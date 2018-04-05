香港一墓难求 海上墓园能否改变“入土为安”？

你的器材不支持播放多媒体材料 香港善于从海上解决问题。香港设计师李昭明正在积极打造海上墓园，以期帮助成千上万的人解决墓地问题。

“居者有其屋”对生活在嘈杂又拥挤的香港人来说本非易事，更何况死者呢？香港的墓地快要满载，一块风水好的私人骨灰龛位开价100万港币。

香港善于从海上解决问题。设计师李昭明和团队正在积极打造海上墓园，希望帮助成千上万的香港人解决墓地问题。

这个想法是在几年前李昭明同团队一起为启德邮轮码头做设计时找到的灵感。李昭明回忆，当时正好有位亲人过世，他经历了为过世亲人找"房"的困难过程。所以他想，为什么不拆掉一艘油轮的上层甲板建筑，将其改造成墓园，并建有宗教祈祷室和餐厅，为亲友祭拜提供方便？

根据设计，这艘海上墓园在一年中的大部分时间将漂在海上，只在清明和重阳节期间靠港，以便亲友登船拜祭。

看起来是个异想天开的想法吧？他和团队正在进一步完善这个项目。这个想法需要包括海事法、海事设计、火葬管理、骨灰安置等跨学科的专业知识，需要设计师、宗教专家等跨专业人士的合作。最终要落实到寻找一艘邮轮，将其改造成名为“浮得永生”的海上墓园项目。李昭明说这“很有趣但很复杂”。

香港建筑师协会年报也发布了一篇该项目的文章，探讨这个项目的可行性。

龛位难求

图片版权 BBC Chinese Image caption 香港多山少地，寸土寸金，很难找到墓地。传统的解决方案是建"垂直墓地"， 坟墓坐落在陡峭山坡上的狭窄露台上。

香港寸土寸金，很难找到墓地。传统的解决方案是建“垂直墓地”， 坟墓坐落在陡峭山坡上的狭窄露台上。但这也几乎满载，即使有位，也非永久拥有，遗体也只能放十年。到期后怎么办？再续。续两次后，可以选择出价20万港币购买永久使用权或者把遗体挖出来火化放在骨灰庵。

骨灰庵则是一次性支付。政府提供的位置只需要3000多港币，商业龛位价格则一般在5万港币以上，风水最好的位置要价在100万港币左右。

骨灰比棺材占用的空间少得多。但即使如此，骨灰庵也没有足够的空间。公开资料显示，香港每年5万人死亡，90%的人选择火葬，政府认为，到2023年将会出现40万骨灰庵的短缺。

火化后，家人会在家安放亲人骨灰，直到香港政府的公共墓地有位置才挪到户外。有的商家在居民大厦里建起了无证龛位。香港政府正试图在今年三月份前解决这个问题，要求私营骨灰龛场都要在2018年三月前申请牌照。而近期再建商业龛位的提议也被否。因为在私营骨灰安置所发牌委员会发出牌照前，私营骨灰龛位市场处于真空期，禁止出租及售卖龛位。

未申请到政府公共龛位的家庭，不得不把先人的骨灰暂时寄放在长生店（棺材铺）。现在香港的长生店积赞了约十万多份未“上位”（安置）的骨灰。

李昭明设计中的海上墓园项目可以提供约37万个龛位。李昭明说：“由于业务利润丰厚，我们能够吸引投资者的兴趣。项目中每个龛位的平均价格将为1万港元以上，整艘船可带来高达185亿港元的收入。”

Image caption 香港人信风水，海上墓园漂在海上，放置骨灰龛的墙可以转动面朝大海的不同方向来保证一年四季中，每个龛位也有段时间有好风水。

他认为海上墓园还有其他好处，比如缓解每年清明和重阳因为祭拜带来的公共交通压力。“浮得永生”将停靠在码头，船本身可以容纳很多人，舒缓交通压力。

此外，香港人信风水，海上墓园漂在海上，放置骨灰龛的墙可以转动面朝大海的不同方向来保证一年四季中，每个龛位也有段时间有好风水。

建造海上墓园的阻力

实际上，建造海上墓园的创新计划已提出多年，但实施过程面临阻力和挑战。

李昭明承认，寻找投资可能具有挑战性，整个项目从可行性研究到实现的资金来源都很庞大。但他未透露具体的建造成本。

“入土为安”和“落叶归根”是中国根深蒂固的传统观念。要将“入土为安”转化为海上墓园安葬还面临观念上的转变。新事物被接受尚需时间。李昭明自己也承认，“海葬”和“互联网扫墓”的创新还未得到大部分人的认同。

另一个问题是，虽然海上墓园看上去可以缓解扫墓节日期间的路上交通拥堵，但是否对香港繁忙的海上交通造成挑战？

李昭明说，会建议船舶停放在非拥挤的领海或国际水域。此外，虽然清明或重阳节的需求可能较高，但建议停港的时间表全年可灵活调整，并可预先安排。一艘或多艘这种邮轮不会对香港的海上交通造成巨大压力。