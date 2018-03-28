时机特殊的快速访问：金正恩访华会晤习近平

图片版权 Xinhua Image caption 新华社发放了金正恩和夫人李雪主（左）在人民大会堂同习近平和夫人彭丽媛（右）合影照片。

经过连日猜测，中国官方新华社终于证实朝鲜领导人金正恩访华的消息，今次是金正恩2011年上台以来首度外访，四日访问行程期间，与中国国家主席习近平会晤。朝鲜中央通讯社也证实有关消息。此前，驻北京外国记者发现了疑似金正恩专列在北京火车站出现的踪迹，北京街头保安也明显加强。

美国白宫说，中国向美方简报了金正恩访华的情况，并传达了中国国家主席习近平给予美国总统特朗普的“个人信息”，白宫称这发展显示持续对朝施压能够制造与朝对话的合适氛围。韩国青瓦台总统府表示已接获中方的有关通知。

时机特殊的非正式快速访问

据新华社报导，金正恩是“应中共中央总书记、国家主席习近平邀请”，在3月25日至28日进行“非正式访问”，陪同金正恩的包括其夫人李雪主、朝鲜劳动党中央副委员长崔龙海、外相李勇浩等多名朝鲜高层官员。

访问期间，习近平与金正恩举行会谈，金正恩说对中国进行“快速访问”，是本着“推动半岛和平稳定、继承和发展朝中友谊的良好愿望”，他说首次出访就来到中国，是表达其“继承朝中友好传统、珍视朝中友谊的心意”；习近平则指这次金正恩访华“时机特殊”、“意义重大”，体现了朝鲜方面对中朝两党两国关系的“高度重视”，对此“高度评价”。

他形容当前朝鲜半岛形势开始“向好发展”，并有“空前巨变”，他们“采取了措施缓和紧张局势，提出了和平对话建议。”

图片版权 Xinhua Image caption 金正恩（左）与习近平（右）在人民大会堂会晤。

图片版权 XINHUA Image caption 习近平说，与金正恩进行了“坦诚友好的会谈”

“按照金日成主席和金正日总书记的遗训，致力于实现半岛无核化，是我们始终不变的立场，”金正恩说，我们决心将北南关系转变为和解合作的关系，举行北南首脑会晤，愿意同美方对话，举行朝美首脑会晤。如果南朝鲜和美国以善意回应我们的努力，营造和平稳定的氛围，为实现和平采取阶段性、同步的措施，半岛无核化问题是能够得到解决的。”

习近平说，与金正恩进行了“坦诚友好的会谈”，对朝方所作的努力“表示赞赏”，“呼吁各方支持半岛北南双方改善关系，共同为劝和促谈作出切实努力”，新华社稿件中，没有提及“六方会谈”一字。

金正恩赞扬习近平提出“党要管党、全面从严治党”，他说自己党“也在加大力度，同逞威风、耍官僚、搞腐败的行为作斗争。”

金正恩表示，希望今后能有机会同习近平经常见面，并通过互派特使、致亲笔信等方式保持密切沟通，把高层会晤对两党两国关系的引领发展到新水平。习近平亦指同意“加强高层交往，深化战略沟通”。

图片版权 XINHUA Image caption 金正恩还参观了“率先行动 砥砺奋进——十八大以来中国科学院创新成果展”。

图片版权 Reuters Image caption 疑似接载金正恩一行的火车专列本周出现在北京火车站，引起猜测。

在新华社公布消息后，朝鲜官方媒体朝鲜中央通讯社亦证实有关消息，报道引述金正恩指，访华是他“神圣的责任”，要珍惜和继承两国过往的关系，他说，与习近平举行了“深入的会谈”，并对与习近平就有共同利益事宜“达成协议”感到“满意”，朝中社并指，习近平已接受金正恩邀请访问朝鲜。

金正恩原本计划下月与韩国总统文在寅会面，并谋求在五月，与美国总统特朗普会面，外界一直关注中国是否“被忽略”，但今次金正恩访华，则被视为中朝两国外交关系取得重大进展。