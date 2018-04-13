今日头条与快手被查　中国强化互联网平台管制

图片版权 Getty Images Image caption 中国智能手机用户已经超过12亿。

中国对互联网产品监管的力度加大，近来已有一系列资讯及短视频App被当局要求整改，包含被指内容“猎奇”、“低俗”的快手、抖音等平台。

日前，中国对互联网产品监管的力度加大。自3月底起，已有一系列资讯及短视频App被当局要求整改，行动涉及今日头条、快手、凤凰新闻、网易新闻等在大陆下载量较高的App，同时微博、微信等平台也已开始自查。

在央视报道今日头条旗下的“火山小视频”与短视频App“快手”播放未成年人怀孕、生子乱象视频之后，4月4日，中国广电总局对今日头条和短视频App快手提出整改要求。4月9日，媒体报道称应主管部门要求，手机应用程序商店（App Store）下架今日头条、凤凰新闻、网易新闻与天天快报等新闻资讯类App。

另据中国媒体报道，腾讯平台微信及QQ已暂停短视频平台外链直接播放功能，这意味着在微信及QQ上分享快手、抖音等平台的链接时，视频将无法被显示。

而专家向BBC中文表示，这次整改行动并不意外，其中也反映出中国的管控方式存有问题。

今日头条与快手

图片版权 BBC CHINESE Image caption 4月中国广电总局对今日头条提出整改要求

这次整顿中，资讯类App“今日头条”被推到话题中心。依托于独特的算法分发模式，成立于2012年的今日头条迅速攻占大陆市场，目前日活跃用户数已超过1.2亿，而除App本身外，其旗下火山小视频、抖音等各类产品也拥有大量用户，因此今日头条一直广受关注，甚至有不少人期待其会成为百度、阿里巴巴、腾讯后的又一互联网“超级产品”。

而自3月29日被央视报道刊登违法、虚假广告至今，这家公司已多次被多家官媒及主管部门点名批评“导向”、“格调”有问题，并被处以罚款、下架等措施。4月10日，今日头条旗下搞笑内容类App“内涵段子”被下令关停。

短视频App“快手”是另一款身处旋涡的产品。4月5日至4月10日期间，这个号称“中文世界最大的短视频社区”关闭了自己的算法。11日虽已恢复正常更新，但与之前的内容已大不一样。

问题在哪里？

图片版权 BBC CHINESE Image caption 曾有中国媒体指出，今日头条覆盖的是低年龄、低学历、低收入的"三低"人群。

今日头条与快手在很多地方具有相似性。曾有中国媒体指出，今日头条覆盖的是低年龄、低学历、低收入的“三低”人群，而快手首席内容官曾光明也曾经说，快手大部分用户“来自二线以下城市，最高学历低于高中”。

而在内容分发方面，猎奇、轻松、娱乐主题是这两个依托算法平台的支柱。但在很多人眼里，这些内容是与“低俗”、“low”联系在一起的。

曾光明曾表示，他们的用户“拍的东西在都市精英看起来很 low，但是他们并不在精英的判断框架里。”

男子裤裆放鞭炮、大妈表演吃灯泡、女生生吃蛇和未成年孕妇直播，这些曾经在快手引爆的话题，而今日头条在去年12月就已因“传播低俗色情信息”被北京网信办下令整改。

4月10日，今日头条创始人、CEO张一鸣发表声明，作出道歉及反思。声明中提到，“产品走错了路，出现了与社会主义核心价值观不符的内容，没有贯彻好舆论导向”，公司目前存在的深层次问题为“‘四个意识’淡薄、社会主义核心价值观教育缺失、舆论导向存在偏差”。

张一鸣表示，“一直以来，我们过分强调技术的作用，却没有意识到，技术必须要用社会主义核心价值观来引导，传播正能量，符合时代要求，尊重公序良俗。”

管制意味着什么？

图片版权 Getty Images Image caption 互联网最大的标志是大众参与及泛娱乐化，特别是在中国，因为不方便谈论政治，市场与公众更多转向娱乐。

香港科技大学教授丁学良认为，互联网对中国领导层是一个新领域，在尚未形成成熟管理方法的当下，这次管制主要目的是使局面“不要失控”。他表示，中国此前对管制不同领域有比较成熟的办法，但互联网及高科技企业领域跨度大，此前划分领域的界限对它们不再适用。

丁学良同时指出，中国的管制模式没有成熟的流程，因此往往对于出现的问题“反应过激”，这次内容监管正是这一阶段的体现。

旅美学者乔木认为，当下管制是为符合统治需要，同时也是中国回归过去统治体制的体现。

乔木表示，中国正在回归原教旨的共产主义，领导层希望社会风气是“正经、艰苦奋斗、斗志昂扬的”，而今日头条和快手代表的娱乐风气会让人丧失斗志。

中国对娱乐的限制早已开始。去年夏天，“头号狗仔”卓伟等多名娱乐博主的社交媒体账号被封，同时对于嘻哈艺人、电视节目制作等各个方面的管控也在升级。

乔木认为，现在的内容监管会对互联网行业产生较大打击。他强调，互联网最大的标志是大众参与及泛娱乐化，特别是在中国，因为不方便谈论政治，市场与公众更多转向娱乐。如今这番整治必定会影响到互联网行业的生态，对企业与用户都造成冲击。

严管之后网上舆论还有多少空间？丁学良表示，互联网企业事关中国经济的新增长点，中国当局在制定管理办法时应该会将这一点考虑在内。他认为，未来可能“时不时有一两个空隙”，但不可能成为常态。

丁学良说，有一点是可以肯定的，“任何人利用这些空间在敏感问题上制造效果，是不可能的”。