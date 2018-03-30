图片版权 New Taipei City Hall Image caption 台湾新北市长朱立伦（左）26日在上海与中国国台办主任刘结一会面。这是刘结一首次会见台湾政治人物。

台湾新北市长朱立伦，日前前往中国大陆进行城市交流。26日时还空出行程，与大陆新任国台办主任刘结一见面，这也是刘结一上任后首次和台湾政治人物会面。

朱立伦曾在2016年代表国民党出战总统选举。因此这场由台湾前总统候选人与大陆新国台办主任的见面，让台湾媒体高度关注。

根据台湾《中央社》报导， 2.5小时的会面中，刘结一重申“一个中国的九二共识”与“反对任何形式的台独图谋”。

朱立伦则是提及九二共识时，讲到“虽然也许意涵有些不同，但坚持的原则，大家能够相互一起包容，努力追求两岸的合作、和平”。台湾中央社称，刘结一表情丰富，餐叙后还一一送来宾上车。

图片版权 New Taipei City Hall Image caption 台湾媒体形容刘结一肢体语言丰富。专家认为，刘结一甫刚上任，就立刻会见台湾政治人物，应该是自己主动要求。

相较于前任国台办主任张志军，刘结一的笑容与说话风格让台湾学者印象深刻。

台湾师范大学政治所教授范世平说：“张志军讲话、行为都拘谨，而刘结一肢体语言丰富，很有自信，穿着得体”。然而，在面对“两岸局势险峻”等话语时，表情也会立刻一转，该严肃时绝对“变脸”。

大陆外交官体系出身的刘结一，讲话从容不迫与抑扬顿挫，让台湾文化大学政治系副教授林忠山印象深刻：“刘结一的接待中规中矩，而且说话态度明确、有力与果决”。

朱立伦和刘结一的会面原先并没有列入行程。新北市政府表示是“突然加入”。台湾陆委会发言人邱垂正，在29日例行记者会面对BBC中文提问时说明：“台湾内政部联审会（主管台湾政治人物出境大陆机构）已经决议，会通知新北市政府补充说明朱刘会未事先记载原因”。

由于会面时机来得凑巧，范世平分析，在这两年两岸冷和的时期，台湾与美国及日本的关系愈来愈密切，让大陆官方也适时出手。突如其来的“刘朱会”就是这样促成。

“中共是不会乐见台湾持续倒向美日的，”范世平举例最近习近平与金正恩的会面，背后也是担心朝鲜愈来愈亲美，因此要在“特金会”前“先下手为强”，拉回与中国的关系。

尤其在《台湾旅行法》通过后，大陆官方更对此高度不满，批评台湾是“挟洋自重”。近来发起该法的议员罗伊斯（Ed Royce）更访台，让刘结一27日对此不悦，表示美国打"台湾牌"，伤害全体中国人民，也伤害台湾同胞利益。

“换句话说，中共也在打自己的台湾牌，而它可以打的就是蓝营的牌”。范世平话锋一转，认为这场会面的“突然”，其实也是中共现在受限于两岸没有进一步进展下的一个表现。

“也许习近平的权力愈大，对台湾未必是不好。当习近平未来可以独排众议，用现在对朝鲜的态度来对台湾，都不是不可能，政治是没有绝对的，”范世平说。

林忠山则直接认为，这场会面是刘结一自己亲自要求与安排的：“国台办远在北京，要刘结一本人亲自来上海，朱立伦阵营要交涉会有难度”。

林忠山再补充，刘结一是希望藉由与朱立伦会面的平台，正式对台宣传自己的立场，与他未来会运作的方式。

“我是正面评价刘结一的举动，他重申九二共识、促进两岸发展的话语，让台商跟台生、甚至整个台湾的人看到，大陆现在政策的高度”。

刘结一与朱立伦的会面，台湾媒体正反评价不一。偏统派的《联合报》主笔社论就直接挑明这会面让陆委会“跳脚”，批评陆委会没有正面看待两人交流。并指民进党执政后，与大陆的中央层级完全中断。如今朱立伦可以轻易与大陆国台办新主任会面，可见民进党政府“高层眼红”。

而偏独派《自由时报》的报导则指出，这场会面不论新华社还是国台办官方，都“刻意忽略”朱立伦提出的“九二共识意涵也许不同”的一中各表。甚至该报社论也出现讽刺言论，认为这只是朱立伦任内的“毕业旅行”。

1957年出生的刘结一，从1981年进入中国大陆外交部以来，2013年出任中国驻联合国大使，被认为是强硬派人物。

2017年10月时，刘结一被调任国台办副主任。当时就被认为，精通外交战场的刘结一，会善用这项优点，让台湾的外交逐渐失灵并让台“内政化”。

2018年3月的中国两会上，刘结一成为国台办新一任主任，并在上任一周后迅速与台湾蓝营的最高政治权力首长会面。