“大卫和我详谈了一番。我们决定，最好还是来看看他。”

3月20日，大卫、约翰和黄秋生三人在香港见面。

黄秋生说，找了几十年，最终在两个星期内就发生了这一切，是“很神奇的一件事”。

大卫说：“我们一见如故。”

Image caption 黄秋生哥哥大卫（中）和约翰（右）在香港团聚

不圆满的团圆

遗憾地，老佩里已经于1988年过世。大卫与约翰两兄弟表示，父亲在生时从未提及过自己的另一个家庭。

“对于发生的事情，我们一无所知，”大卫说。

他们与黄秋生用这次相聚的时间，将各自人生中未知的部分拼接了起来。

黄秋生从两个哥哥那里得知，费德烈·佩里曾加入英国皇家空军（Royal Air Force），并在二战抗击纳粹的著名空战不列颠战役（Battle of Britain）中服役。

1955年，佩里携同妻子维拉·马乔莉（Vera Marjorie）、女儿维拉·安妮（Vera Ann），以及双胞胎儿子约翰和大卫移居当时的英属香港。佩里在港英政府物料供应处担任官员。

几年后，佩里一家短暂回到英国。约翰和大卫在这段时间加入了皇家空军，而费德烈则在之后返回香港。

大卫向BBC表示，应该就是在“那一年或之后不久”，父亲就结识了黄秋生的母亲。

图片版权 Anthony Wong

黄秋生在1961年出生。据他回忆，父亲在60年代中期离开了他和黄妈妈，携英国一家人移居澳大利亚。

佩里在此后与黄秋生母子二人通信了一些年，但从黄秋生12岁那年开始，失去了一切联络。

在皇家空军服役过后，大卫与约翰也移居澳大利亚，与父亲重聚。

大卫表示，他会希望自己在更早的时候就知道黄秋生的存在。

但是兄弟二人表示，对于在此时发现这个隐瞒了数十年的秘密，他们并不感到恼怒。他们也相信，他们的母亲——在1972年去世的维拉·马乔莉，对这一切应该并不知情。

图片版权 Perry Family Image caption 黄秋生父亲费德烈与两个哥哥，照片左边是约翰，右边是大卫

“我们知道在人生当中，很多人都会遇上伤心事，”大卫说，“最重要的是我们现在来到这里与安东尼见面，了解这一切发生的背景。”

他们相信，父亲在天上也会为他们兄弟团聚而感觉到喜悦。

黄秋生母亲黄尊仪年事已高，并患有脑退化症。黄秋生表示，他曾试图告诉妈妈，他已经找到了父亲一家的两个哥哥，但是黄女士已经无法给予清晰的回应。

“本来是喂她吃饭，她忽然间不吃，”黄秋生说。

“但是我说：‘嘿，我不会走掉的，我还会在这里和您一起的啊……’她又再张开嘴吃饭。”

填补空白

大卫和约翰在香港与黄秋生共度了畅谈的数天。三人均向BBC表示，他们很快就已经情同手足，并且将等候黄秋生今后去拜访他们在澳大利亚的大家庭。

大卫表示：“我们希望进行一次美妙的大聚会，让安东尼感觉到他是我们家庭的一分子——他就是我们家庭的一分子。”

佩里兄弟二人在此前对于黄秋生的演艺生涯一无所知。

图片版权 Anthony Wong Image caption 黄秋生的童年在香港的华人社区度过

但他们已经开始在网上查找黄秋生的作品，了解这个出演超过150部电影、四夺香港电影金像奖座的弟弟。

他们表示，黄秋生的电影明星身份并不会影响他们的兄弟情谊。

“无论他是演员还是普通工人，对我们来说都没有区别，”大卫说，他们仍然会选择来与弟弟见面。

黄秋生表示，通过与两位哥哥团聚，了解更多父亲与家人的事情，也帮助他更加明白了自己。

“通过他们，我知道很多我爸爸的事情，”黄秋生说，“也明白了自己的很多行为——为什么我会是这样。”

他说，他理解了自己自幼年起的顽皮和热心帮人的习惯，“原来我爸爸就是这样的”。

“譬如，我会去玩音乐，原来我哥哥也玩音乐；我会去打西洋拳，原来我爸爸年轻的时候也是打西洋拳的，是个中量级冠军。”

“知道很多事情的时候，发现是这么奇妙，有些东西原来好像写在了DNA里面一样。”

黄秋生说，这对他而言是一堂“人生课”，在他终于能平静地放下过去之后，新的旅程就开始了。

“我爸爸曾在信里说，如果我是一个good boy（好孩子），他就会帮我搞定所有的事，”黄秋生回忆说。

“我想他觉得我现在是good boy了吧，所以就派两个哥哥来给我了。”