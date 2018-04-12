中国去世夫妻遗留胚胎 老挝代孕母亲产子

  • 2018年 4月 12日
This type of IVF is known as intra-cytoplasmic sperm injection (ICSI). The injected sperm fertilizes the egg and the resulting zygote is cultured until it reaches an early stage of embryonic development. It is then implanted into the uterus 图片版权 Science Photo Library
Image caption 胚胎被储存了几年。

中国媒体《新京报》报道称，中国一对4年前去世夫妻的遗留胚胎由代孕母亲产子。

沈杰、刘曦夫妇2013年死于一场车祸，当时新生儿甜甜还是一枚体外受精胚胎，被冷冻在摄氏零下196度的液氮罐里。

甜甜于去年出生，代孕母亲为老挝籍。孩子的亲子关系和国籍仍需解决。

甜甜的降生并不容易。4位失独老人经历了请律师打官司、寻找各种代孕机构的历程。

没有先例

车祸发生时，胚胎被存在南京市鼓楼医院。此前二位婚后无小孩，在该医院尝试体外受精——胚胎移植技术。13枚胚胎中，南京市鼓楼医院冷冻了4枚，预计胚胎移植手术时间为2013年3月25日，在车祸发生后的第五天。

图片版权 China Photos
Image caption 孩子祖父母说，他们很高兴血脉得以传承。

双方父母打了近一年的官司后获得了胚胎的监管权、处置权。但南京鼓楼医院认为，胚胎只能由医院转给医院，不能转给个人。

但南京本地没有医院愿意开出证明。因为胚胎父母已经过世，无法进行胚胎移植手术，而中国明令禁止代孕。　

2001年，中国卫生部出台《人类辅助生殖技术管理办法》规定："人类辅助生殖技术的应用应当在医疗机构中进行，以医疗为目的，并符合国家计划生育政策、伦理原则和有关法律规定"、"医疗机构和医务人员不得实施任何形式的代孕技术"。

在一家代孕机构的帮助下，四位老人从老挝的一家医院里开到了证明。商业代孕在老挝合法。

证明亲子关系和国籍

由于没有航空公司愿意接受热水瓶大小的液氮瓶，所以这个珍贵的物品必须通过汽车运输。

胚胎被植入一位老挝代孕妈妈的子宫里。2017年12月，男孩甜甜出生。

但孩子的公民身份是另一个问题，他是在老挝出生，而非中国。 代孕母亲通过旅游签证进入中国境内。

由于没有父母亲可以证明亲子关系，所有四位老人都必须验血并做DNA亲子鉴定来证实这名婴儿确实是他们的孙子，并且是中国人。

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