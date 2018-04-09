图片版权 18PLUS CENTRAL/FACEBOOK Image caption 香港艺术家陈嘉秀以中国水墨创作情色主题

香港一个以情色为主题的成人展览，惹来家长组织投诉，主办方最终要“河蟹”部份展出的艺术作品。

以“香港首个成人展览”为卖点的“18Plus Central”，仅限18或以上成年人入场，但尚未开幕已经收到投诉 —— 截至4月8日展览结束，香港政府不同部门共收到至少70宗投诉。家长组织批评活动"卖弄色情"、"有伤风化"。

主办方为此遮蔽了一些受投诉针对的作品，包括香港年轻艺术家陈嘉秀，以传统中国水墨技法创作的情色画作。

“香港不是不可以接受情色作品，如果放在有名的博物馆、美术展，大家就会赞赏，”陈嘉秀向BBC中文网表示：“但放在这个（情色）题材的展览，大家就不接纳。”

图片版权 Good moaning/facebook Image caption 作品部分遭以纸片遮盖。

家长组织投诉

以反同立场闻名的香港家长组织“性倾向条例家校关注组”，呼吁家长向政府当局投诉这个展览。

“这绝对是一个卖弄色情的活动，不少环节以往可能只会在色情场所进行，”关注组批评：“但现在政府却把中环海滨的活动空间借给这些组织。”

关注组说，如果家长们不为此发声，“不难想像，社会底线只会愈来愈低，再离谱的活动都会做得出。”

主办方发言人刘慧音向BBC中文透露，在展览仍未开幕前，场地管理者已收到很多家长组织投诉，指控展览“内容色情”、“荼毒青少年”。

展场仅限18岁人士进入，但仍收到家长的投诉。刘慧音说，政府部门未有要求展方更改展览内容，但“家长团体给我们的压力之大，超出预期”，令展方决定遮蔽某些展品。

一些现场活动如与日本AV女优“颜面贴乳”与“安全之吻”（隔纸亲吻），亦因投诉而取消。

图片版权 KASAU CHAN/FACEBOOK Image caption "色色山水"原本展出的部分展品。

情色与性教育

在开展前经港媒报道曝光的“色色山水”系列，因为其主题“妈不在家开放日”，成为家长组织针对的箭靶。“（投诉者）觉得这是挑战家长的权威，觉得不可接受。”刘慧音说。

这项作品的标题“妈不在家开放日”中的“妈”与“开”字被贴上纸片遮蔽，一些被认为是隐喻性器官的画作亦被遮盖。

“色色山水”由陈嘉秀创作。“水墨是一种很抽象的艺术，而性也是抽象的。”陈嘉秀向BBC中文解释其创作意念：“情色是一件很自然的事。”

学习水墨多年的陈嘉秀说，自己本身亦不理解以裸体为对象的创作，但游历外国的美术馆、博物馆、看到更多不同的艺术作品后，才反思自己从小所受的性教育、性知识上的贫乏。之后她开始创作水墨情色作品反映这一点。

图片版权 KASAU CHAN/FACEBOOK Image caption 香港艺术家陈嘉秀的作品在港、台同时展出，却在香港遇到投诉。

落后其它城市？

陈的作品曾在深圳、台湾展出，均未有引来同样的批评。“其实我并不认为这个题材敏感，没想到（在香港展出）会有这样的反应……我觉得很可惜。”

主办方发言人刘慧音透露，该公司争取在香港举办情色展览多年，一开始因为香港没有场地愿意租给办情色展览的单位，才首先在澳门举办成人博览，更获得大力推动会展业的澳门政府财政资助。

直至2013年，香港才首度有场地愿意批出举办商业性的成人博览，但仅供业界人士入场、面向出口市场；到今年，首度举办向成年公众开始的情色展览，未料遇上如此巨大的负面反响。

刘慧音指出，世界各地大城市均会举办类似展览，亚洲的日本、台湾等地自不待言，即使是中国大陆的上海、广州、武汉等地亦有成人展览，但香港则如此艰难。