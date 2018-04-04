中国网店下架《圣经》突然执法折射了什么

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一则关于“中国禁止网店出售圣经”的消息近日在网上传播，引来中外极大关注。学者及宗教人士对BBC中文表示，中国对于《圣经》出版和发行的规定一直存在，此次行动可以看作是执法的加强，但背后折射出的中国对宗教的管控值得关注。

网上流传的“禁令”写到，“中国于3月30日起，全网下架所有圣经销售，其中淘宝、京东、微店、当当网、亚马逊一本圣经也买不到。相关基督教书籍也陆续封杀、店铺被销户。”

BBC中文记者试验了淘宝与京东两家平台，发现无法找到《圣经》，但可以看到《圣经的故事》等相关书籍。

三位网店经营者向BBC中文确认，最近自己店里的《圣经》被下架。一位不愿具名的店主表示，自己在淘宝的网店以前做《圣经》代购且销售信仰相关商品，但3月初接到提示，开始删除店内的代购链接，“3月30号已经是看到结果（的时候）了”。该店主称，网信办要求各大平台直接删除有关产品，虽然没有明确公告，但“如果这个形式你看不懂的话，你的店铺就不会存在了”。

圣经印发凭“特权”

图片版权 BBC Chinese Image caption 京东（左）与淘宝上搜索“圣经”结果。

与佛教、伊斯兰教经典不同，《圣经》没有出版刊号，在中国书店内无法买到，只能在国家许可的“三自”教会教堂或基督教两会的销售点购买。

“三自”教会即中国官方认可的教会。“三自”指自治、自养、自传，源自1950年中国基督教人士发起的“三自”爱国运动。当时他们号召中国教徒切断与帝国主义联系，中国教会从此开始独立发展。

基督教两会即中国基督教协会与中国基督教三自爱国运动委员会，二者接受国家宗教事务局与民政部管理。

1994年中国公布“关于承接《圣经》印件的管理规定”，其中指出，“国内《圣经》印件的印制业务，由全国性宗教团体负责，需经国务院宗教事务局批准，教会内部发行。”

图片版权 Getty Images Image caption 评论人士认为，基督教在中国的本土化过程中，政治色彩有些严重。

中国国家宗教事务局局长王作安曾在2011年表示，《圣经》在中国的印发有“特殊情况”。他介绍称，为扶持中国教会的发展，所有《圣经》的印刷委托给了中国基督教的两会授权出版，“我们等于是给了它一个特权”。

香港中文大学崇基学院神学院院长邢福增日前撰文称，这种安排看似为对中国基督教团体的“保护”及财政优惠，但实际上“反映出官方对圣经在中国自由流通的防范”。

关注中国基督教群体NGO“华源协作”（ChinaSource）主席傅邦宁（Brent Fulton）告诉BBC中文记者，网络此前是一个巨大的灰色地带，由于《圣经》人气较高，而国家没有明确的规定禁止，所以在网上一直有货源与市场。

对非基督徒影响很大

图片版权 Getty Images Image caption 2014年，一男子在北京某地下教会洗礼后获得“洗礼证”。

香港中文大学崇基学院神学院高级研究员卢龙光认为，网上停售《圣经》对非基督徒影响很大。他表示，过去十年包括学生在内对基督教感兴趣的外界人士大都通过网购获得《圣经》，今后教会以外获得《圣经》的人估计会“大大减少”。但更重要的是，中国政府一直在采取措施，以期减少基督教传播的影响力。

上述淘宝店主称，一些家庭教会可能会受此影响。这些家庭教会原来可以从网上买《圣经》，以后通过三自教会批量购买的话需要登记个人信息及用途，未挂靠在三自教会的家庭聚会可能会因此被察觉及取缔。

邢福增向BBC中文表示，中国的圣经市场原本就不自由开放，以前网络书店是打开局面的缺口，虽然没有使情况完全好转，但仍可以提供方便。如今这个空间消失后，《圣经》的流通便“回到寡头垄断的系统里面，这是非常不理想的”。

他指出，习近平政权意在针对网络上的宗教行为，管制网上售卖《圣经》与基督教书刊只是第一步，还有很多群体在通过网站进行宗教传教活动，未来对他们的管控预计会逐渐收紧。

争议中的“基督教中国化”

图片版权 Getty Images Image caption 专家认为，网上停售《圣经》对非基督徒影响很大。

历史上基督教在传入各地后会与当地风土人情结合后积极传播，但评论人士认为，基督教在中国的本土化过程中，政治色彩有些严重。

习近平2016年在全国宗教工作会议上指出，要“引导宗教与社会主义社会相适应”，引导信教群众“拥护中国共产党领导、拥护社会主义制度，坚持走中国特色社会主义道路”。

“现在的基督教中国化是很清楚的政治主导的工程”，邢福增说，“中国化应该是基督教的宗教信仰与当地文化自然融合，应该是没有政治议题限制的自由讨论”。

卢龙光也认为，基督教的本土化应该是自然渐进的过程，现在这样通过政府力量推行只会“拔苗助长”，越是这样控制，信徒越会反感。

图片版权 Reuters Image caption 中国和梵蒂冈可能达成一项关于主教任命的历史性协议。

另一方面，中国政府近来与梵蒂冈天主教廷的关系引发外界广泛关注。有媒体表示，中国和梵蒂冈可能达成一项关于主教任命的历史性协议。而专家普遍认为，对于《圣经》流通的限制会给中梵接触带来舆论压力。

傅邦宁称，中国正在释放“奇怪且矛盾”的信息，一方面与梵蒂冈增进关系，另一方面又限制《圣经》的流通，这显然会让中国的教徒付出更大代价。“但整体来看，共产党正在寻求更大的控制，与梵蒂冈的谈判最终也会引向共产党对天主教更大的控制” ，他说。