图片版权 Xinhua Image caption 影片《红海行动》放映以来票房已经超过了5亿美元，成为有史以来中国电影票房的二多的电影。

根据2015年也门撤侨行动改编的中国军事动作片《红海行动》最近展示中国军舰进入有争议水域而引发争议。

《红海行动》在越南上映一周后，CGV公司宣布将从越南所有影院撤出这部中国电影。CGV的代表说，该公司停映《红海行动》的原因是由于票房不佳，许多场次只能吸引来一、两个观众。

《红海行动》是一部香港导演执导的动作片，3月16日在越南上映。这部电影的剧情是根据2015年也门撤侨事件改变，在也门内战期间中国军方组织救援行动，从也门港口撤出约600中国公民，225名外国人。

这部影片放映以来票房已经超过5亿美元，成为有史以来中国电影票房第二高的电影。去年10月放映的中国动作片《战狼2》创下全球票房8.73亿美元的纪录，位居中国电影史票房冠军，也是第一个非好莱坞制作的进入全球总票房前100行列的电影。

南海/东海争议

《红海行动》在越南引发争议的原因似乎是一个无关影片主要情节的场景，即在影片末尾，一些中国军舰围堵并命令一艘外国船只离开中国水域，而那个场景拍摄地点可能是南海（越南称为东海）。

许多越南电影观众在社交媒体上对这段场景发表愤怒评论，认为电影中这一段场景似乎表达了对峙水域属于中国的立场。

胡志明市的越南网友阿智在网上评论说："我去看了电影，对这个细节感到气愤。中国军舰竟然在'东海'用喇叭呼喊。"胡志明市的另外一个网友质疑："我不明白这样的情节是怎么通过电影审查的"。

在越南，所有外国电影上映前都必须接受当局审查。越南媒体25日报道了去年中国影片《战狼2》风靡中国并创下票房纪录的消息，以及春节期间放映的《红海行动》的巨大票房成功。报道说，这两部电影都展示了中国现代军事实力以及成为军事强国的雄心。

图片版权 xinhua Image caption 去年10月放映的中国动作片《战狼2》创下全球票房8.73亿美元的纪录，位居中国电影史票房冠军

对于中国和世界电影观众来说，好莱坞影片中打打杀杀捍卫美国超人般的英雄已经为他们所司空见惯，但中国银幕上表现的披五星红旗在海外拯救中国人的英雄也越来越多。

宣传中国形象

外国媒体评论说，中国的国际影响力增强以及外交越来越咄咄逼人，在中国这个世界第二大电影市场上也能反映出来，导致表现在海外捍卫中国国家利益的英雄人物也会越来越多。

今年农历新年的所谓贺岁大片《红海行动》就是一部这样的电影。影片描写阿拉伯半岛某国政变后，恐怖组织和叛军攻入首都，当地华侨面临危险，中国海军奉命前往救援。

这部电影被誉为中国第一个描写现代海军的影片，影片中许多情节和风格类似于好莱坞同类影片。北京的票房分析员认为，在中国军事新闻越来越多，似乎在反映中国崛起后面临的全球环境。

《红海行动》由中国海军的媒体部门参与制作，这类军事电影也开始吸引更多的年轻观众。去年一部讲述中国雇佣兵保护海外工人的打斗历险片《战狼2》也曾经风靡一时，创下票房纪录。

和好莱坞影片一样，中国这类影片也在渲染浓厚的爱国主义情绪。另外中国军事题材片也越来越多地反映了中国军事影响力在海外扩张。

中国政府越来越重视在中国这个正在成为世界最大的电影票房市场中寓教于乐，希望通过影视作品对内宣传执政党的所谓"社会主义核心价值"，对外宣传中国形象。