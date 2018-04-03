图片版权 陶崇园姐姐 Image caption 陶崇园生前

3月下旬，武汉理工大学研三在读学生陶崇园坠楼身亡，事发后，其姐姐在网上发文称弟弟长期遭受导师压迫，甚至要叫导师“爸爸”。

她的指控在社交媒体上快速发酵，引发广泛关注。舆论再次表达了对高校导师滥用职权、欺压学生的担忧。

“妈妈，我受不了了”

3月底，陶崇园姐姐连续发布数条微博，控诉弟弟的研究生导师王攀长期要求他照顾衣食住行，并且干扰弟弟对未来去向的选择，令他精神崩溃。

“他生前对母亲说的最后一句话是：‘妈妈，我受不了了，我真的不知道该如何摆脱王攀老师。’”陶崇园姐姐写道。

武汉理工大学官网资料显示，王攀1971年生，是该校自动化学院的教授、博士生导师，也是系统科学与工程研究中心副主任。

图片版权 WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Image caption 陶崇园导师王攀

陶崇园的姐姐称，读研期间，王攀要求其弟几乎每晚八点左右去其家中，并让弟弟帮忙买饭、洗衣服、将一部分奖学金捐给研究所，甚至要求进门鞠躬并称呼他为“爸爸”。

陶崇园姐姐提供的两人聊天记录显示，王攀曾对陶崇园说，“坦坦荡荡说出那六个字”，陶崇园则立即回应：爸我永远爱你。

另一则聊天记录显示，王攀对陶崇园说：10：10到我办公室来，谈一次，我保证不伤害你。

陶崇园姐姐说，当初王攀为劝陶崇园在其手下读研，曾书面承诺推荐他去海外读博或作访问研究，但临近硕士毕业时，王攀却阻碍陶崇园出国求学和找工作。

3月26日清晨，陶崇园在宿舍跳楼自杀。

图片版权 WEIBO Image caption 陶崇园姐姐晒出王攀和陶崇园的聊天截图

“长期晚上面对面交流”

事发后，校方回应称，公安机关调查结论为高坠死亡，排除他杀，学校成立了专班调查和处置。

在3月31日公布的一份署名为王攀的声明中，他称，“在长期的交往过程中，我们有一套独特的语言系统，我们均认为中国古代的入室弟子模式和英国剑桥的本科生导师制非常可取。于是我们长时期采取了晚上面对面交流30+分钟的交流制”。

“当他问及如何给家里说这件事时，我们协商一致选用了‘到老师家做家务’的这一回答。”声明称。

“人每天都要寻找或制造一点小惊喜，否则生活会很无趣。对此他深以为然。”该声明提及。

图片版权 WEIBO Image caption 陶崇园姐姐晒出王攀和陶崇园的聊天截图

陶崇园姐姐周一（4月2日）晚上对BBC中文表示，弟弟坠楼送医后她曾在医院见过王攀一次，之后就“完全找不到他人了”。BBC中文部记者也尝试拨打王攀电话，但并未接通。

社交媒体上，有网友根据他们的对话内容，推测陶崇园可能遭到王攀殴打或性侵。

一名网友说：“老师绝对有问题！正常的老师怎么可能让学生叫他爸爸！”

另一名网友说：“王攀说保证不伤害你，就是说王导师以前伤害过陶同学，如果是精神上的伤害，那通过电话、微信都能伤害，强调‘到我办公室来’……那就是肉体上的伤害了。不知道是怎样的肉体伤害。”

中国媒体报道提及，陶崇园的笔记本电脑里留下了几个文件夹，其中一个叫“王攀的精彩操作”，里面有许多他与王攀的对话截图，还有一个文件夹则存放了一篇关于高校性骚扰的论文。

对于弟弟是否遭到性侵，陶崇园的姐姐称并不清楚，"他（陶崇园）没有透露过"。

导师权利不受制约

图片版权 陶崇园姐姐 Image caption 陶崇园（右）生前跟姐姐（左）和妈妈（中）

这不是内地高校第一次发生此类事件。去年年底，西安交通大学在读博士生杨宝德被发现在西安灞河中溺亡。其女友称，杨宝德读博期间，女博导周筠曾安排他做许多琐事。后来校方称，周筠确实存在让学生到家里打扫卫生、陪同超市购物、洗车等行为，周筠的研究生招生资格被取消。

2016年初，南京邮电大学研三学生蒋华文跳楼身亡，随后多名学生披露，蒋华文生前曾受到其导师张代远的压力。学校调查后发现，张代远曾违规收取学生部分实习劳酬、以言语对学生进行人格侮辱等。

大部分中国高校的研究生和博士生教育都实行导师制。某种程度上，导师甚至可以决定学生的命运。课题研究、论文发表、能否按时毕业等事项上，导师都有决定权。

知乎、豆瓣等论坛上，不时有中国研究生控诉遭导师压榨，比如“给研究生的劳务报酬不公开透明”、“给导师干活不计劳务”、“导师平时总有乱七八糟的杂事，自己懒得抬腿，都交给研究生去干”，等等。

内地教育学者、21世纪教育研究院副院长熊丙奇对BBC中文表示，陶崇园事件仍需要进一步调查，但是教师权力不受制约的情况确实存在。他认为，应建立健全的导师制，给教师充分的导师权的同时，明确教师的职权范围。

“比如，导师可以让学生从事与学位论文相关的工作，而如果所从事工作与学位论文无关，则要征得学生同意，且需要支付报酬，导师不能把学生作为廉价的打工者使用，”他说。

熊丙奇还指出，目前学生权利受到伤害后，维权往往只能寻求媒体。他建议，实行学生自治，通过自治性质的学生会，参与学校的管理、监督和评价。