创作出《魔女宅急便》的儿童文学“魔女”

图片版权 GKIDS Image caption 《魔女宅急便》改编的动画电影是吉卜力工作室最受爱戴的作品之一

日本儿童文学作家角野荣子所创造的少女女巫“琪琪”与她的爱猫吉吉，多年来滋养着无数日本读者，更为她带来了全球儿童文学的最高荣誉。

上月，83岁的角野荣子获颁“2018国际安徒生奖”。该奖项有“小诺贝尔文学奖”之称。评审认为，角野荣子的儿童图书作品，有着“不可言喻的魅力”。

角野荣子创作《魔女宅急便》主角琪琪的灵感，源自她的小女儿的涂鸦中，一个被音符环绕的小女巫形象。

“琪琪的年纪与我女儿那时的年岁相仿，”角野荣子向《朝日新闻》表示：“像琪琪这样的少女，正处于从孩童转变成大人的分界，虽然不稳定，却是精神有所成长的时期。”

“这故事讲的，是那孩子如何乘着自己的魔力漫天飞翔。”

图片版权 Shinichi Shimazaki Image caption 角野荣子

大器晚成

角野荣子生于东京，十岁时因二战避居日本北部，战后入读早稻田大学，毕业后在巴西生活了两年。战时与巴西的生活，启发了她后来创作的一些作品。

角野荣子自认为是较晚成名的人物：她在35岁时才出版自己的第一部童书。

“比起作家，我其实更倾向是个读者。但在不断尝试之后，我发现，我喜欢创作。”在近日一次记者会中，角野荣子与日媒分享道。

“我决定了，即使不出版，我这一生也要持续创作。”

至今，她已经出版了近200本原创作品，包括图画书、少年读物及散文集。最广为人知的，当然是《魔女宅急便》系列。

Image caption 《魔女宅急便》被翻译成多种文字

登上大银幕

1985年首次出版的《魔女宅急便》，讲述少女琪琪的见习女巫时代，坐着扫帚与宠物黑猫吉吉四处飞翔的故事。

故事在琪琪13岁那年展开，进行一年的女巫见习后，琪琪继续克服种种阻碍与困难，寻觅自己在世界中的位置，慢慢成长，最后成为两子之母。

在日本，《魔女宅急便》系列销量近170万册，并译成了九种语言在海外出版。

后来，这个故事被著名动画导演宫崎骏及吉卜力工作室，改编成长篇动画电影，并成为宫崎骏最受观迎的作品之一。

图片版权 GKIDS Image caption 《魔女宅急便》动画版与原著稍有不同。

为什么这个系列深受爱戴？ “《魔女宅急便》令孩子们相信，每个人都有自己的魔力”，角野荣子的编辑保延智子向BBC表示。

“儿童文学的意义，就在于为孩子赋予自信的能量，令他们成长。”

保延智子还说，角野荣子女士也有自身的魔力。

“她本人就像个善良的女巫，有着魔女的所有魅力。她机灵、善谈，充满年轻的能量。我也要很努力才能应付她的活力呢。”

文字就是力量

上月，角野荣子获总部设于瑞士的“国际儿童图书评议会”颁发两年一度的“国际安徒生奖”，该奖表扬的是“对儿童文学造成重大、恒久贡献的完整作品”。

Image caption 角野荣子的诸多作品。

“我没想到我能够（获颁这个奖项），”角野荣子在接受奖项时表示。

“作品能够被世界各地的读者阅读，这是我的荣幸。”

角野荣子还说，她创作的故事并不属于她，而是属于广大读者。

“说故事的重要之处是，一旦你将故事交给读者，那就是他们的了”。角野荣子说：“随着你不断阅读，你会在脑中渐渐建立出属于你自己的字典，当中的那些文字，将成为你人生中的能量。”

BBC记者白石早树子（Sakiko Shiraishi）及陈炜斯（Yvette Tan）报道