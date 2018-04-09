台籍诈骗犯大陆受审：台湾民众喝采背后的尴尬

图片版权 CNS Image caption 2016年9月，中国警方将数十名台湾籍嫌疑人从亚美尼亚带回广州。

4月4日，78名涉嫌诈骗在菲律宾被捕的台湾籍疑犯，遭菲律宾当局移交至中国天津，预计将在大陆受审。

台湾陆委会、外交部及法务部，均就事件向中方提出严正抗议，强调此举违反“国籍管辖原则”；然而在台湾网络上，不论蓝绿统独的民众，大多持正面态度，网民纷纷感谢中国协助“清理门户”。

台湾民众欲与诈骗犯切割，为此叫好，折射出台湾在两岸以至外交事务上的尴尬。

有台湾政界人士忧虑，第三国将疑犯直接引渡到中国大陆，令中方宣称“一个中国”的空间再增，台湾失去对案件的司法管辖权，而民众并未认识到当中的危机。

图片版权 cns Image caption 2016年9月2日，中国警方乘坐两架南方航空公司的民航包机将129名电信诈骗嫌疑人（其中大陆籍51名、台湾籍78名）从亚美尼亚带回广州。近年来出现多次台湾籍电信诈骗嫌疑人被引渡到大陆受审的案例。

两岸司法合作中断

近年，先后有西班牙、肯尼亚及多个东南亚国家，将诈骗疑犯遣返大陆——去年底，44名台籍诈骗疑犯被北京法院判处9个月到15年不等的监禁刑罚。

前总统马英九上月曾评论指，台湾与大陆不是国与国关系，电信诈骗犯移送“不适用国际法”，加上两岸对于诈骗量刑差异极大，而被害人国籍都是中国大陆，诈骗犯送到中国大陆才能“真正吓阻犯罪”。

马英九执政期间，两岸关系较为紧密，司法互助共同打击犯罪甚见成效，令原本由台湾移往大陆运营的诈骗集团，不得不再转移到其他国家。

近来台湾法务部也开始修法，提高电信诈骗的犯罪刑度，并导入“一罪一罚”；然而在2016年民进党执政后，中方单方面中断了司法互助。

“简单来说，现在就变成政治问题。”一名曾参与有关调查的台湾资深警官向BBC表示。他认为中方急于引渡人，是想尽快要嫌犯“吐出赃款”。

台湾辅仁大学社会系助理教授周伟航则向BBC中文分析称，虽然诈骗机房外移，但诈骗集团的首脑与技术仍在台湾；但即使台湾当局抓到首脑，苦于中国大陆与第三国不提供犯案事证，依旧很难定罪。

他指若两岸不坐下来谈，台湾与大陆的诈骗人员仍将不断产生：“与其一直抓一直关，两岸还是协商怎么断根比较重要。”

“包青天心态”

图片版权 cns Image caption 2015年11月，中国广东警方于将涉案的39名大陆籍跨境电信诈骗嫌犯在规定的时间内包专机押解回国。此案共抓获涉及广东省案件的犯罪嫌疑人90名，其中大陆居民83名、台湾居民7名，

然而，台籍疑犯遭遣回大陆审判，有意见认为对台湾国际地位影响负面。

“中国外交战略很清楚：要让国际社会认为这是中国内部事务，台湾人是中国人，”台湾第三势力社会民主党前发言人，专长刑事政策的苗博雅则向BBC中文分析说：台湾政府对外除了要站稳国际法理立场，对内也要跟国民说清楚，这件事在国际法上的意义：不是要疼惜嫌犯，而是要捍卫“台湾人不是中国人，我们有案件管辖权”的立场。

苗博雅认为，台湾在国际社会上长期被中国孤立、排斥，民众对国际事务与机制都相当陌生，“一但发生事情，只能从自己的主观好恶来判断”，因此才会出现为今次事件喝采的情况。

研究大众心理的周伟航则说，诈骗疑犯遣送大陆令台湾民众觉得欣慰，除了诈骗犯难以唤起社会同情，也因为民众对台湾法制系统失去信心，而没有去注意到台湾在外交与两岸上的尴尬。

“台湾案件审理时间相对长，民众看不到正义的立刻展现……台湾的法治系统也是有轻有重，才会让一些台湾人铤而走险。”周伟航分析：“（民众）这是‘包青天心态’，期待有个青天大老爷，不论罪恶深重，就是要处斩……反正是在别的国家（犯案）、害到别国的人，那就给别国处理。”

周伟航说，一般台湾民众很难理解诈骗犯遣陆问题的复杂性，“就是是非善恶，大家骂一骂然后切割”。