图片版权 Reuters Image caption 习近平称将开放市场准入

4月10日，中国国家主席习近平在博鳌亚洲论坛上演讲称，将大幅放宽汽车、金融等行业的准入限制，主动扩大进口，加强保护知识产权。

上述表态是在中美贸易摩擦不断升级和中国改革开放40周年的大背景下做出的。

习近平在讲话中批评了贸易保护主义政策，但同时响应了美国在本轮贸易摩擦中的诉求，承诺立刻实施增加进口和放宽服务业制造业准入的政策。

不点名指责特朗普 vs 响应美国贸易诉求

图片版权 cns Image caption 习近平专门强调了海南建省办经济特区30周年，"因改革开放而生，因改革开放而兴"。他将整个演讲的大框架定为改革开放，并在后半段系统阐述了新的经贸政策走向。

习近平在演讲前半段花了较长篇幅阐述中国的改革开放政策，表示改革开放是“中国的第二次革命，不仅深刻改变了中国，也深刻影响了世界”。

但他随即转向说，“当今世界正在经历新一轮大发展大变革大调整……新一轮科技和产业革命给人类社会发展带来新的机遇，也提出前所未有的挑战。”

“开放还是封闭，前进还是后退，人类面临着新的重大抉择，”他随后使用严厉措辞抨击贸易保护主义，被认为是在不点名批评特朗普上台以来，美国政府的贸易保护措施。

他说，"冷战思维、零和博弈愈发陈旧落伍，妄自尊大或独善其身只能四处碰壁。"并呼吁"不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏，不搞以邻为壑、恃强凌弱的强权霸道，妥善管控矛盾分歧，努力实现持久和平。"

但在演讲后半段，在谈及具体开放政策时，习近平却有针对性地响应了美国的贸易诉求。

中美贸易摩擦上周以来不断升级。特朗普政府提出，如果北京在知识产权保护方面做出具体承诺并兑现承诺，并将美国对中国的贸易逆差减少1,000亿美元，华盛顿愿意放弃其关税计划。

习近平在演讲中称，今年将重新组建国家知识产权局，完善加大执法力度，把违法成本显著提上去，把法律威慑作用充分发挥出来。同时，中国不以追求贸易顺差为目标，真诚希望扩大进口，促进经常项目收支平衡，今年将相当幅度降低汽车进口关税，同时降低部分其他产品进口关税。

这些表态被外界认为在中美贸易摩擦谈判中抛出橄榄枝，有望通过这些措施来极力避免贸易战。

承诺了哪些干货？

在放宽市场准入上，习近平提到了具体措施。

市场准入问题使中国在国际上饱受诟病。一位国际投资人表示，中国加入了 WTO后，产品可以卖到全世界，但中国依然征收较高的关税，而且还有非贸易壁垒，比如，要求跨国企业进中国的时候不能够直接进口，而必须要在中国本地生产，这个是违背 WTO 精神。造成不公平竞争、不对等开放使中国大幅获益。

中国美国商会则在一项针对900个在华经营企业的调查显示，超过半数认为中国的市场准入限制性措施是它们最为担心的挑战之一，认为这违背了其开放市场的承诺。

习近平特别承诺了金融业和汽车行业的开放。

金融业开放主要是指落实去年底宣布的政策——将外资在国内证券、基金管理、期货公司的投资比例限制放宽至51%，3年后投资比例不受限制；外资投资者持有中国寿险公司股份的比例上限将在3年内提高到51%——这意味着外资在上述领域将可以绝对控股。

汽车行业也将尽快放宽外资股比限制，并降低进口汽车关税。这意味着，此前盛传希望在上海设厂的特斯拉将成为可能——外界普遍认为因为外资持股比例限制，使特斯拉取消在中国生产的计划。

习近平的承诺要点

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放宽市场准入。放宽银行、证券、保险行业外资股比限制，加快保险行业开放进程，放宽外资金融机构设立限制，扩大外资金融机构在华业务范围，拓宽中外金融市场合作领域。在制造业方面，保留限制汽车、船舶、飞机等行业要尽快放宽外资股比限制特别是汽车行业外资限制。

改善投资环境。今年上半年完成修订外商投资负面清单工作，全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度。

知识产权保护。今年重新组建国家知识产权局，完善加大执法力度。

扩大进口。今年中国将相当幅度降低汽车进口关税，同时降低部分其他产品进口关税。今年11月，在上海举办首届中国国际进口博览会。

各方反应

由于博鳌论坛正值中美贸易摩擦不断升级之际，外界对习近平的演讲寄予了较高期望。

市场方面，香港股市在出现持续上涨后周二低开，被认为投资人在密切关注习近平对于中美贸易状况的表态。中国的沪深股市则在开盘出现小幅上涨。

美国总统特朗普周日出人意料地在推特上说，他和习近平“永远是朋友，无论在贸易争端上发生什么事”。但他同时也称，“中国将取消贸易壁垒，因为应该这样做。赋税会变得对等，双方会就知识产权达成协议。”有评论认为特朗普在暗示两国贸易争端已取得进展。从习近平和特朗普的最新表态看，两国在贸易争端上的强硬声调已有所减弱。

但特朗普很快发出另外一条推特，指责“美国进口中国的关税只有2.5%，但中国对美国汽车征收25%的关税“。习近平的博鳌讲话似乎对其两条推特都作出了针对性的回应。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump President Xi and I will always be friends, no matter what happens with our dispute on trade. China will take down its Trade Barriers because it is the right thing to do. Taxes will become Reciprocal & a deal will be made on Intellectual Property. Great future for both countries! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年4月8日

跳过 Twitter 帖子 2 用户名 @realDonaldTrump When a car is sent to the United States from China, there is a Tariff to be paid of 2 1/2%. When a car is sent to China from the United States, there is a Tariff to be paid of 25%. Does that sound like free or fair trade. No, it sounds like STUPID TRADE - going on for years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年4月9日

虽然习近平公布的政策符合全球化的开放趋势和国际社会的预期，但这些政策能否落地成为后续关注焦点。

德国驻华大使柯慕贤（Micheal Clauss）曾发布声明称，"中国的政治领导层从未中断过向我们保证：对外国投资进一步开放市场、为德国和中国企业创造公平的竞争环境、保护知识产权享有优先的地位。但许多企业一直告诉我们，他们在上述领域面对的困难有增无减。我们经常看到的情况是，提供公平待遇的政治承诺最终还是让位给贸易保护主义。"

美国商务部长威尔伯·罗斯（Wilbur Ross）也曾表示，中国在推动自由贸易方面"说一套做一套"。

对国际社会的这种看法，习近平似乎也在回应——他说，"刚才宣布的这些对外开放重大举措，我们将尽快使之落地，宜早不宜迟，宜快不宜慢。"