中国历来最大规模南海军演透露出什么讯息？

图片版权 Reuters Image caption 习近平于南海阅兵

中国国家主席习近平周四（4月12日）在南海举行中共建政以来最大规模海上阅兵，台湾总统蔡英文13日在宜兰视察军舰，称不要“过度解读”双方军事演练。

习近平在演习时说：“在新时代的征程上，在实现中华民族伟大复兴的奋斗中，建设强大人民海军的任务‘从来没有像今天这样紧迫’。”

超过一万名海军官兵、48艘战舰和76架战机接受校阅。海上分列式由辽宁号航空母舰编队为主角，展示一批新型水上驱逐舰、巡防舰、两栖及水下潜艇等。空中分列式则包括舰载直升机、反潜突击、制空作战等。

中国政府拥有世界上最大规模的备战状态军队，在近年更着力扩充海、空军，虽然宣布裁撤30万陆军，但军费支出仍持续扩编。

淡江大学国际事务与战略研究所兼任副教授沈明室对BBC中文说，本次南海军演的时间地点“一定有他的考量”，选择在博鳌论坛之后，并在美国每年例行两次巡航南海的时间点之间。沈明室认为，中国此次演习是要宣示拥有南海主权，并展示其军事实力──特别是大型舰队的编组和航母打击群的实力。

沈明室分析，中共目前军事发展的方向，是朝向“第六个航母战斗群成立，建立大规模的远洋海军……军改的方向是海空军的扩建，军队现代化以及陆军一体化联合作战的能力。”

许多周边国家宣称在资源丰富的南海拥有主权，但近年来中国强化其对南海主权的正当性，与越南、菲律宾在南海议题上关系紧张，美国也在宣称拥有“自由航行权”的情况下派遣舰艇和战机至南海。

今年三月，美军卡尔・文森号航母战斗群再次巡航南中国海。

演习时机敏感？

图片版权 Reuters Image caption 超过一万名海军官兵、48艘战舰和76架战机接受校阅。

中国官媒《环球时报》也在12日发布“海军南海军事训练提前结束，台海实弹演习即将开启”新闻，紧接着南海演习后的4月18日，解放军将在台湾海峡举行演习，引发台湾和美国国务院关切是否会将南海军力转向台湾？但后来证实只是福建沿海的例行性、区域性的火炮训练。

沈明室也认为，台海演习不是针对“武统台湾”，因为若是针对台湾，应该是舰队绕过台湾海峡绕过海峡中线，或是在台湾东部进行飞弹或空军的实弹演习，因此此次台海演习对台湾的威吓性没有这么强。

美国国务院关注台海军演，立场一贯，反对台海任何一方片面改变现状。

习近平举行演习，如他在抗战70周年阅兵，以及去年内蒙古阅兵一样，对形塑他个人领导权有很大的重要性，而前两次都是陆上阅兵，这次海军则更强化他的统治能力，沈明室说。

蔡英文登舰视察

图片版权 CNA Image caption 台湾总统蔡英文视察宜兰作战中心。

就在习近平于南海结束阅兵后，台湾总统蔡英文也于13日前往东北角的宜兰县，视察宜兰作战中心并登军舰视察，这也是蔡英文任内首次登舰视察。

BBC中文网驻台湾特约记者郑仲岚报道，部分台湾人士对此判断，蔡英文这项动作是针对习近平的南海军演而来，蔡英文总统则在13日正式对此回答这是“过度解读”。蔡英文同时表示，视察完军演后，她对台湾国军的战力与国防深具信心。

目前台湾在中国强大军力威胁下，逐步将作战方式调整为“不对称作战”。蔡英文也认为，台军反应快速、操作灵活，充分表现“不对战作战”以寡敌众的特质。

总统府相关人士也指出，这次的视导是实地测试台湾军队的海空战备与紧急应变。这是有鉴于东亚情势变化快速，确保国家安全政策下的决定，也是“国防自主计画”的一环。

该人士说明，这样的视导是以东北亚与全球战略空间去研判，若是单纯解读因为两岸关系导致的区域对立才演训，那才是真的“误判情势”。台湾总统府称，这样的访视未来还有一系列，是要弥补过去国民党执政时期停滞的国防现代化脚步。