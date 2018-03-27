图片版权 AFP/Getty Images Image caption 金正恩与特朗普定于五月进行首次会面，这将是一次里程碑式的首脑会谈

据日本媒体报道，一列据信载有一名朝鲜高官的火车已经抵达北京。

彭博社援引三个匿名消息源称，该官员正是朝鲜领导人金正恩本人。

尽管中国是朝鲜为数不多的主要盟友，但两国关系在朝鲜执意发展核武后陷入了紧张。

自七年前掌权以来，金正恩被认为没有离开过朝鲜。

目前，该报告没有得到任何官方评论。 朝鲜和中国的官方媒体也没有对此进行报道。但如果访问属实，这将是两国外交关系取得的重大进展。

一名韩国政府发言人周一表示，“政府正紧密与相关国家进行沟通，并监控着局势”。

总部位于东京的日本新闻网（Nippon News Network）发布的片段显示，一列绿色火车的车厢外画有平行的黄线。该电台指出，这与金正恩的父亲金正日在2011年访问北京时乘坐的专列类似。当时，金正日的访华行程只在其离开后才被官方确认。

北京火车站外的一家商店老板描述了周一下午看到的“不同寻常”的画面。

“在车站外和车站前面的路旁有很多警察，车站里面也关了”，他向法新社记者说。

图片版权 Reuters Image caption 三月初金正恩在平壤会见了韩国代表团

路透社报道称，有警察疏导在天安门广场上的游客，这通常意味着在人民大会堂有高级别的会面。

报道还称，在警察护送下，有一列车队从现场离开。

旋风外访

三月初，朝鲜外相就曾在斯德哥尔摩与瑞典首相斯蒂芬·劳文（Stefan Lofven）会谈。两人讨论的主题很可能是美国总统特朗普与金正恩的会面。

美国和朝鲜领导人定于五月进行首次会面，这将是一次里程碑式的首脑会谈。

金正恩也有计划在下个月与韩国总统文在寅会面。