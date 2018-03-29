BBC如何独家见证了黄秋生与英国兄弟的重逢

两个月内的两次报道，BBC记录了香港影帝黄秋生从寻亲到与哥哥相聚的故事。这一切是如何发生的？

对黄秋生的访问始于去年BBC中文部编辑筹备有关香港主权移交20周年报道期间。邀请这个影视、舞台演员进行访问是因为，对于这座城市在1997年前和后的身份转换，本身是中英混血儿、且在社会议题上一向敢言的黄秋生，会是较为有代表性的采访对象。

发出邀约之前，编辑部同事偶然发现，黄秋生在其脸书（Facebook）主页上发布了一条寻找他父亲费德烈·威廉·佩里（Frederick William Perry）的帖文。在随后的访问中，黄秋生也谈到，多年来曾想寻找生父下落而未果，他几乎已经放弃；偶然想起，想试试看现今的网络时代会不会给他多一些答案。

BBC一向关注不同时代及背景下的人性故事，这一点已经体现在过往的很多报道当中。而黄秋生，一个出生在殖民地年代的中英混血儿，自幼随母亲在华人社会长大，日后又成为华语世界知名演员，如今仍然希望知道英国父亲下落的历程，无疑也属于这样的一个故事。于是，邀请他谈论"回归20周年"的报道也按下不表，最后成为一个深度人物故事。

在前两次的访问中，他与BBC分享了自己的童年身世、演艺生涯和对父亲的印象，还有对香港历史和中国文化的个人见解。其中有意义的部分，收录在了今年二月BBC发表的中、英文视频以及文字报道当中。

幸运的是，报导引起中、英文读者和观众的关注和反响。互联网上亦确实出现热心人，协助黄秋生找寻亲人下落。

图片版权 BBC Chinese

3月2日，他发布脸书帖子，声称在网友帮助下找到家人的信息。BBC在这个时候再度联络他的团队，希望作跟踪报道。而当得知黄秋生已经与身在澳大利亚的哥哥取得联络时，BBC的编辑部与黄秋生一样惊讶。从寻找到亲人信息到最终与兄弟在香港相聚，过程仅仅18天。

基于在此前报导中建立的互信，黄秋生先生接受了BBC独家记录他与亲人相聚的请求。

也是在黄秋生先生的协助下，从澳大利亚前往香港与他相聚的佩里（Perry）兄弟，同意在他们首次见面后的第二天接受BBC访问。

连同第一次的报道在内，前后大半年间共四次的见面、访问及拍摄，黄先生从未主动要求对其寻亲事宜进行报道。虽然素来给人以敢言的印象，但在访问过程中，黄秋生同样是一个非常注重个人隐私、对家极度保护的人。这个四夺金像奖的演员并未流露——甚至可以说是常常避免流露——非常丰沛的情感。对上一代亲人的往事，他本人在向记者忆述的同时，未作过多评断。

Image caption BBC先后四次访问黄秋生

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黄秋生与兄弟重逢的报道在BBC的中、英文网站发布当天引发关注。众多华文媒体和自媒体随之以BBC的报道为基础，进行了各自的报道。

并非所有的跟进报道都准确地转载了事实。比如，有报道一度将黄秋生父亲曾经参加"二战"的经历误当成了黄秋生两个兄长的经历，或者将老佩里在英国皇家空军当中的角色误写成了飞行员（在BBC采访记录当中，老佩里是皇家空军一员，但不是飞行员，也不是维基百科英文版上一度所写的"水兵"）；也有媒体在截屏转载BBC的报道画面时，误将两个孪生兄弟的名字对调。

新闻从业者或者新闻学学生时常接触的终极问题之一，是传媒应该是事件的记录者，还是参与者。传媒业通过"第四权力"参与事务并为世界带来改变的事例不少；但传媒人不是神，也不会是神，改变世界的事情并不会每一天发生。

这一次的报道，是BBC香港、新加坡以及伦敦三地同事共同努力，每日如常般忠实记录了身边世界的一件小事，并在此过程中间接地得以为他人的人生带来了些许改变。