庹震：以整顿媒体闻名的人民日报新总编

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4月3日，中共宣布庹震任人民日报社总编辑。

此消息迅速在中国媒体人之间扩散。自2013年以来，这位被视为中国当局打压媒体新闻自由的标杆人物的一举一动都备受舆论关注。

庹震此前任职中共宣传部副部长，更早时任广东省委宣传部部长。在广东任职期间，庹震被认为篡改中国自由派媒体《南方周末》的新年献词，深陷舆论审查的丑闻。

分析人士称，庹震在"南周"事件之后整肃南方报系而获得中央认可，调任宣传部，继而任人民日报总编辑。

“新年献词事件”

庹震今年59岁，曾在党报《经济日报》长期任职，2011年从《经济日报》总编辑任上调新华社，任副社长。2012年5月，任广东省委宣传部部长。

庹震到任不久，2013年1月，位于广州的《南方周末》发表新年献词《中国梦、宪政梦》，被广东省委宣传部官员要求修改，有指责称庹震亲自修改了贺词，并签发交付印刷。《南方周末》曾经被视为中国自由派媒体中的标杆。

事件了引发《南方周末》采编人员的抗议，曾在《南方周末》工作的50多名编辑记者联署发表公开信，指责庹震指示删改新年献词是“越界之举、擅权之举、愚昧之举、多此一举”，并要求其引咎辞职。

此外，不少支持者也聚集在《南方周末》报社门外声援支持，造成“群体性事件”。

但庹震的仕途并未受影响，《南方周末》总编黄灿坚称庹震与删改新年献词无关，进而引发外界进一步抗议。

图片版权 Reuters Image caption 2013年1月声援南方周末的示威者

整肃“南方系”

《南方周末》属于南方报业传媒集团，该集团由《南方日报》及其创办的系列报刊发展而来，坊间将其简称为“南方系”。

“南方系”曾因揭露中国社会阴暗面而闻名。2009年美国总统奥巴马访问中国期间，曾指名要求接受《南方周末》采访。

在“新年献词事件”后，广东进一步收紧舆论尺度，对“南方系”进行改组，管理层多人被更换。“南方系”旗下的《21世纪经济报道》多人因经济问题被逮捕。

“一直以来，中国南方的报纸比较活跃，但过去几年一片萧条，不仅是南方系，广东的《南风窗》、《羊城晚报》等媒体都没出什么新闻。这些媒体不仅对广东本身的报道少，对全国的报道也越来越少。”旅美独立传播学者乔木告诉BBC中文，对于宣传部门来说，没新闻就是好新闻，但对于新闻从业者则不然，大量记者选择了转行或者跳槽。

香港《明报》曾引述北京消息人士称，庹震虽在整顿南方报系上倍受民间舆论压力，但出色地完成了曾引领舆论潮流十多年的南方报系重新拉回党的喉舌的本位角色。

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为“党媒姓党”立标杆

“值得注意的是庹震的中宣部副部长身份。”乔木说，他认为这是加强党领导媒体的重要体现。

刚刚过去的全国两会上，公布了《深化党和国家机构改革方案》，明确了机构改革必须“着眼于健全加强党的全面领导的制度”，“确保党的领导全覆盖”。

更早，习近平在2016年2月视察新华社、人民日报社和中央电视台后发表讲话所称，“党和政府主办的媒体是党和政府的宣传阵地，必须姓党。”

庹震作为宣传部副部长，直接任人民日报总编辑。“虽然是党报，但现在是负责意识形态的宣传部和新闻业务完全不分开。”

乔木介绍，早期中国发展出来的一批都市报纸，比如《南方周末》等，都是在“管办分离”的思想下取得了市场的认可。现在人民日报作了标杆，加强“党管媒体”，各地省级党报也有可能效仿，未来市场化媒体的生存空间更小了。

“我只能说，广东是他（庹震）的福地。”一位媒体人发表评论称。