图片版权 Science Photo Library Image caption 胚胎被储存了几年。

中国媒体《新京报》报道称，中国一对4年前去世夫妻的遗留胚胎由代孕母亲产子。

沈杰、刘曦夫妇2013年死于一场车祸，当时新生儿甜甜还是一枚体外受精胚胎，被冷冻在摄氏零下196度的液氮罐里。

甜甜于去年出生，代孕母亲为老挝籍。孩子的亲子关系和国籍仍需解决。

甜甜的降生并不容易。4位失独老人经历了请律师打官司、寻找各种代孕机构的历程。

没有先例

车祸发生时，胚胎被存在南京市鼓楼医院。此前二位婚后无小孩，在该医院尝试体外受精——胚胎移植技术。13枚胚胎中，南京市鼓楼医院冷冻了4枚，预计胚胎移植手术时间为2013年3月25日，在车祸发生后的第五天。

图片版权 China Photos Image caption 孩子祖父母说，他们很高兴血脉得以传承。

双方父母打了近一年的官司后获得了胚胎的监管权、处置权。但南京鼓楼医院认为，胚胎只能由医院转给医院，不能转给个人。

但南京本地没有医院愿意开出证明。因为胚胎父母已经过世，无法进行胚胎移植手术，而中国明令禁止代孕。

2001年，中国卫生部出台《人类辅助生殖技术管理办法》规定："人类辅助生殖技术的应用应当在医疗机构中进行，以医疗为目的，并符合国家计划生育政策、伦理原则和有关法律规定"、"医疗机构和医务人员不得实施任何形式的代孕技术"。

在一家代孕机构的帮助下，四位老人从老挝的一家医院里开到了证明。商业代孕在老挝合法。

证明亲子关系和国籍

由于没有航空公司愿意接受热水瓶大小的液氮瓶，所以这个珍贵的物品必须通过汽车运输。

胚胎被植入一位老挝代孕妈妈的子宫里。2017年12月，男孩甜甜出生。

但孩子的公民身份是另一个问题，他是在老挝出生，而非中国。 代孕母亲通过旅游签证进入中国境内。

由于没有父母亲可以证明亲子关系，所有四位老人都必须验血并做DNA亲子鉴定来证实这名婴儿确实是他们的孙子，并且是中国人。