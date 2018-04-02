图辑：十五年后 张国荣为何还在收获粉丝

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2018年4月1日，香港文华东方酒店紧挨着的一段雪厂街，被划为行人专用区，酒店外排起了长长的人龙，在现场肃穆气氛下的低声细语中，广东话、普通话、日语、韩语交织。

2003年愚人节当日，香港巨星张国荣在此处离开人世。此后的每一年，来自世界各地的歌迷、影迷都会前来献花向偶像致意。十五年过去，特意前来悼念的歌/影迷仍然众多，不同语言的花牌堆满了这段路。

来的人当中，有从八十年代起一直追随张国荣、头发灰白的中老年人，也有张国荣过世时仍在襁褓之中的15、6岁少年少女。

时隔十余载，为何张国荣仍在收获来自不同国度的歌/影迷爱戴？ BBC中文在文华东方现场，请这些“荣迷”们，讲述张国荣在死后十五年，对香港社会、对华语文化、对亚洲地区仍有着什么意义。

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杜可风（《东邪西毒》、《春光乍泄》等多部电影作品的摄影师）

张国荣是我在电影圈最重要的朋友之一。他的勇气，他对自己存在的肯定，到肯定不了的时候，他必须走，这是我们一般人做不了的决定。

他太美了（大笑），太美了，而我是让他更美的一个。我们合作有相同的心态，希望让观众看到他最美、最诚恳的一面，经过我，让观众感觉到。他很美，我想肯定这一点，让观众感觉到他的存在。

他那么勇敢的去肯定他的同性恋（身份）也是很大胆的，在当时的香港社会，在舞台上公开说“这是我爱的人”。

明星代表我们对自己最理想的期待，也是幻想的空间，而他敢站在这个空间当中、在我们眼前、在舞台上，让我们知道有更好的可能性。他不（只）是一个美丽的男人、会唱歌的人、好演员，他是一个明星，永远在我们的天空之上。

张国荣永远存在，在我们心里。

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李女士 （44岁，韩国人）

国中三年级，我在韩国的电影院看到《倩女幽魂》。在我小时候，韩国没有这种有风格的艺人。一开始我不懂中文，但他的声音很甜很好听，他长得很帅，他的电影也有意思。很多韩国歌迷都为了他学中文，我也是因为他学的中文，97年也来过香港看他的演唱会。

韩国也有很多偶像，但比上不他，风格完全不一样；韩国没有这种艺人，现在的韩国偶像是做出来的，不太有自己的个性，但张国荣是天生的（艺人）。在韩国还不了解香港的时候，因为张国荣红起来，大家也就都喜欢香港、中文，所以他不只是一个艺人，也是一种文化。

在韩国，即使歌迷不能来港，也经常在韩国办活动。韩国也有很多“后荣迷”（在张国荣死后才认识他的歌/影迷），很多都是看了电影喜欢上的。

他过世后，我每年都来香港两次，生日和4月1日，我觉得这是应该的。他离开的方式，让我觉得我们（歌迷）很对不起他（哽咽），因为他那么难过的时候大家都不了解他，我们应该要保护他才对。

我每次来香港都吓一跳，每次都看到还有这么多歌迷来纪念他。

图片版权 BBC Chinese Image caption 日本歌迷致送的花牌

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林小姐 （15岁，香港人）

我生于2002年（张国荣去世前一年）。一两年前，在YouTube无意中看到影片，先喜欢上梅艳芳，也开始留意、钟意张国荣。我觉得他的97演唱会好正，穿着高跟鞋唱〈红〉，雌雄同体，我觉得好型。

在我的同学圈子中，我成日被人笑我喜欢的东西“好老”、“好似阿婆”，但我成日向朋友介绍哥哥和梅艳芳，也影响到一些朋友（笑）。我知道像我这个年纪的人，也有很多张国荣的歌/影迷。

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胡先生与男朋友 （25岁，湖南长沙人）

很小的时候就看过《霸王别姬》，到现在还一直重复看，那是我最喜欢的电影，程蝶衣的爱与执着，看一遍哭一遍。我从来没有现场看过他的演唱会，这可能是我一辈子最遗憾的事情。

张国荣是我仅有的一个偶像，我以他为荣，也会为我这荣迷的身份感到很自豪。

他的精神是“做自我”。 2000年他演唱会的长发造型受到媒体抨击，但他觉得是美的东西就展现出来，坚持，不是说，世俗的美才是美。现在看，他做出了很多突破，没有人敢去尝试的东西，他尝试了，你觉得他是怎样，他偏偏不是。

作为同志，一路走来很不容易，因为我们的感情不是能被世俗人接受的……哥哥那种内心强大，给了我精神依托，既然选择了自己觉得正确的路，就要坚强的走下去。

像他跟唐先生的世纪牵手，很勇敢。他带给同志一种正面的力量，让大家知道同志不一定是只有阴暗的一面，也有阳光的、能够被世人所接受的一面，让外界知道，同志的爱情也是值得被尊重的。

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图片版权 BBC Chinese Image caption 张国荣1997年演唱会的经典造型：西装配红色高跟鞋

余先生/余太太 （超过60岁，澳洲回流香港）

1983年我在澳洲，唐人街的店在播他的唱片，一听到就觉得那把声音好吸引我。张国荣去过两次悉尼登台，我们都有去。

我最钟意97演唱会，同唐唐（张的同性恋人唐鹤德）表白那一次就最靓仔。当时争议好大，但我睇得很enjoy，艺术就是艺术嘛。他长头发一样靓仔，对我来说都一样吸引，是很美的一面。社会觉得应该怎样、不应该怎样，他打破了很多，表现出自己的真诚，不介意外界能否接受，只着重表现自己最美好的一面，不为名誉地位，他份人好真。

但现在听他的歌，​​不知为何我会觉得心痛，有时夜晚都怕听，会觉得心痛、睡不着。

近几年回流香港，每年都来文华，是一种怀念。哀伤的心情慢慢淡了，过了这么久，看到仍有那么多FANS喜欢他，每次来都那么多人，已经变成一份喜悦，为他而骄傲。

图片版权 BBC Chinese Image caption 据同行者说，这位年逾八十的婆婆每年四月一日都会到场悼念张国荣

王先生/周先生 （18/19岁，中国大陆）

（王）2014年开始喜欢张国荣，一开始是因为〈风继续吹〉，他是一个接近完美的人。 《霸王别姬》一直是豆瓣评分最高的华语电影，一直9.5分，没有影片可以取代。

（周）他的歌永远都不落伍，在大陆的荣迷，每年都有增长。我就是2016年才开始喜欢张国荣的。

图片版权 BBC Chinese Image caption 歌迷在留言板上向偶像致意

陈先生 （22岁，四川人）

这是我第一次来香港，特意在四月一日这天过来追悼一下。

大概是六年前认识哥哥，4月1日，看到朋友圈有人发他的照片。 《我》这首歌，陪我走过很多失落的时候，这就是偶像的力量。

哥哥最无可替代的，是他的真实，你能够很真切地感受到他，即使被很多媒体批判，他也是接受自己，不在乎世俗眼光。其实很多年轻一代，就是缺这个敢做自己的勇气。

许多年之后，我再遇到生活上的忐忑，但还是可以听到《我》这首歌，心里对哥哥的尊敬还是会油然而生。可能20年后，我还会回到这里，还会看到，有这么多人也聚在这里。

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