图片版权 AFP/Getty

传闻：中国发明了高铁、移动支付、电子商务和共享单车。

事实核查：中国没有发明任何这些技术，但是在推广应用上处于领先。

“新四大发明”的说法从2017年5月开始不断出现在中国官方媒体的报道中。

最近一次报道是在中国的全国人民代表大会上，中国互联网巨头腾讯的董事局主席马化腾再次提及这一说法。根据胡润百富榜，他同时也是中国首富。

“在中国我们有个新的说法'新四大发明'，包括高铁、网购、移动支付和共享单车，”马化腾在人代会上对记者说。

但是这些技术并不是起源于中国，几十年前它们就被发明出来了。

这种说法从何而来？

“新四大发明”的说法似乎来源于2017年5月的北京外国语大学的一项调查。该调查询问了来自20个国家的年轻人，让他们列出他们最想要从中国带回本国的技术。

受访者的答案中得票最高的是高铁、移动支付、共享单车和电子商务。

从那时起，中国媒体和官员就利用这点来宣扬当代中国的"新四大发明"。

为什么不断提这个说法？

这一说法要追溯到中国古代的“四大发明”——造纸、火药、印刷和指南针。

中国一直在强调技术进步的重要性，因为它试图在2020年之前成为“创新型国家”。

“经过多年来西方发达国家的技术霸权，中国逐渐认识到自主开发核心技术的重要性，只有这样才能真正获得独立性，赢得合作伙伴和竞争对手的尊重，”新华社称。

根据世界经济论坛的数据，中国在研发上的投入已经仅次于美国，2015年全球研发总额近2万亿美元，中国占21％。

图片版权 AFP/GETTY/JIJI PRESS Image caption 2014年在东京举行的新干线开通50周年庆祝活动

高铁

并没有关于“高铁”的标准化定义。欧盟将“高速”定义为在新轨道上至少为250公里 / 小时，在老轨道上为200公里 / 小时。

根据全球铁路组织（UIC）的说法，第一条高速列车运行始于1964年—— 日本的新干线或动车。

欧洲之前曾有过重大的速度纪录——法国的一列火车在1955年达到331公里/小时，但东京至大阪线是第一个常规运行的动车服务，运营的初始阶段火车的最高速度曾达到210公里/小时。

2008年，中国在北京奥运会之前，北京至天津开通了首条高速铁路线。

移动支付

最早一批由移动设备完成的付款发生在1997年的芬兰。

芬兰当地媒体报道，芬兰电信启用了通过拨打一个付费电话号码来操作点唱机和饮料自动售货机的服务，这项服务可以在赫尔辛基机场买可口可乐。

然而，有人认为，移动支付技术真正始于2014年Apple Pay首次亮相。

电子商务

英国人麦克·奥德里奇（Michael Aldrich）被认为在1979年发明了网上购物的概念。

图片版权 Gateshead Council Image caption 图片场景被认为是首次网上购物，72岁的简斯诺博尔用她的电视向当地的超市下订单。

奥德里奇利用一种被称为Videotex的技术，通过电话线将普通电视机连接到了当地零售商的电脑。

但直到20世纪90年代，亚马逊和eBay在1995年推出了他们的网站后，电子商务才开始流行。

共享单车

最后，首先提出"共享单车"概念的是20世纪60年代阿姆斯特丹的反主流文化运动--青年无政府主义者。他们发起的运动被称为“白色单车计划”。然而，由于担心鼓励盗窃行为，这些单车最后被警方没收了。

第一次大规模的共享单车计划始于20世纪90年代的哥本哈根。

但摩拜和Ofo等中国公司在"无桩"的共享单车领域走在前沿，这是一种新型系统，用户可以通过智能手机找到自行车，并将其放置在任何地方，而无需将其停放在特定的地方。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 移动支付甚至在中国的菜市场都可以使用。

主导玩家

中国在所有四种技术的吸收和适应方面已经超过了其他国家。

“有些人可能会认为，‘新四大发明’背后的技术不是来自中国，这是事实，但是中国利用这些技术进行了新的发明，”厦门大学副教授许共城称。

中国现在拥有全球最大的高速铁路网络，大约25,000公里——并且目标到2030年将其翻一番。

根据中国工业和信息化部的数据，2017年前10个月，中国的移动支付总额达12.7万亿美元，为全球之最。

根据普华永道2017年的一项研究，拥有7亿多互联网用户的中国，是全球规模最大，同时也是发展最快的电子商务市场。

2月份，中国交通运输部副部长表示，中国共有4亿共享单车注册用户和2300万辆共享单车。