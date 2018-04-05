人多地少 、龛位难求 香港寻找海上坟场

公开资料显示，香港每年5万人死亡，90%的人选择火葬。政府认为到2023年将会出现40万骨灰庵的短缺。

香港善于从海上解决问题。设计师李昭明和他的团队正在积极开发海上墓园，用漂浮在海上的船舶提供骨灰庵，帮助解决墓地问题。

BBC中文记者赵雅珊、BBC财经记者安德鲁（Andrew Wood）报道。

动画制作：马尤里·美林（Mayuri Mei Lin）